Создатель World of Tanks опроверг эвакуацию сотрудников в Минске

Фото: Getty Images

Белорусский разработчик игр Wargaming опроверг сообщения об эвакуации своих сотрудников из офиса.

«По нашей информации, все работают из дома. Эвакуации нет», — сообщил РБК представитель компании.

Ранее белорусские Telegram-каналы передали, что Wargaming эвакуирует сотрудников и, по данным руководства компании, к ним едут силовики.

Wargaming — крупный белорусский разработчик игр, таких как World of Tanks, World of Warships, Total War: Arena, Hybrid Wars, Master of Orion и других. Штаб-квартира компании располагается в Никосии на Кипре, а центры разработок — в Минске (основной), Киеве, Санкт-Петербурге, Сиэтле, Чикаго, Балтиморе, Сиднее, Хельсинки, Остине и Праге.