Санкции от королевств, кремации в Москве из-за COVID. Главные новости РБК
Санкции против Москвы из-за дела Навального поддержали еще две страны
Вслед за Францией и Германией инициативу о введении санкций против российских властей из-за отравления оппозиционера Алексея Навального поддержали Великобритания и Нидерланды.
- Глава британского МИДа Доминик Рааб сказал, что Лондон будет сотрудничать со своими партнерами, чтобы «добиться введения санкций против российских должностных лиц и тех, кого сочтут ответственными» за произошедшее.
- Конкретный набор санкций пока ни одна из стран официально не озвучивала. Глава МИД Германии Хайко Маас заявлял, что ограничительные меры будут введены против лиц, которые могут быть причастны к инциденту с Навальным. О том, что речь будет идти о персональных санкциях, говорилии источники Bloomberg.
- Дипломатические источники Reuters рассказали, что в санкционный пакет, который готовят Франция и Германия, войдут в том числе меры против «сотрудников ГРУ». По словам собеседников агентства, Париж и Берлин предложат их европейским партнерам в преддверии встречи глав МИД в Брюсселе на следующей неделе.
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