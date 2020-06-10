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Пандемия коронавируса ,  
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Впервые за две недели в России от COVID умерли более 200 человек

Количество пациентов, умерших от COVID-19 в России за все время эпидемии, составило 6358, за последние сутки от жертвами болезни стали 216 человек, общее количество выявленных заражений приблизилось к 500 тыс.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

За прошедшие сутки от коронавируса в России умерли 216 человек, сообщает оперативный штаб. Последний раз более 200 смертей за сутки было зафиксировано 29 мая, когда умерли 232 человека и это стало максимальным показателем за все время с начала эпидемии.

Всего за время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 6358 человек, количество выявленных случаев заражения на 10 июня составило 493 657.

Россия занимает третье место в мире по абсолютному числу заражений, уступая США (1,9 млн) и Бразилии (739,5 тыс.), однако по числу случаев заражения на 1 млн населения страна находится на 34 строчке (3383), а по количеству смертей от COVID на 1 млн жителей — 44 — Россия находится на 47 строчке мирового списка (данные сайта Worldometers).

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая ведет статистику по коронавирусу во всем мире, 10 июня признала, что в мире от инфекции скончались более 400 тыс. человек. При этом общее количество выявленных случаев заражения уже превысило 7 млн.

Американский университет Джонса Хопкинса, который публикует статистику в режиме реального времени, насчитал 400 тыс. погибших от коронавируса еще 7 июня. По данным на 10 июня, во всем мире умерли 411 292 человека. Больше всего — в США (112 тыс.). На втором месте Великобритания (40,9 тыс.), на третьем — Бразилия (38 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, смерть, статистика
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