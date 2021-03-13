В Казахстане упал самолет

Возле аэропорта Алма-Аты потерпел крушение самолет Ан-26, который принадлежит пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана. По предварительным данным, на борту находились шесть человек, двое выжили

Фото: kris_p_tuzdybastau / Instagram

Возле аэропорта Алма-Аты упал самолет Ан-26. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«При заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алма-Ата», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы. На место выехала аварийно-спасательная служба аэропорта. О числе людей, находившихся на борту, в пресс-службе не сообщили.

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Как сообщает агентство «Казинформ», речь идет о военном самолете. По данным портала tengrinews.kz, упал самолет Ан-26, который принадлежит пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана. В пресс-службе аэропорта сообщили порталу, что на борту находились шесть человек. «Не долетел до полосы, потерпел крушение», — заявили в аэропорту.