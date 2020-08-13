Создатель World of Tanks опроверг эвакуацию сотрудников в Минске

Утром 13 августа в офисах компании «Яндекс» и сервиса такси Uber в Минске начались обыски. Представитель «Яндекса» сообщил, что подробности происходящего уточняются.

Telegram-канал Nexta передал, что на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ) началась забастовка, в которой принимают участие сотни работников. Тем не менее на заводе заверили, что забастовки нет и руководство проводит встречу с сотрудниками.