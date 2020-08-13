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Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

Председатель горисполкома Жодино Дмитрий Заблоцкий заверил, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как станет ясно, что угрозы захвата административных зданий нет

Прибывший на встречу с сотрудниками завода БелАЗ председатель городского исполнительного комитета Жодино Дмитрий Заблоцкий заявил о возможности вывода из города сотрудников ОМОНа. Как сообщает издание Tut.by, на встрече с мэром собравшиеся заявили, что из-за присутствия в городе спецназа люди боятся выходить из дома, а силовики нападают на мирных граждан.

«Если силами ГУВД Жодино можно обеспечить общественный порядок, я лично буду просить, чтобы ОМОН и другие силы отозвали из города», — сказал Заблоцкий (цитата по Tut.by).

При этом он отметил, что 9 августа, когда на площади перед администрацией Жодино, собрались протестующие, была угроза захвата здания.

— Люди мирно вышли, разве они что-то разбили, что-то поломали? — спросили рабочие мэра.

— Нет, но угроза захвата здания была. Это спланированное действие, — ответил мэр.

СК Белоруссии заявил о координации протестов специально обученными лицами
Общество
Фото: Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta / Reuters

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.

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«Если позволит обстановка, ОМОН уйдет прямо сегодня», — добавил Заблоцкий.

Он также пообещал выйти в 20:00 на встречу с жителями Жодино на площади города, заверив, что собравшихся не станут разгонять, если те не будут нарушать порядок или провоцировать сотрудников правоохранительных органов.

Мэра также призывали решить вопрос с публикацией данных о результатах голосования в ходе президентских выборов на избирательных участках в Жодино, так как до сих пор нет официальной информации о том, как проголосовал город. На этом Заблоцкий ответил, что, в соответствии с законом, у него нет таких полномочий.

На сайте Жодино 13 августа появилось обращение к горожанам с призывом соблюдать спокойствие.

«Сегодня уже очевидно, что все мирные акции могут перейти в беспорядки. Их координаторы своими спекуляциями и призывами к протестам толкают всех нас к хаосу, в то время как сами наблюдают за этим издалека. <...> Успокойтесь сами и успокойте своих детей! Не поддавайтесь на призывы к забастовкам», — говорится в обращении.

На БелАЗе заявили о встрече с работниками после сообщений о забастовке
Общество
Фото: yor2010 / VK

Telegram-канал Nexta сообщил, что на БелАЗе — крупнейшем предприятии Жодино — началась забастовка, в которой принимают участие сотни работников. Здесь же опубликованы видеозаписи, где запечатлено шествие колонны по заводской территории мимо здания с надписью «Прессовый цех» к флагу с надписью «БелАЗ». На другом видео можно увидеть толпу, собравшуюся рядом с флагом.

«Мы вышли к центральной проходной и требуем честных выборов. Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить, — рассказал изданию Tut.by один из работников БелАЗа. Для встречи с сотрудниками предприятия и приезжал Заблоцкий.

Протесты по всей Белоруссии начались после объявления предварительных итогов выборов президента страны. По предварительным данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Его главный соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила чуть больше 10% голосов. Сторонники Тихановской обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, кандидат набрала от 70 до 80% голосов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, протесты
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СК Белоруссии заявил о координации протестов специально обученными лицами
Общество
На БелАЗе заявили о встрече с работниками после сообщений о забастовке
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