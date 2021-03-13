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Задержанным в Москве оппозиционерам вменили нежелательную деятельность

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В отношении оппозиционеров, принимавших участие в форуме «Объединенных демократов» в Москве, который прошел утром 13 марта на территории гостиничного комплекса в Измайлово, составили протоколы по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной в России нежелательной).

Как сообщил РБК адвокат «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов, в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой, которая принимала участие в мероприятии и была задержана сотрудниками полиции, будет рассмотрено административное дело по вышеуказанной статье. По его словам, дело рассмотрят 17 марта на судебном участке мирового судьи № 288. РБК направил запрос в суд.

В декабре прошлого года Галямину приговорили к двум годам условно по обвинению в неоднократном нарушении порядка проведения митинга (ст. 212.1 УК). Обвинение по так называемой дадинской статье УК (в честь первого осужденного по ней оппозиционера Ильдара Дадина) было предъявлено депутату, после того как она опубликовала в соцсетях призывы выйти на несогласованную акцию протеста против поправок к Конституции. Перед этим в течение года Галямину несколько раз привлекали к ответственности по административной статье о нарушениях на митингах (ст. 20.2 КоАП), и это дало повод Следственному комитету возбудить в отношении нее уголовное дело.

Исполнительный директор «Открытой России» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) и организатор форума Андрей Пивоваров в беседе с РБК рассказал, что его отпустили из отделения полиции с протоколом по ст. 20.33 КоАП. «Они всем задержанным на форуме эту статью оформляли. Основанием для протокола являлся скриншот из Telegram-канала форума и документ об аренде помещения. То есть у них доказательств реальных не было. Под нежелательной организацией они подразумевали «Открытую Россию», хотя не было никакой символики и никакого отношения к форуму она не имела», — заявил Пивоваров.

Журналист Владимир Кара-Мурза-младший, который присутствовал на форуме и также был задержан, сообщил в Facebook, что его отпустили из ОВД «Преображенское» с обязательством явиться в суд и постановлением о возбуждении дела по ст. 20.33 КоАП.

«Выбрался из сурового отдела полиции, окруженного колючей проволокой и противотанковыми ежами. На руках протокол об административном нарушении за то, что выступал на форуме независимых депутатов», — написал в Twitter еще один задержанный на мероприятии, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин.

Материал дополняется.

Авторы
Михаил Юшков, Майя Бобенко
РБК
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