Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 71,13 (+0,38) Инвестиции, 12:34
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 80,62 (+0,53) Инвестиции, 12:34
«Аэрофлот» предложил способ снизить цены на билеты на 30% Общество, 17:18 Цена поставляемого в Европу российского газа упала почти на $100 Бизнес, 17:14 Homo 2020: какими станем мы в мире после пандемии — мнения философов Социальная экономика, 17:00  Майнинг без хлопот. Что такое стекинг и как на нем заработать Крипто, 16:55 Минобороны заявило о перехвате самолетов Норвегии и США над двумя морями Общество, 16:53 МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве Общество, 16:47 Как выстроить надежную киберзащиту для сотрудников на удаленке РБК и #CloudMTS, 16:43 Суд дал брату экс-совладельца «Росгосстраха» восемь лет колонии Финансы, 16:41 Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть веранды из-за непогоды Общество, 16:34 Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах Общество, 16:32 Володин предложил КПРФ покаяться за передачу Украине Крыма и Севастополя Политика, 16:29 Эстонский турист провел 110 дней в аэропорту Манилы из-за коронавируса Стиль, 16:21 Мост через Лену решили достроить на год быстрее Общество, 16:19 Рособрнадзор сообщил о случаях удаления выпускников с ЕГЭ Общество, 16:08
Финансы ,  
0 

Суд дал брату экс-совладельца «Росгосстраха» восемь лет колонии

Сергей Хачатуров — бывший топ-менеджер «Росгосстраха» и брат экс-совладельца страховщика Данила Хачатурова — приговорен к восьми годам колонии. Суд признал его виновным в растрате и мошенничестве на 8 млрд руб.
Оглашение приговора Сергею Хачатурову
Оглашение приговора Сергею Хачатурову (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего топ-менеджера страховой компании «Росгосстрах» (РГС) Сергея Хачатурова к восьми годам колонии. Об этом сообщил РБК адвокат Хачатурова Алексей Мельников. Сергей — брат бывшего совладельца РГС Данила Хачатурова.

По делу проходит также бывший предправления РГС Банка (входил в периметр группы «Росгосстрах») Надежда Клепальская. Она приговорена к шести годам колонии общего режима.

Прокурор просил приговорить Сергея Хачатурова к девяти годам колонии, Клепальскую — к восьми годам

«Приговор Сергею Хачатурову не имеет ничего общего ни с законом, ни с реальными фактическими обстоятельствами. Это пример игнорирования очевидных и установленных в процессе фактов и их неправильной правовой оценки. Более того, признание собственника виновным в хищении своего же имущества — это открытое оскорбление права.
Данный приговор будет обжалован», — сказал Мельников.

Сергей Хачатуров был арестован в апреле 2018 года по подозрению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ): по первоначальной версии следствия, подконтрольная Хачатурову компания «РГС Активы» в мае 2017 года передала 3,6% акций «Росгосстраха» другой компании Хачатурова «Техника и автоматика». Та в августе 2017 года продала акции банку «Траст», входившему на тот момент в группу «Открытие». Следствие посчитало, что вырученные от сделки средства были похищены.

Экс-владелец ответил на обвинения в ущербе «Росгосстраху» на ₽1,3 млрд
Финансы
Данил Хачатуров

Сделка, которая легла в основу уголовного дела против Хачатурова, совершалась в 2017 году, когда «Открытие», принадлежавшее Вадиму Беляеву, оформляло приобретение убыточного «Росгосстраха». По условиям сделки братья Хачатуровы оставляли за собой ряд активов, передавая контроль над страховщиком и несколькими компаниями, в том числе над РГС Банком и «РГС-Активами». Сделка по продаже акций РГС «Трасту» проводилась в августе 2017 года на бирже и под контролем регулятора, говорил адвокат Хачатурова Мельников. В конце августа того же года Центробанк забрал «Открытие» на санацию и стал его владельцем в обмен на значительные вливания в капитал.

Как писал «Коммерсантъ», следствие переквалифицировало обвинение по этому эпизоду с растраты на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), не изменив фабулу. Затем в деле Хачатурова и Клепальской появились еще две статьи:

  • отмывание средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ), то есть 6,1 млрд руб., вырученных от продажи акций страховщика «Трасту»;
  • растрата, но уже по другой сделке (в декабре 2016 года — январе 2017 года Хачатуров передал паи ПИФа недвижимости «Невский» с баланса «РГС-Активы» другой своей структуре в обмен на векселя, следствие оценило ущерб от обмена в 2 млрд руб.).

Данил Хачатуров говорил в интервью «Коммерсанту», что в результате сделки его брат «фактически подарил активы на 90 млрд руб.», а со стороны «Открытия» обязательства не были исполнены. «Как можно было при этом что-то похитить, я не знаю», — говорил бывший владелец страховщика. К тому моменту «Открытие» перешло к ЦБ, в то время как сделку с Хачатуровым подписывал бывший владелец банка Вадим Беляев.

Уголовное дело было возбуждено после критики работы «Росгосстраха» новым топ-менеджментом «Открытия». Михаил Задорнов, возглавивший группу уже государственного «Открытия», заявлял, что бизнес-модель страховщика была в «ужасном состоянии» и в компании «сверху до низу царило воровство». По итогам 2017 года убыток «Росгосстраха» составил 55,6 млрд руб. против 33 млрд руб. по итогам 2016 года.

«Открытие» продолжает оспаривать в Арбитражном суде сделки, которые совершались перед продажей «Росгосстраха» компаниями, связанными с Данилом Хачатуровым. По ним, как писал РБК, было возбуждено уголовное дело о нанесении ущерба «Росгосстраху» на 1,3 млрд руб., но фигурантов в нем пока не появилось.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Росгосстрах», Данил Хачатуров, «ФК Открытие»
Материалы по теме
Бывший топ-менеджер «Росгосстраха» признан виновным в растрате ₽2 млрд
Общество
Президиум ВС поддержал «Росгосстрах» в споре с Гинером на 151 млрд руб.
Финансы
Глава Верховного суда вмешался в спор Евгения Гинера и «Росгосстраха»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter