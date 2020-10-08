Санкции от королевств, кремации в Москве из-за COVID. Главные новости РБК

За санкции против российских чиновников выступили два королевства, сколько мест на кладбищах Москвы, власти грозят принять «какие-то новые» меры из-за коронавируса, пожар под Рязанью продолжается; главные новости — в обзоре РБК

Санкции против Москвы из-за дела Навального поддержали еще две страны

Вслед за Францией и Германией инициативу о введении санкций против российских властей из-за отравления оппозиционера Алексея Навального поддержали Великобритания и Нидерланды.

Глава британского МИДа Доминик Рааб сказал, что Лондон будет сотрудничать со своими партнерами, чтобы «добиться введения санкций против российских должностных лиц и тех, кого сочтут ответственными» за произошедшее.

Конкретный набор санкций пока ни одна из стран официально не озвучивала. Глава МИД Германии Хайко Маас заявлял, что ограничительные меры будут введены против лиц, которые могут быть причастны к инциденту с Навальным. О том, что речь будет идти о персональных санкциях, говорилии источники Bloomberg.

Дипломатические источники Reuters рассказали, что в санкционный пакет, который готовят Франция и Германия, войдут в том числе меры против «сотрудников ГРУ». По словам собеседников агентства, Париж и Берлин предложат их европейским партнерам в преддверии встречи глав МИД в Брюсселе на следующей неделе.

Мест на кладбищах Москвы хватит на годы вперед

Директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов в интервью РБК рассказал о ситуации в похоронной отрасли.