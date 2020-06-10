Что случилось за день. Главные новости РБК

Запреты не помешали сотням россиян уехать за рубеж, смертность в Москве выросла в 1,5 раза, ЕС готовится к открытию границ, Ефремов попал в аварию в состоянии наркотического опьянения; главные новости — в обзоре РБК

Сотни россиян смогли выехать из страны при закрытых границах

Несмотря на остановку международного авиасообщения и закрытие границ в апреле сотни россиян смогли выехать за границу. Об этом свидетельствует доступная зарубежная статистика, которую изучил РБК.

Наибольшее число приездов было зафиксировано в Южной Корее. В апреле в стране побывали 1223 россиянина. Из них более 1 тыс. были членами морских экипажей.

В Турцию в апреле прибыли 922 гражданина России, в Болгарию — 635, в Сербию — 190, в США — 136, в Индонезию — 129, в Финляндию — 122.

С 27 марта в России были запрещены все полеты за рубеж, кроме эвакуационных рейсов. Покинуть страну могли лица с двойным гражданством либо те, у кого есть вид на жительство в другой стране.

Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

В мае 2020 года в Москве зафиксировали 15 713 смертей. Это на 5715 больше, чем в мае 2019-го (9998 умерших), сообщил столичный департамент здравоохранения.