Что случилось за день. Главные новости РБК

Киев назвал попадание ракеты и теракт среди версий гибели Boeing в Иране
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал четыре основные версии катастрофы Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
- В Киеве не исключают, что самолет могла сбить зенитная ракета, выпущенная в том числе из ЗРК «Тор» российского производства.
- Также рассматриваются следующие версии: столкновение с беспилотником, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта.
- Лайнер МАУ потерпел крушение в ночь на 8 января, все находившиеся на борту 176 человек погибли. В Тегеране заявили, что причиной стало возгорание двигателя. Украинская авиакомпания утверждает, что Boeing был исправен. Он был выпущен в 2016 году, а последнюю проверку проходил совсем недавно, 6 января.
Протестующие захватили администрацию президента Абхазии
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