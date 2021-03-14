Задержания на форуме оппозиции, рост цен в кафе. Главное за выходные
На форуме оппозиции в Москве задержали почти 200 человек
В Москве задержали участников форума «Объединенных демократов». В МВД объяснили действия силовиков тем, что участники форума нарушили санитарные правила при проведении публичного мероприятия, а также участием в нем членов организации, деятельность которой в России признана нежелательной. В «ОВД-Инфо» насчитали 194 задержанных, в полиции сообщили, что задержали «около 200».
- Среди задержанных — глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, журналист Владимир Кара-Мурза-младший, мундеп Юлия Галямина и другие.
- Оппозиционерам вменили деятельность иностранной или международной неправительственной организации, признанной в России нежелательной (ст. 20.33 КоАП). «Открытые демократы» — проект Дмитрия Гудкова и председателя «Открытой России» (зарегистрированную с таким названием в Британии организацию Генпрокуратура признала нежелательной) Анастасии Бураковой. Оппозиционеров отпустили из полиции после составления протоколов.
- Решение «разогнать форум» принимали не столичные власти: действия силовиков курировала ФСБ, сообщили РБК источники в мэрии Москвы. По словам одного из них, события являлись «устрашающей акцией» перед предвыборной кампанией в Госдуму.