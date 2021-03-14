Число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило 1 млн

За сутки в стране выявили чуть более 10 тыс. заболевших. Общее число зараженных в России перевалило за 4 млн

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве за прошедшие сутки выявили 1905 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб города.

Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 000 394 человек.

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Выздоровели за последние 24 часа 1 110 заболевших. Их общее количество составило 920 338. Умерли за истекшие сутки 55 человек, с начала распространения инфекции в столице умерли 15 764 человека.

В России за последние сутки выявили 10 083 новых заболевших COVID-19. Это первый случай за последние шесть дней, когда в стране зафиксировали больше 10 тыс. новых случаев.