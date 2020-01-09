Что случилось за день. Главные новости РБК

В четверг протестующие выломали дверь здания администрации президента и проникли внутрь. На кадрах с места событий видно, что в здании собралась толпа, шкафы и другая мебель перевернуты, по полу разбросаны бумаги. Организаторы митинга заявили, что президент покинул здание администрации.

Руководство страны назвало происходящее попыткой госпереворота. В обращении президента республики говорится, что силовые структуры перешли на усиленный режим несения службы. Также, по словам Хаджимбы, в Абхазии может быть введено чрезвычайное положение. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.