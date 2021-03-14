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Задержания на форуме оппозиции, рост цен в кафе. Главное за выходные

Около 200 задержанных на форуме оппозиции в Москве, повышение цен в ресторанах из-за стоимости продуктов, споры о единой политике по отношению к России в ЕС и крушение самолета под Алма-Атой. Главные новости — в обзоре РБК

На форуме оппозиции в Москве задержали почти 200 человек

В Москве задержали участников форума «Объединенных демократов». В МВД объяснили действия силовиков тем, что участники форума нарушили санитарные правила при проведении публичного мероприятия, а также участием в нем членов организации, деятельность которой в России признана нежелательной. В «ОВД-Инфо» насчитали 194 задержанных, в полиции сообщили, что задержали «около 200».

  • Среди задержанных — глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, журналист Владимир Кара-Мурза-младший, мундеп Юлия Галямина и другие.
  • Оппозиционерам вменили деятельность иностранной или международной неправительственной организации, признанной в России нежелательной (ст. 20.33 КоАП). «Открытые демократы» — проект Дмитрия Гудкова и председателя «Открытой России» (зарегистрированную с таким названием в Британии организацию Генпрокуратура признала нежелательной) Анастасии Бураковой. Оппозиционеров отпустили из полиции после составления протоколов.
  • Решение «разогнать форум» принимали не столичные власти: действия силовиков курировала ФСБ, сообщили РБК источники в мэрии Москвы. По словам одного из них, события являлись «устрашающей акцией» перед предвыборной кампанией в Госдуму.

«Сигнал для оппозиции»: почему задержали 200 участников форума депутатов
Политика
Автомобили полиции, припаркованные у входа в отель &laquo;Измайлово&raquo;

Кафе и рестораны предупредили о повышении цен из-за стоимости продуктов

Кафе и рестораны ищут способы, как справиться с удорожанием продуктов. По их словам, закупочная цена на курицу по сравнению с началом 2020 года выросла на 10–15%, подсолнечное масло подорожало на 70%, овощи — на 25%, а импортный алкоголь — в среднем на 10–15%.

  • Рост себестоимости продуктов может через месяц-полтора привести к увеличению цен у всего ресторанного рынка, сказал РБК основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. Стоимость блюд увеличится пропорционально росту стоимости продуктов, при этом нет позиций, «на которые бы цена остановилась», отметил он.
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Кафе и рестораны предупредили о повышении цен из-за стоимости продуктов
Бизнес
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

В руководстве Евросоюза не могут договориться о единой политике в отношении России

В марте ЕС должны представить новую стратегию в отношении России. Bloomberg сообщил, что некоторые высокопоставленные чиновники блока выступают за менее «воинственный подход» при взаимодействии с Москвой.

  • Разногласия есть и между несколькими государствами, часть из которых выступает за ужесточение политики в отношении России, поскольку ее действия «становятся только хуже».

Bloomberg узнал о конфликте в ЕС из-за «воинственного подхода» к России
Политика
Жозеп Боррель

В Казахстане разбился военный самолет

Ан-26, вылетевший из Нур-Султана, разбился, не долетев до полосы, при заходе на посадку рядом с аэропортом Алма-Аты. Борт принадлежал пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

  • МЧС Казахстана сообщило, что на борту находились шесть человек. Четверо из них погибли, двое получили ранения и были госпитализированы. Из-за происшествия задержали несколько рейсов.

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В России за сутки вновь выявили более 10 тыс. заразившихся коронавирусом

  • За сутки в стране зарегистрировали 10 083 заболевших COVID-19. До этого показатель пять дней подряд был ниже 10 тыс. Всего с начала пандемии в России выявили 4,39 млн инфицированных, при этом в Москве число случаев заражения COVID-19 превысило 1 млн.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Авторы
Михаил Котляр, Виктория Полякова
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Политика
Кафе и рестораны предупредили о повышении цен из-за стоимости продуктов
Бизнес
В Казахстане упал самолет
Общество
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