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Мишустин пошутил над Силуановым фразой «министр видит инвестиции?»

Окружную больницу в Анадыре премьер-министр назвал одной из лучших клиник, которые ему приходилось видеть, и предложил тем, кто не видит «большого», проверить зрение
Михаил Мишустин (справа)
Михаил Мишустин (справа) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин, прибывший на Чукотку во главе правительственной делегации, осмотрел в Анадыре окружную больницу, назвав ее одной из лучших клиник, которые ему приходилось видеть, сообщает пресс-служба кабмина.

«Я даже не ожидал: ремонт такой серьезный, основательный. Она не отличается от многих клиник Москвы. Оборудование неплохое <...>. Больница у вас классная», — сказал Мишустин.

Высокое качество оснащения больницы стало поводом для шутки премьер-министра. Остановившись у двери кабинета офтальмолога, Мишустин, как сообщает «РИА Новости», предложил сопровождающим его главам Минздрава и Минфина Михаилу Мурашко и Антону Силуанову проверить зрение.

«В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?» — цитирует слова премьера агентство.

Мишустин прибыл с длительным визитом на Дальний Восток
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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В то же время врач-рентгенолог Лариса Тарханова попросила главу правительства помочь с созданием единой информационной сети, которая связала бы окружную больницу с участковыми и с амбулаториями, оснастив их рентген-оборудованием. По словам медика, это помогло бы повысить качество и доступность медицинской помощи для пациентов, прежде всего онкологического профиля, а также диспансеризаций и профилактических медицинских осмотров.

«Думаю, мы удовлетворим все, что необходимо, и соответствующее оборудование будет поставлено», — ответил Мишустин.

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До 18 августа премьер планирует посетить еще три дальневосточных региона — Амурскую и Магаданскую области, а также Камчатку.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Михаил Мишустин, Чукотка
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