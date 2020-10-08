Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 78,09 (-0,42) Инвестиции, 07 окт, 14:07
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 91,81 (-0,71) Инвестиции, 07 окт, 14:07
Удовольствие за рулем: автопарковка, умная панель и голосовой помощник РБК и Mercedes-Benz, 08:40 Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple — Bloomberg Pro, 08:34 Санкции от королевств, кремации в Москве из-за COVID. Главные новости РБК Общество, 08:25 Кандидат в вице-президенты обвинила Трампа в чрезмерном доверии Путину Политика, 08:25 Как устроены мобильные приложения для инвестирования РБК и Refinitiv, 08:10 NYT назвала стоимость лечения Трампа от коронавируса Политика, 08:00 Люди и атомы: как работают с ядерными технологиями каждый день «РБК Стиль» и «Росатом», 07:29 Семь банков из России вошли в мировой топ-150 по приему карт в магазинах Финансы, 07:00 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и СберПервый, 06:52 Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда вышел из тюрьмы под залог в $1 млн Общество, 06:46 Губернатор назвал основной вывод по загрязнению воды на Камчатке Общество, 06:37 Глава ГБУ «Ритуал» рассказал о свободных местах на кладбищах Москвы Бизнес, 06:30 Глава ГБУ «Ритуал» — РБК: «В этой отрасли заказчик априори прав» Политика, 06:00 Как получить диплом Global EMBA в Австрии, не уезжая надолго из России РБК и WU Executive Academy, 05:56
Общество ,  
0 

Санкции от королевств, кремации в Москве из-за COVID. Главные новости РБК

За санкции против российских чиновников выступили два королевства, сколько мест на кладбищах Москвы, власти грозят принять «какие-то новые» меры из-за коронавируса, пожар под Рязанью продолжается; главные новости — в обзоре РБК

Санкции против Москвы из-за дела Навального поддержали еще две страны

Вслед за Францией и Германией инициативу о введении санкций против российских властей из-за отравления оппозиционера Алексея Навального поддержали Великобритания и Нидерланды.

  • Глава британского МИДа Доминик Рааб сказал, что Лондон будет сотрудничать со своими партнерами, чтобы «добиться введения санкций против российских должностных лиц и тех, кого сочтут ответственными» за произошедшее.
  • Конкретный набор санкций пока ни одна из стран официально не озвучивала. Глава МИД Германии Хайко Маас заявлял, что ограничительные меры будут введены против лиц, которые могут быть причастны к инциденту с Навальным. О том, что речь будет идти о персональных санкциях, говорилии источники Bloomberg.
  • Дипломатические источники Reuters рассказали, что в санкционный пакет, который готовят Франция и Германия, войдут в том числе меры против «сотрудников ГРУ». По словам собеседников агентства, Париж и Берлин предложат их европейским партнерам в преддверии встречи глав МИД в Брюсселе на следующей неделе.

Мест на кладбищах Москвы хватит на годы вперед

Директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов в интервью РБК рассказал о ситуации в похоронной отрасли.

  • Проблем с захоронениями в землю в Москве нет: «емкости» шести столичных кладбищ хватит на несколько лет вперед. Новых кладбищ ГБУ в ближайшее время открывать не планирует, но занимается модернизацией крематориев.
  • Пандемия изменила предпочтения москвичей по услугам погребения, отмечает Екимов. Жители столицы все чаще выбирают кремацию.
  • Артем Екимов возглавляет ГБУ «Ритуал», главного оператора московских кладбищ, с 2015 года. Бывший старший оперуполномоченный Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД говорит, что доходы ГБУ удалось вывести из тени, компания смогла выйти на рынок агентских услуг и сейчас занимает на нем 30%.

Глава Роспотребнадзора предупредила россиян о выборе из-за COVID-19

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

У россиян есть только две альтернативы: либо все будут соблюдать уже введенные меры безопасности и волна вируса пойдет на спад, либо их ждут новые ограничения, заявила главный санитарный врач Анна Попова.

  • «Или мы будем соблюдать, или нам придется принимать какие-то другие меры», — заключила глава ведомства.
  • Попова признала, что ситуация в России осложняется. Из 85 регионов страны в 60 заболеваемость растет, в 20 — ситуация стабильная, и только в оставшихся ситуация улучшается.
  • О каких именно «других мерах» из-за коронавируса идет речь, Попова не уточнила. Раньше власти опровергали возможность повторного введения в России масштабного карантина, как весной. Дмитрий Песков сообщал, что пока такие меры не обсуждаются.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области продолжается

Хотя интенсивность взрывов спала (снаряды, по данным ТАСС, взрываются каждые 20 секунд, а не десять, как вчера), справиться с огнем пока не удается. Часть жилых домов в окружающих селах сгорела.

  • Рязанский губернатор Николай Любимов несмотря на это заявляет, что ситуация находится под контролем и «все самое страшное уже позади».
  • В результате ЧП по последним данным пострадали 10 человек, передает ТАСС, шестеро госпитализированы. Боле 1,6 тыс. человек эвакуированы.
  • Сегодня в зону бедствия прибудет подкрепление МЧС из других регионов. 
Автор
Георгий Тадтаев
главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter