«Сигнал для оппозиции»: почему задержали 200 участников форума депутатов

Полиция задержала около 200 человек на форуме муниципальных депутатов. Решения о задержаниях принимали не столичные власти, действия силовиков курировали в ФСБ, рассказали РБК источники в мэрии

Автомобили полиции, припаркованные у входа в отель «Измайлово» (Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ)

В субботу, 13 марта в московской гостинице «Измайлово» были задержаны около 200 участников проходившего там форума «Объединенных демократов».

«Группа граждан — представителей общественной организации предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований», которые действуют в столице из-за распространения коронавируса COVID-19. Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — объяснили массовые задержания депутатов в МВД.

Решение «разогнать форум» принимали не столичные власти, утверждает собеседник РБК, близкий к мэрии. По его словам, задержания курировало ФСБ. Второй собеседник РБК в мэрии также утверждает, что «у Москвы ответственность за это забрали федеральные власти» и называет события «устрашающей акцией перед думской кампанией» (выборы в Госдуму пройдут в сентябре)».

Объединенные демократы» — совместный проект политика Дмитрия Гудкова и председателя «Открытой России» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Анастасии Бураковой, декларирующий своей целью помощь независимым кандидатам на выборах. В ходе форума были задержаны, по данным МВД, около 200 человек.

В числе задержанных — депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов, московские муниципальные депутаты Илья Яшин, Илья Свиридов и Юлия Галямина, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник, политики Владимир Кара-Мурза и Евгений Ройзман, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров и так далее. В числе прочих задержали и нескольких журналистов — Анастасию Мельникову из Znak.com (после проверки документов ее отпустили), Никиту Ступин из Avtozak Live и Эмиля Юнусова из Sota Vision.