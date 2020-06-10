Что случилось за день. Главные новости РБК
Сотни россиян смогли выехать из страны при закрытых границах
Несмотря на остановку международного авиасообщения и закрытие границ в апреле сотни россиян смогли выехать за границу. Об этом свидетельствует доступная зарубежная статистика, которую изучил РБК.
- Наибольшее число приездов было зафиксировано в Южной Корее. В апреле в стране побывали 1223 россиянина. Из них более 1 тыс. были членами морских экипажей.
- В Турцию в апреле прибыли 922 гражданина России, в Болгарию — 635, в Сербию — 190, в США — 136, в Индонезию — 129, в Финляндию — 122.
- С 27 марта в России были запрещены все полеты за рубеж, кроме эвакуационных рейсов. Покинуть страну могли лица с двойным гражданством либо те, у кого есть вид на жительство в другой стране.
Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
В мае 2020 года в Москве зафиксировали 15 713 смертей. Это на 5715 больше, чем в мае 2019-го (9998 умерших), сообщил столичный департамент здравоохранения.