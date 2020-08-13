Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
«Если позволит обстановка, ОМОН уйдет прямо сегодня», — добавил Заблоцкий.
Он также пообещал выйти в 20:00 на встречу с жителями Жодино на площади города, заверив, что собравшихся не станут разгонять, если те не будут нарушать порядок или провоцировать сотрудников правоохранительных органов.
Мэра также призывали решить вопрос с публикацией данных о результатах голосования в ходе президентских выборов на избирательных участках в Жодино, так как до сих пор нет официальной информации о том, как проголосовал город. На этом Заблоцкий ответил, что, в соответствии с законом, у него нет таких полномочий.
На сайте Жодино 13 августа появилось обращение к горожанам с призывом соблюдать спокойствие.
«Сегодня уже очевидно, что все мирные акции могут перейти в беспорядки. Их координаторы своими спекуляциями и призывами к протестам толкают всех нас к хаосу, в то время как сами наблюдают за этим издалека. <...> Успокойтесь сами и успокойте своих детей! Не поддавайтесь на призывы к забастовкам», — говорится в обращении.
Telegram-канал Nexta сообщил, что на БелАЗе — крупнейшем предприятии Жодино — началась забастовка, в которой принимают участие сотни работников. Здесь же опубликованы видеозаписи, где запечатлено шествие колонны по заводской территории мимо здания с надписью «Прессовый цех» к флагу с надписью «БелАЗ». На другом видео можно увидеть толпу, собравшуюся рядом с флагом.
«Мы вышли к центральной проходной и требуем честных выборов. Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить, — рассказал изданию Tut.by один из работников БелАЗа. Для встречи с сотрудниками предприятия и приезжал Заблоцкий.
Протесты по всей Белоруссии начались после объявления предварительных итогов выборов президента страны. По предварительным данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Его главный соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила чуть больше 10% голосов. Сторонники Тихановской обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, кандидат набрала от 70 до 80% голосов.