Минэкономразвития предсказало укрепление рубля в первом полугодии

Рубль продолжит укрепление в первой половине 2020 года, ожидает Минэкономразвития. Но это не очень хороший процесс, поскольку в нынешних реалиях отражает низкий внутренний спрос, говорил министр Максим Орешкин

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Вслед за ростом курса рубля на 12,5% в 2019 году (в номинальном выражении) российская валюта продолжит укрепляться и в первом полугодии 2020 года, считает Министерство экономического развития. Это будет происходить при условии сохранения текущих ставок по кредитам и реализации текущих бюджетных параметров.

«По оценке Минэкономразвития России, сохранение текущего уровня ставок по банковским кредитным продуктам и реализация текущих бюджетных параметров предопределят сохранение низкого уровня совокупного спроса, продолжение тренда на укрепление рубля и устойчивое закрепление инфляции ниже 3% в первом полугодии 2020 года», — говорится в поступившем в РБК обзоре министерства.

Низкий совокупный спрос в экономике (спрос со стороны домохозяйств, компаний и бюджетного сектора) влечет за собой низкое совокупное кредитное предложение — 4,8% ВВП за скользящие 12 месяцев (декабрь 2018 — ноябрь 2019 года). В том числе банковский кредит частному сектору (домохозяйствам и компаниям) остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), отмечает министерство. «Темпы роста всех видов кредита нефинансовому сектору демонстрируют либо стагнацию, либо снижение», — говорится в его материалах.

В 2019 году рубль укрепился к доллару на 12,5% (второй наилучший результат в мире после украинской гривны) после ослабления на 17,5% годом ранее. По состоянию на 15:05 мск 9 января доллар на Московской бирже торговался на отметке 61,25 руб., практически не изменившись по сравнению с предыдущим торговым днем.

Но министр экономического развития Максим Орешкин в конце декабря заявил в интервью телеканалу RT, что укрепление рубля в 2019 году не стоит связывать с оптимизмом по поводу экономики. «Это свидетельство крайне слабого внутриэкономического спроса, как и наблюдаемый нами низкий уровень инфляции», — указал он.