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Число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило 1 млн

За сутки в стране выявили чуть более 10 тыс. заболевших. Общее число зараженных в России перевалило за 4 млн
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве за прошедшие сутки выявили 1905 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб города.

Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 000 394 человек.

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Выздоровели за последние 24 часа 1 110 заболевших. Их общее количество составило 920 338. Умерли за истекшие сутки 55 человек, с начала распространения инфекции в столице умерли 15 764 человека.

В России за последние сутки выявили 10 083 новых заболевших COVID-19. Это первый случай за последние шесть дней, когда в стране зафиксировали больше 10 тыс. новых случаев.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 4 390 608 случаев заражения коронавирусом.

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С 18 января в России идет массовая вакцинация от COVID-19. Директор Центра им. Гaмaлеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», Aлександр Гинцбург 14 марта заявил, что пока прививку сделали около 7 млн человек.

Глава научного центра «Вектор», создавшего вакцину «ЭпиВакКорона», Ринат Максютов говорил, что для спада пандемии желательно, чтобы прививку от коронавируса сделали не менее половины населения России. По оценкам президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева, коллективный иммунитет у населения страны, скорее всего, не успеет выработаться до лета 2021-го.

Сергеев отметил, что остается открытым вопрос, насколько долго держится иммунитет у переболевших COVID-19 и у привитых. «Одно дело, если на год или на два, а если будет меньше, это будет означать, что фактически все население надо будет заново вакцинировать», — сказал он.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<20 000
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от 60 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Анна Громова
коронавирус статистика Москва
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