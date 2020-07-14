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СК сообщил о новых преступлениях экс-министра Абызова

СК считает, что Абызов подкупил бывших топ-менеджеров «СИБЭКО», продавая контрольный пакет акций. Получив 78 млн руб., они передали данные потенциальному покупателю. В 2018 году СИБЭКО» перешел под контроль СГК Андрея Мельниченко
Михаил Абызов
Михаил Абызов (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Следователи выявили причастность Михаила Абызова к новым эпизодам преступлений, говорится в сообщении Следственного комитета.

По версии следствия, экс-министр и его сообщники причастны к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, а также к коммерческому подкупу (пп. «а, б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, ст.204 УК РФ).

Ведомство утверждает, что сообщниками Абызова были бывшие топ-менеджеры АО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО «Ру-Ком» Олег Серебренников. По данным следствия, в 2017 году Абызов собирался продать принадлежащий ему контрольный пакет акций СИБЭКО. Для того в качестве подкупа он передал Власову, Балан и Роженкову 78 млн руб. Те в тайне от акционеров компании, сотрудников предприятия и контролирующих органов сообщили потенциальному покупателю значимые сведения о деятельности СИБЭКО, включая финансовую информацию.

Представитель Абызова отказался от комментариев.

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Политика
Михаил Абызов

Абызова и сотрудников связанных с ним компаний задержали в марте 2019 года. Следствие считает, что он причастен к созданию преступного сообщества и хищению 4 млрд руб. Как указывает СК, в 2014 году Абызов и другие фигуранты дела похитили средства компаний СИБЭКО и РЭС. Из России деньги вывели на рублевые счета в кипрских банках, а затем средства конвертировали в доллары для «придания правомерного вида их владению».

В начале 2018 года СИБЭКО перешла Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК, контролирует Сибирскую генерирующую компанию — СГК). Сибирская генерирующая компания принадлежит Алексею Мельниченко.

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Авторы: Георгий Тадтаев, Гаяна Демурина
При участии: Маргарита Алехина
Теги: Михаил Абызов
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