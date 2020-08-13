Что случилось за день. Главные новости РБК

Обыски в «Яндексе» и Uber в Минске, как проходят забастовки в Белоруссии, Собянин опроверг введение новых ограничений из-за пандемии; главные новости — в обзоре РБК

В офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли силовики

Днем 13 августа в офис компании в Минске пришли неизвестные вооруженные люди в форме, сообщил РБК представитель компании.

Также с обысками пришли в офис Uber в Минске, сообщил Euroradio. С 2018 года «Яндекс» и Uber объединили бизнес перевозок такси в России, Белоруссии и других странах. Обысками занимались сотрудники ГУБОПиК Республики Беларусь [Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии]. «Несколько сотрудников «Яндекса» находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы», — рассказали РБК в компании «Яндекс».

Во время обыска ничего не было изъято, а сотрудников компании не задерживали. Вместе с тем представитель Следственного комитета республики опроверг участие сотрудников ведомства в следственных действиях в «Яндексе».

В Telegram-каналах также сообщалось, что силовики едут в офис к Wargaming и компания эвакуирует сотрудников. Однако там опровергли сообщение. «Все работают из дома. Эвакуации нет», — сообщил РБК представитель компании. Среди разработок Wargaming такие игры, как World of Tanks, World of Warships, Total War: Arena, Hybrid Wars, Master of Orion и другие.

Рабочие МАЗа и БелАЗа в Белоруссии вышли протестовать

Рабочие заводов МАЗ и БелАЗ вышли с протестами, пригрозив устроить забастовки. На предприятии БелАЗ сообщили, что речи о забастовке не идет: «Производство продолжает работать, ничего не останавливалось».