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Что случилось за день. Главные новости РБК

Запреты не помешали сотням россиян уехать за рубеж, смертность в Москве выросла в 1,5 раза, ЕС готовится к открытию границ, Ефремов попал в аварию в состоянии наркотического опьянения; главные новости — в обзоре РБК

Сотни россиян смогли выехать из страны при закрытых границах

Несмотря на остановку международного авиасообщения и закрытие границ в апреле сотни россиян смогли выехать за границу. Об этом свидетельствует доступная зарубежная статистика, которую изучил РБК.

  • Наибольшее число приездов было зафиксировано в Южной Корее. В апреле в стране побывали 1223 россиянина. Из них более 1 тыс. были членами морских экипажей.
  • В Турцию в апреле прибыли 922 гражданина России, в Болгарию — 635, в Сербию — 190, в США — 136, в Индонезию — 129, в Финляндию — 122.
  • С 27 марта в России были запрещены все полеты за рубеж, кроме эвакуационных рейсов. Покинуть страну могли лица с двойным гражданством либо те, у кого есть вид на жительство в другой стране.

Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

В мае 2020 года в Москве зафиксировали 15 713 смертей. Это на 5715 больше, чем в мае 2019-го (9998 умерших), сообщил столичный департамент здравоохранения.

  • «COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях (92% всей избыточной смертности в мае)», — говорится в сообщении.
  • Летальность от коронавирусной инфекции в Москве за весь период эпидемии составила 2% (когда COVID-19 стал основной причиной смерти), или 3,8% (с учетом случаев, в которых он стал сопутствующим заболеванием).
  • Всего за время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 6358 человек, количество выявленных случаев заражения составило 493 657. За последние сутки при этом умерли 216 человек. Последний раз более 200 смертей за сутки было зафиксировано 29 мая.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Евросоюз начнет открывать границы для въезда иностранцев с 1 июля

Евросоюз готовится к открытию границ для граждан третьих стран. Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, открытие границ может начаться уже с 1 июля.

  • По его словам, до конца недели Еврокомиссия предложит членам ЕС скоординированный подход по отмене ограничений на въезд. Она примет во внимание и то, что ряд стран союза уже начали ослаблять контроль в одностороннем порядке.
  • Запрет на въезд в Шенгенскую зону и в Евросоюзе был введен 17 марта. Одной из первых границы начала открывать Австрия. Германия откроет границы с соседними странами с 15 июня. С середины июня Италия собирается открыть границы для россиян. Однако сами граждане России пока могут выезжать за рубеж только на лечение, учебу и работу.


Ефремов управлял машиной в состоянии наркотического опьянения

Прокуратура Москвы подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Ведомство взяло его дело на особый контроль.

  • Раньше о том, что в анализах актера были обнаружены следы наркотиков, сообщал источник РБК, однако не было известно, находился ли актер на момент аварии под их влиянием. Прокуратура потребовала от полиции передать дело Ефремова в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Работу следствия будет контролировать лично прокурор Москвы Денис Попов. Кроме того, прокуратура будет проверять то, как Ефремов соблюдает условия домашнего ареста.
  • Тем временем московская полиция опровергла информацию о том, что в машине Михаила Ефремова в момент ДТП на Смоленской площади были пассажиры. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что вместе с Ефремовым в автомобиле были актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова. Сам Стебунов эту информацию опроверг.
  • Кроме того, актера направят на психолого-психиатрическую экспертизу, которая позволит оценить его психическое состояние и установить мотивы его действий, сообщили источники информагентств.

Автор: Сергей Витько
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