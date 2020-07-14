СК сообщил о новых преступлениях экс-министра Абызова

СК считает, что Абызов подкупил бывших топ-менеджеров «СИБЭКО», продавая контрольный пакет акций. Получив 78 млн руб., они передали данные потенциальному покупателю. В 2018 году СИБЭКО» перешел под контроль СГК Андрея Мельниченко

Михаил Абызов (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Следователи выявили причастность Михаила Абызова к новым эпизодам преступлений, говорится в сообщении Следственного комитета.

По версии следствия, экс-министр и его сообщники причастны к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, а также к коммерческому подкупу (пп. «а, б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, ст.204 УК РФ).

Ведомство утверждает, что сообщниками Абызова были бывшие топ-менеджеры АО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО «Ру-Ком» Олег Серебренников. По данным следствия, в 2017 году Абызов собирался продать принадлежащий ему контрольный пакет акций СИБЭКО. Для того в качестве подкупа он передал Власову, Балан и Роженкову 78 млн руб. Те в тайне от акционеров компании, сотрудников предприятия и контролирующих органов сообщили потенциальному покупателю значимые сведения о деятельности СИБЭКО, включая финансовую информацию.

Представитель Абызова отказался от комментариев.