Bloomberg узнал о конфликте в ЕС из-за «воинственного подхода» к России

По данным агентства, некоторые высокопоставленные европейские чиновники настаивают на изменении стратегии в отношениях с Россией. Эта позиция расходится с основным курсом, которого придерживаются большинство членов Евросоюза

Жозеп Боррель (Фото: Johanna Geron / AP)

Пока лидеры Евросоюза готовятся к пересмотру стратегии в отношении России, которая должна быть представлена в этом месяце, некоторые из высокопоставленных чиновников в Брюсселе выступают за менее «воинственный подход» в диалоге с Москвой. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, позиции некоторых чиновников привели к тому, что в Европейском союзе наблюдаются разногласия с отдельными государствами-членами, которые выступают против изменений в политике, потому что действия России «становятся только хуже».

В понедельник, 8 марта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел встречу с послом Евросоюза в Москве Маркусом Эдерером и другими высокопоставленными должностными лицами. Эдерер, по словам собеседника агентства, знакомого с деталями встречи, утверждал, что позиция Брюсселя в отношении Москвы устарела и слишком сфокусирована на военном конфликте в Донбассе. Как заявил посол, Евросоюзу необходимо двигаться дальше. Он также порекомендовал Боррелю «разработать новый путь» в этом вопросе.

Пресс-секретарь Борреля Набила Массрали в беседе с Bloomberg отказалась комментировать прошедшую в понедельник встречу. По ее словам, министры иностранных дел ЕС согласны с «сохранением актуальности реализации пяти руководящих принципов, а также с более широким подходом к противодействию, сдерживанию и взаимодействию с Россией там, где это необходимо». Под руководящими принципами, как отметило агентство, подразумеваются полное выполнение соглашений, положивших конец крупным боевым действиям на востоке Украины, налаживание тесных связей с соседями России (бывшие советские республики), усиление защиты от российских угроз и выборочное сотрудничество в таких вопросах, как борьба с терроризмом.