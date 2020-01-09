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Экономика ,  
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Минэкономразвития предсказало укрепление рубля в первом полугодии
Рубль продолжит укрепление в первой половине 2020 года, ожидает Минэкономразвития. Но это не очень хороший процесс, поскольку в нынешних реалиях отражает низкий внутренний спрос, говорил министр Максим Орешкин
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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вслед за ростом курса рубля на 12,5% в 2019 году (в номинальном выражении) российская валюта продолжит укрепляться и в первом полугодии 2020 года, считает Министерство экономического развития. Это будет происходить при условии сохранения текущих ставок по кредитам и реализации текущих бюджетных параметров.

«По оценке Минэкономразвития России, сохранение текущего уровня ставок по банковским кредитным продуктам и реализация текущих бюджетных параметров предопределят сохранение низкого уровня совокупного спроса, продолжение тренда на укрепление рубля и устойчивое закрепление инфляции ниже 3% в первом полугодии 2020 года», — говорится в поступившем в РБК обзоре министерства.

Низкий совокупный спрос в экономике (спрос со стороны домохозяйств, компаний и бюджетного сектора) влечет за собой низкое совокупное кредитное предложение — 4,8% ВВП за скользящие 12 месяцев (декабрь 2018 — ноябрь 2019 года). В том числе банковский кредит частному сектору (домохозяйствам и компаниям) остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), отмечает министерство. «Темпы роста всех видов кредита нефинансовому сектору демонстрируют либо стагнацию, либо снижение», — говорится в его материалах.

В 2019 году рубль укрепился к доллару на 12,5% (второй наилучший результат в мире после украинской гривны) после ослабления на 17,5% годом ранее. По состоянию на 15:05 мск 9 января доллар на Московской бирже торговался на отметке 61,25 руб., практически не изменившись по сравнению с предыдущим торговым днем.

Но министр экономического развития Максим Орешкин в конце декабря заявил в интервью телеканалу RT, что укрепление рубля в 2019 году не стоит связывать с оптимизмом по поводу экономики. «Это свидетельство крайне слабого внутриэкономического спроса, как и наблюдаемый нами низкий уровень инфляции», — указал он.

Слабый уровень спроса находит отражение в отрицательной динамике импорта в рублевом выражении, отмечается в материалах Минэкономразвития. Из-за этого при прочих равных профицит платежного баланса растет, что влияет на укрепление рубля.

Экономисты, опрошенные РБК перед Новым годом, заявили, что при отсутствии внешних шоков перспективы рубля скорее благоприятные в 2020 году. Сезонность платежного баланса в первом квартале года традиционно благоволит рублю. В 2019 году рубль укреплялся не только из-за низкого внутреннего спроса, но и из-за притока инвесторов-нерезидентов в российские финансовые активы, главным образом в облигации федерального займа (ОФЗ). Если не брать в расчет возможные будущие санкции (а пока эта перспектива выглядит как весьма отдаленная), стоимость рубля все больше определяется глобальной конъюнктурой развивающихся рынков, говорят экономисты. В 2020 году приток инвесторов на развивающиеся рынки может продолжиться под влиянием привлекательных реальных процентных ставок (в противовес развитым рынкам, где ставки по-прежнему очень низкие или вовсе отрицательные).

Автор: Иван Ткачёв
Теги: рубль, Минэкономразвития, укрепление рубля, курсы валют
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