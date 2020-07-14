Суд дал брату экс-совладельца «Росгосстраха» восемь лет колонии

Сергей Хачатуров — бывший топ-менеджер «Росгосстраха» и брат экс-совладельца страховщика Данила Хачатурова — приговорен к восьми годам колонии. Суд признал его виновным в растрате и мошенничестве на 8 млрд руб.

Оглашение приговора Сергею Хачатурову (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего топ-менеджера страховой компании «Росгосстрах» (РГС) Сергея Хачатурова к восьми годам колонии. Об этом сообщил РБК адвокат Хачатурова Алексей Мельников. Сергей — брат бывшего совладельца РГС Данила Хачатурова.

По делу проходит также бывший предправления РГС Банка (входил в периметр группы «Росгосстрах») Надежда Клепальская. Она приговорена к шести годам колонии общего режима.

Прокурор просил приговорить Сергея Хачатурова к девяти годам колонии, Клепальскую — к восьми годам

«Приговор Сергею Хачатурову не имеет ничего общего ни с законом, ни с реальными фактическими обстоятельствами. Это пример игнорирования очевидных и установленных в процессе фактов и их неправильной правовой оценки. Более того, признание собственника виновным в хищении своего же имущества — это открытое оскорбление права.

Данный приговор будет обжалован», — сказал Мельников.

Сергей Хачатуров был арестован в апреле 2018 года по подозрению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ): по первоначальной версии следствия, подконтрольная Хачатурову компания «РГС Активы» в мае 2017 года передала 3,6% акций «Росгосстраха» другой компании Хачатурова «Техника и автоматика». Та в августе 2017 года продала акции банку «Траст», входившему на тот момент в группу «Открытие». Следствие посчитало, что вырученные от сделки средства были похищены.