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Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

Поездки россиян за рубеж не останавливались в апреле, когда границы были почти полностью закрыты. Например, в Турции побывали более 900 граждан России, в Индонезии — 128, а на Тайване — один
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В апреле 2020 года, в разгар пандемии, сотни россиян выезжали за границу, свидетельствует доступная зарубежная статистика, которую изучил РБК.

С 27 марта Россия остановила международное авиасообщение: были запрещены все полеты за рубеж, кроме эвакуационных рейсов, которыми граждан вывозили на родину, и отдельных рейсов по поручению правительства. С 30 марта закрылись сухопутные и речные границы. Выехать за рубеж могли только отдельные категории граждан: дипломаты, сотрудники официальных представительств России при международных организациях, жители Калининградской области, а также те, кто направляется на похороны близкого родственника. Запрет частично ослабили лишь в июне: сейчас россияне могут выехать за рубеж к больным родственникам, по работе, для учебы или лечения.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Наибольшее число приездов в апреле 2020 года было зафиксировано в Южной Корее. В этом месяце, согласно данным Национальной туристической организации Кореи, там побывали 1223 россиянина (для сравнения: в апреле 2019 года — 34,2 тыс.). Более 1 тыс. человек из них были членами морских экипажей. Из всех побывавших в Корее россиян 128 заявили при пересечении границы, что прибыли с туристическими целями, четыре — с деловыми, один — с официальной, у оставшихся 1090 цель поездки классифицируется как иная.

В Турции в апреле побывали 922 россиянина, следует из данных турецкого министерства культуры и туризма. Цели поездок не уточняются. В апреле 2019-го поток из России равнялся 391,6 тыс. человек.

В Болгарию, по данным Национального статистического института республики, в апреле 2020 года въехали 635 граждан России против 6,4 тыс. годом ранее. У большинства цель поездки не является ни туристической, ни служебной, ни деловой.

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Сербию в апреле 2020 года приехали 190 россиян (годом ранее — 4,8 тыс.), в США — 136 (годом ранее 24,9 тыс.), в Индонезию — 129 (годом ранее — 13,9 тыс.), в Финляндию — 122 россиянина (годом ранее — 22,4 тыс.). Но финская статистика учитывает не тех, кто пересек границу, а тех, кто остановился в местных гостиницах или любых других объектах размещения. Такую же статистику дают Швейцария и Австрия: соответственно 108 и не более 100 россиян в апреле 2020 года против 9,7 тыс. и 25,6 тыс.

Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В условиях закрытия границ России и приостановленного авиасообщения уехать из России могли лица с двойным гражданством либо те, у кого есть вид на жительство в другой стране, пояснил гендиректор сервиса по бронированию билетов «ВИП Сервис» Дмитрий Горин. Вылететь россияне могли эвакуационными рейсами либо бизнес-джетами, считает Горин. Россияне с двойным гражданством подпадают под критерии эвакуационных рейсов, согласен исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Он также отмечает, что какое-то количество пассажиров совершало в апреле разовые перелеты на бизнес-джетах: это могли быть в том числе врачи и сопровождающие медицинские грузы.

О полетах бизнес-джетов после введения Росавиацией запрета на полеты регулярных и чартерных рейсов сообщала Русская служба Би-би-си. В апреле рейсы из московских аэропортов вылетали в основном в Милан, Ниццу и Лондон.

Авторы: Сергей Соболев, Елена Сухорукова
Теги: поездки за границу, российские туристы
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