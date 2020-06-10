Впервые за две недели в России от COVID умерли более 200 человек
За прошедшие сутки от коронавируса в России умерли 216 человек, сообщает оперативный штаб. Последний раз более 200 смертей за сутки было зафиксировано 29 мая, когда умерли 232 человека и это стало максимальным показателем за все время с начала эпидемии.
Всего за время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 6358 человек, количество выявленных случаев заражения на 10 июня составило 493 657.
Россия занимает третье место в мире по абсолютному числу заражений, уступая США (1,9 млн) и Бразилии (739,5 тыс.), однако по числу случаев заражения на 1 млн населения страна находится на 34 строчке (3383), а по количеству смертей от COVID на 1 млн жителей — 44 — Россия находится на 47 строчке мирового списка (данные сайта Worldometers).
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая ведет статистику по коронавирусу во всем мире, 10 июня признала, что в мире от инфекции скончались более 400 тыс. человек. При этом общее количество выявленных случаев заражения уже превысило 7 млн.