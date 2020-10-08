Попова пригрозила принимать «какие-то другие меры» из-за COVID-19
Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в России осложняется с каждым днем, число заболевших растет в 60 регионах страны. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Совершенно очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Мы готовились к этому», — сказала она.
По ее словам, сейчас рост заболеваемости наблюдается в 60 регионах страны, еще в 20 — ситуация стабильная, а «где-то даже к снижению идет». Как сообщила Попова, снижение заболеваемости происходит в тех регионах, где жители соблюдают эпидемиологические требования.
«И у нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать, или нам придется принимать какие-то другие меры», — заключила глава ведомства.