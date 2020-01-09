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Протестующие захватили администрацию президента Абхазии
На фоне продолжающегося спора об итогах сентябрьских президентских выборов оппозиция захватила здание администрации главы частично признанного государства. Протестующие настаивают на признании выборов недействительными
Фото: Анжела Кучуберия / ТАСС

Митингующие в Абхазии захватили здание президента республики, передает Sputnik.

Митинг у здания администрации начался 9 января. Протестующие проникли внутрь через разбитое окно, они требовали признать недействительными прошедшие в прошлом году выборы президента.

Протесты у администрации президента в Абхазии. Фоторепортаж
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ТАСС со ссылкой на корреспондента также пишет, что протестующие прорвались в здание, они выломали двери на первом этаже, внутри администрации собралось несколько десятков человек. Агентство «РИА Новости» писало, что в результате столкновений у здания администрации есть пострадавшие, однако в Минздраве утверждали, что никто не пострадал.

На кадрах из здания администрации видно, что внутри собралась толпа, люди стоят в коридорах, шкафы и другая мебель перевернуты. По полу разбросаны бумаги.

Акция проходит в день, когда кассационная коллегия Верховного суда Абхазии рассматривала иск оппозиционера Алхаса Квицинии, уступившего действующему главе государства Раулю Хаджимбе во втором туре президентских выборов в сентябре. Оппозиционер набрал 46,19% голосов против 47,38% у Хаджимбы. Квициния заявил, что для победы на выборах кандидат должен набрать более 50% голосов, и потребовал признать результаты голосования недействительными, но в сентябре Верховный суд отклонил его иск. ЦИК признала выборы состоявшимися.

В администрации президента Абхазии назвали происходящее попыткой госпереворота, Минобороны пообещало не вмешиваться в политические события.

На фоне протестов суд кассационной инстанции удовлетворил ходатайство адвоката Алхаса Квицинии об отводе одного из судей, занимавшегося иском об отмене итогов выборов, передает «Апсныпресс». Теперь для продолжения разбирательства будет сформирован новый состав судей. На решение об отводе повлияли действия оппозиции, считает главред местной газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг. «Причиной отвода стало то, что у одного из судей истекший срок», — сказал РБК и Алхас Квициния.

Хашинг пояснил, что среди организаторов протеста есть оппозиционные политические партии — «Амцахара», которую возглавляет Квициния, и «Единая Абхазия», однако назвать их главными зачинщиками, по его мнению, нельзя. «У президентского дворца собрался просто протестный электорат. Его необязательно представлять некоей политической организацией. Например, один из его лидеров — Ахра Авидзба, герой Донбасса, и он не является лидером какой-либо оппозиционной организации», — добавил он.

Помимо собственно спора о результатах президентских выборов нарастанию конфликта послужили и другие события, такие как гибель трех человек в городе Гудаута, где в конце ноября были убиты два криминальных авторитета. При стрельбе погибла также официантка заведения, в котором они находились, рассказывает Хашиг. «Сейчас уже арестованы три человека, и один из них бывший спецназовец, а другой охранник президента», — говорит он.

Действующий президент Рауль Хаджимба возглавляет Абхазию с 2014 года. Во время войны в Абхазии в 1992–1993 годах Хаджимба служил в военной разведке, в правительство страны он вошел во второй половине 1990-х. Некоторое время Хаджимба возглавлял Министерство обороны и был премьером. В президентских выборах он участвовал четыре раза. Победу на выборах 2014 года он одержал после того, как весной в Сухуме начались беспорядки и его предшественник, Александр Анкваб, ушел в отставку.

Алхас Квициния — также участник войны в Абхазии в начале 1990-х годов, награжден медалью за отвагу. С 2005 по 2014 год он работал заместителем главы администрации Сухума. С 2015 года он возглавляет оппозиционную партию «Амцахара», изначально объединявшую участников войны.

Авторы: Константин Нагаев, Георгий Тадтаев, Александр Атасунцев
Теги: Абхазия, администрация президента
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