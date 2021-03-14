Задержания на форуме оппозиции, рост цен в кафе. Главное за выходные

Около 200 задержанных на форуме оппозиции в Москве, повышение цен в ресторанах из-за стоимости продуктов, споры о единой политике по отношению к России в ЕС и крушение самолета под Алма-Атой. Главные новости — в обзоре РБК

На форуме оппозиции в Москве задержали почти 200 человек

В Москве задержали участников форума «Объединенных демократов». В МВД объяснили действия силовиков тем, что участники форума нарушили санитарные правила при проведении публичного мероприятия, а также участием в нем членов организации, деятельность которой в России признана нежелательной. В «ОВД-Инфо» насчитали 194 задержанных, в полиции сообщили, что задержали «около 200».