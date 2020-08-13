Мишустин пошутил над Силуановым фразой «министр видит инвестиции?»

Окружную больницу в Анадыре премьер-министр назвал одной из лучших клиник, которые ему приходилось видеть, и предложил тем, кто не видит «большого», проверить зрение

Михаил Мишустин (справа) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин, прибывший на Чукотку во главе правительственной делегации, осмотрел в Анадыре окружную больницу, назвав ее одной из лучших клиник, которые ему приходилось видеть, сообщает пресс-служба кабмина.

«Я даже не ожидал: ремонт такой серьезный, основательный. Она не отличается от многих клиник Москвы. Оборудование неплохое <...>. Больница у вас классная», — сказал Мишустин.

Высокое качество оснащения больницы стало поводом для шутки премьер-министра. Остановившись у двери кабинета офтальмолога, Мишустин, как сообщает «РИА Новости», предложил сопровождающим его главам Минздрава и Минфина Михаилу Мурашко и Антону Силуанову проверить зрение.

«В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?» — цитирует слова премьера агентство.