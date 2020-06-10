Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

Поездки россиян за рубеж не останавливались в апреле, когда границы были почти полностью закрыты. Например, в Турции побывали более 900 граждан России, в Индонезии — 128, а на Тайване — один

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В апреле 2020 года, в разгар пандемии, сотни россиян выезжали за границу, свидетельствует доступная зарубежная статистика, которую изучил РБК.

С 27 марта Россия остановила международное авиасообщение: были запрещены все полеты за рубеж, кроме эвакуационных рейсов, которыми граждан вывозили на родину, и отдельных рейсов по поручению правительства. С 30 марта закрылись сухопутные и речные границы. Выехать за рубеж могли только отдельные категории граждан: дипломаты, сотрудники официальных представительств России при международных организациях, жители Калининградской области, а также те, кто направляется на похороны близкого родственника. Запрет частично ослабили лишь в июне: сейчас россияне могут выехать за рубеж к больным родственникам, по работе, для учебы или лечения.

Наибольшее число приездов в апреле 2020 года было зафиксировано в Южной Корее. В этом месяце, согласно данным Национальной туристической организации Кореи, там побывали 1223 россиянина (для сравнения: в апреле 2019 года — 34,2 тыс.). Более 1 тыс. человек из них были членами морских экипажей. Из всех побывавших в Корее россиян 128 заявили при пересечении границы, что прибыли с туристическими целями, четыре — с деловыми, один — с официальной, у оставшихся 1090 цель поездки классифицируется как иная.

В Турции в апреле побывали 922 россиянина, следует из данных турецкого министерства культуры и туризма. Цели поездок не уточняются. В апреле 2019-го поток из России равнялся 391,6 тыс. человек.