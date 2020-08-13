Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

Председатель горисполкома Жодино Дмитрий Заблоцкий заверил, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как станет ясно, что угрозы захвата административных зданий нет

Прибывший на встречу с сотрудниками завода БелАЗ председатель городского исполнительного комитета Жодино Дмитрий Заблоцкий заявил о возможности вывода из города сотрудников ОМОНа. Как сообщает издание Tut.by, на встрече с мэром собравшиеся заявили, что из-за присутствия в городе спецназа люди боятся выходить из дома, а силовики нападают на мирных граждан.

«Если силами ГУВД Жодино можно обеспечить общественный порядок, я лично буду просить, чтобы ОМОН и другие силы отозвали из города», — сказал Заблоцкий (цитата по Tut.by).

При этом он отметил, что 9 августа, когда на площади перед администрацией Жодино, собрались протестующие, была угроза захвата здания.

— Люди мирно вышли, разве они что-то разбили, что-то поломали? — спросили рабочие мэра.

— Нет, но угроза захвата здания была. Это спланированное действие, — ответил мэр.