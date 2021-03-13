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«Сигнал для оппозиции»: почему задержали 200 участников форума депутатов

Полиция задержала около 200 человек на форуме муниципальных депутатов. Решения о задержаниях принимали не столичные власти, действия силовиков курировали в ФСБ, рассказали РБК источники в мэрии
Автомобили полиции, припаркованные у входа в отель «Измайлово»
Автомобили полиции, припаркованные у входа в отель «Измайлово» (Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ)

В субботу, 13 марта в московской гостинице «Измайлово» были задержаны около 200 участников проходившего там форума «Объединенных демократов».

«Группа граждан — представителей общественной организации предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований», которые действуют в столице из-за распространения коронавируса COVID-19. Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — объяснили массовые задержания депутатов в МВД.

Решение «разогнать форум» принимали не столичные власти, утверждает собеседник РБК, близкий к мэрии. По его словам, задержания курировало ФСБ. Второй собеседник РБК в мэрии также утверждает, что «у Москвы ответственность за это забрали федеральные власти» и называет события «устрашающей акцией перед думской кампанией» (выборы в Госдуму пройдут в сентябре)».

Объединенные демократы» — совместный проект политика Дмитрия Гудкова и председателя «Открытой России» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Анастасии Бураковой, декларирующий своей целью помощь независимым кандидатам на выборах. В ходе форума были задержаны, по данным МВД, около 200 человек.

В числе задержанных — депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов, московские муниципальные депутаты Илья Яшин, Илья Свиридов и Юлия Галямина, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник, политики Владимир Кара-Мурза и Евгений Ройзман, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров и так далее. В числе прочих задержали и нескольких журналистов — Анастасию Мельникову из Znak.com (после проверки документов ее отпустили), Никиту Ступин из Avtozak Live и Эмиля Юнусова из Sota Vision.

К 21-00 после составления протоколов большинство задержанных отпустили, сообщил «ОВД-Инфо».

Задержанным в Москве оппозиционерам вменили нежелательную деятельность
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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

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Участников форума задерживали по статье 20.33 КоАП (сотрудничество с нежелательной организацией), рассказали они РБК. Исполнительный директор «Открытой России», глава «Открытого Петербурга» (признан Минюстом иноагентом) и организатор форума Андрей Пивоваров в беседе с РБК рассказал, что его отпустили из отделения полиции с протоколом по 20.33 КоАП. «Они всем задержанным на форуме эту статью оформляли. Основанием для протокола являлся скриншот из Telegram-канала форума и документ об аренде помещения. Под нежелательной организацией они подразумевали «Открытую Россию», хотя не было никакой символики и никакого отношения к форуму она не имела», — заявил Пивоваров.

Накануне форума полиция задержала депутата Мосгордумы Сергея Митрохина после встречи с местными избирателями. Его задержали за участие в митинге 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. После составления административного протокола за участие в несогласованной акции Митрохина отпустили. После этого, ночью, также за участие в акции 23 января задержали еще одного депутата Мосгордумы — коммунистку Екатерину Енгалычеву. Она также была отпущена после составления протокола, ей вменяют повторное нарушение правил проведения митингов.

Определение «нежелательные организации» появилось в России в 2015 году. Тогда был принят закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Организация признается нежелательной, если ее деятельность угрожает основам конституционного строя и обороноспособности или безопасности государства. Таким структурам запрещено распространять и хранить материалы своего авторства, проводить свои программы в России и создавать юридические лица. За нарушение запретов по ст. 20.33 КоАП предусмотрено наказание для физлиц в виде штрафа от 5 тыс. до 15 тыс. руб., для должностных — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Зачем полиция пришла на форум

В год федеральных выборов, проходящих на протестном внутреннем и неблагоприятном внешнем фоне (речь о возможных новых санкциях), власть начинает применять ограничительные политические нормы, которые вводились в законодательство в последние пару лет, говорит политолог Александр Пожалов. Пришло время для более широкого применения статьи о нежелательной иностранной неправительственной организации, сказал он.

«Административные дела за сотрудничество с такими НПО будут затем использоваться, чтобы вынудить наиболее опасных для власти депутатов сложить мандаты и попытаться отказать им в регистрации на выборы в Госдуму, — считает Пожалов. — В конечном итоге, происходящее говорит о том, что магистральную стратегию на федеральных выборах определяют действия силового блока».

Но по мнению политолога, силовые действия против оппозиции сейчас работают на ее «бесплатную раскрутку». «Такая же ситуация была и летом 2019 года, когда дело Голунова и потом массовый снос с выборов независимых кандидатов превратили, казалось бы, спокойную и малозначимую кампанию в протестную для мэрии, которая тогда чуть было не утратила большинство в Мосгордуме», — подчеркнул Пожалов.

Митрохин сообщил о задержании в Москве за акцию 23 января
Политика

Неожиданные задержания на форуме мундепов — это предупредительный сигнал силового блока для оппозиции, соглашается политконсультант Дмитий Фетисов. «Мундепы — это те люди, которые работают непосредственно в округах и знают активистов, они способны сыграть на увеличение следующей волны протестной активности», — пояснил он.

Автор
Евгения Кузнецова
При участии
Майя Бобенко
оппозиция Евгений Ройзман Илья Яшин «Открытая Россия» Юлия Галямина
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