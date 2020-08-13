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Создатель World of Tanks опроверг эвакуацию сотрудников в Минске

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Белорусский разработчик игр Wargaming опроверг сообщения об эвакуации своих сотрудников из офиса.

«По нашей информации, все работают из дома. Эвакуации нет», — сообщил РБК представитель компании.

В минском офисе Uber начались обыски
Технологии и медиа
Фото: Huiying Ore / Bloomberg

Ранее белорусские Telegram-каналы передали, что Wargaming эвакуирует сотрудников и, по данным руководства компании, к ним едут силовики.

Wargaming — крупный белорусский разработчик игр, таких как World of Tanks, World of Warships, Total War: Arena, Hybrid Wars, Master of Orion и других. Штаб-квартира компании располагается в Никосии на Кипре, а центры разработок — в Минске (основной), Киеве, Санкт-Петербурге, Сиэтле, Чикаго, Балтиморе, Сиднее, Хельсинки, Остине и Праге.

Утром 13 августа в офисах компании «Яндекс» и сервиса такси Uber в Минске начались обыски. Представитель «Яндекса» сообщил, что подробности происходящего уточняются.

Telegram-канал Nexta передал, что на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ) началась забастовка, в которой принимают участие сотни работников. Тем не менее на заводе заверили, что забастовки нет и руководство проводит встречу с сотрудниками.

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Теги: компания, опровержение, Минск, Белоруссия, протесты, World of Tanks
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