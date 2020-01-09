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Что случилось за день. Главные новости РБК
Киев назвал основные версии авиакатастрофы в Иране, в Абхазии захватили здание администрации президента, Минэкономразвития прогнозирует рост курса рубля, суд обязал снести постройки полигона в Шиесе; главные новости — в обзоре РБК
Фото: РИА Новости

Киев назвал попадание ракеты и теракт среди версий гибели Boeing в Иране

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал четыре основные версии катастрофы Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).

  • В Киеве не исключают, что самолет могла сбить зенитная ракета, выпущенная в том числе из ЗРК «Тор» российского производства.
  • Также рассматриваются следующие версии: столкновение с беспилотником, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта.
  • Лайнер МАУ потерпел крушение в ночь на 8 января, все находившиеся на борту 176 человек погибли. В Тегеране заявили, что причиной стало возгорание двигателя. Украинская авиакомпания утверждает, что Boeing был исправен. Он был выпущен в 2016 году, а последнюю проверку проходил совсем недавно, 6 января.

Протестующие захватили администрацию президента Абхазии

Митингующие в Абхазии захватили здание президентской администрации. Протестующие были не согласны с итогами сентябрьских президентских выборов.

  • Тогда по итогам второго тура Алхас Квициния, набрав 46,19% голосов, уступил действующему главе государства Раулю Хаджимбе (47,38%). Оппозиционер потребовал признать результаты голосования недействительными, но в сентябре Верховный суд отклонил его иск. 9 января 2020 года должно было пройти заседание кассационной коллегии Верховного суда по иску Квицинии.

  • В четверг протестующие выломали дверь здания администрации президента и проникли внутрь. На кадрах с места событий видно, что в здании собралась толпа, шкафы и другая мебель перевернуты, по полу разбросаны бумаги. Организаторы митинга заявили, что президент покинул здание администрации.

  • Руководство страны назвало происходящее попыткой госпереворота. В обращении президента республики говорится, что силовые структуры перешли на усиленный режим несения службы. Также, по словам Хаджимбы, в Абхазии может быть введено чрезвычайное положение. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Минэкономразвития предсказало укрепление рубля в первом полугодии

При условии сохранения текущих ставок по кредитам и реализации текущих бюджетных параметров рубль продолжит укрепление в первой половине 2020 года, прогнозирует Минэкономразвития.

  • В 2019 году рубль укрепился к доллару на 12,5% после ослабления на 17,5% годом ранее. По состоянию на 15:05 мск 9 января доллар на Мосбирже торговался на отметке 61,25 руб. К 18:40 мск курс составил 61,35 руб.
  • Еще в декабре министр экономического развития Максим Орешкин призывал не связывать укрепление рубля с оптимизмом по поводу экономики. «Это свидетельство крайне слабого внутриэкономического спроса, как и наблюдаемый нами низкий уровень инфляции», — говорил он.

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

Арбитражный суд Архангельской области частично удовлетворил иск к компании «Технопарк», реализующей проект по созданию полигона твердых бытовых отходов близ станции Шиес.

  • Иск подало муниципальное образование «Урдомское». Представляющий его интересы юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес и выплатить истцу 500 тыс. руб. в качестве компенсации за проведение экспертизы построек на Шиесе.
  • Решение вступит в силу только по результатам рассмотрения апелляционной жалобы. После этого здания нужно будет снести в течение 30 дней.
  • Предполагалось, что мусорный полигон под станцией Шиес в Архангельской области будет принимать отходы из Москвы. Однако местные жители выступили против этого. Из-за этого с декабря 2018 года в Архангельске проходили акции протеста. Летом 2019 года президент Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения.
Автор: Сергей Витько
Теги: Иран, самолет, Абхазия, Курс рубля
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