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Что случилось за день. Главные новости РБК

Обыски в «Яндексе» и Uber в Минске, как проходят забастовки в Белоруссии, Собянин опроверг введение новых ограничений из-за пандемии; главные новости — в обзоре РБК

В офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли силовики

Днем 13 августа в офис компании в Минске пришли неизвестные вооруженные люди в форме, сообщил РБК представитель компании.

  • Также с обысками пришли в офис Uber в Минске, сообщил Euroradio. С 2018 года «Яндекс» и Uber объединили бизнес перевозок такси в России, Белоруссии и других странах. Обысками занимались сотрудники ГУБОПиК Республики Беларусь [Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии]. «Несколько сотрудников «Яндекса» находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы», — рассказали РБК в компании «Яндекс».
  • Во время обыска ничего не было изъято, а сотрудников компании не задерживали. Вместе с тем представитель Следственного комитета республики опроверг участие сотрудников ведомства в следственных действиях в «Яндексе».
  • В Telegram-каналах также сообщалось, что силовики едут в офис к Wargaming и компания эвакуирует сотрудников. Однако там опровергли сообщение. «Все работают из дома. Эвакуации нет», — сообщил РБК представитель компании. Среди разработок Wargaming такие игры, как World of Tanks, World of Warships, Total War: Arena, Hybrid Wars, Master of Orion и другие.

Рабочие МАЗа и БелАЗа в Белоруссии вышли протестовать

Рабочие заводов МАЗ и БелАЗ вышли с протестами, пригрозив устроить забастовки. На предприятии БелАЗ сообщили, что речи о забастовке не идет: «Производство продолжает работать, ничего не останавливалось».

  • «Было человек 300–400 на территории БелАЗа и еще за территорией БелАЗа где-то примерно человек 100», — рассказал РБК рабочий завода. Мэр города Жодино, где находится БелАЗ, Дмитрий Заблоцкий пришел на встречу с рабочими и заверил собравшихся, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как станет ясно, что угрозы захвата административных зданий нет.
  • Рабочие МАЗа также вышли к зданию управления предприятия. Telegram-каналы публикуют видео, на котором видно, что у здания собралась толпа людей, они скандировали: «Уходи!» «Чем это закончится, не знаем, пока договорились небольшое количество людей, очень надеемся, что нас поддержат остальные», — cообщил один из работников.
  • На мирный протест против итогов выборов президента вышли также сотрудники Белорусской государственной филармонии и члены ансамбля «Сторожки». Работники вышли на крыльцо с плакатами с надписью «У меня украли голос» и поют. «Назвать это забастовкой не поворачивается язык — это крик души творческих людей», — заявил гендиректор филармонии Александр Никита.

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Собянин исключил ограничения с 15 сентября из-за COVID-19

Информация о повторном введении ограничений из-за коронавируса в столице с 15 сентября является слухами, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Однако в ближайшие месяцы москвичам все же придется носить маски и соблюдать меры безопасности, установленные Роспотребнадзором.

  • «Это слухи бесконечные. Просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет», — заверил Собянин. Однако, для того чтобы минимизировать наложение сезонного всплеска заболеваемости ОРВИ на заражение коронавирусом, нужна будет более массовая вакцинация от гриппа, чем в прошлые годы.
  • Учебный год в школах Москвы начнется без проведения торжественных линеек. В школах проведут усиленную дезинфекцию, измерение температуры тела у входящих в школы, наблюдение за состоянием здоровья учителей и учащихся.
  • Кроме того, по его словам, с началом нового учебного года школам следует ограничить передвижение детей внутри учебного заведения. «Учащиеся должны заниматься в одном классе и переходить в другой класс только по мере необходимости», — сказал Собянин.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Мишустин поинтересовался у Силуанова инвестициями

Премьер-министр России Михаил Мишустин, прибывший на Чукотку, во время визита в больницу в Анадыре предложил министрам проверить свое здоровье. Во время визита министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, признал, что сокращение доходов потребовало увеличения госдолга России.

  • Остановившись у двери кабинета офтальмолога, Мишустин предложил сопровождающим его главам Минздрава и Минфина Михаилу Мурашко и Антону Силуанову проверить зрение: «В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты?»
  • Кроме того, сегодня Антон Силуанов заявил о том, что сокращение доходов бюджета, снижение цен на нефть и дополнительные расходы на борьбу с пандемией потребовали некоторого увеличения госдолга России. Однако его размер, по словам министра, «сохраняется на безопасном уровне, ниже 20% ВВП, и остается одним из самых низких в мире».
  • Силуанов отметил, что, по прогнозам МВФ, в 2020 году мировой госдолг возрастет на рекордные 18,7 п.п., до 101,5% глобального ВВП. Однако в России федеральный долг остается на уровне около 14% ВВП. С учетом госдолга регионов и муниципального долга совокупный долг «расширенного правительства» составляет на середину этого года приблизительно 16,4% ВВП.
Автор: Сергей Саркисян
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