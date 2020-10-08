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Пандемия коронавируса ,  
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Попова пригрозила принимать «какие-то другие меры» из-за COVID-19

По ее словам, у России в борьбе с коронавирусом выбора нет — или гражданам придется соблюдать нынешние рекомендации, или же власти будут принимать «какие-то другие меры»
Анна Попова
Анна Попова (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в России осложняется с каждым днем, число заболевших растет в 60 регионах страны. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Совершенно очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Мы готовились к этому», — сказала она.

Попова не увидела оснований для новых ограничений из-за COVID-19
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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

По ее словам, сейчас рост заболеваемости наблюдается в 60 регионах страны, еще в 20 — ситуация стабильная, а «где-то даже к снижению идет». Как сообщила Попова, снижение заболеваемости происходит в тех регионах, где жители соблюдают эпидемиологические требования.

«И у нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать, или нам придется принимать какие-то другие меры», — заключила глава ведомства.

2 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти пока не обсуждают возможность введения в России жестких ограничений из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Он отметил, что в стране продолжает работать штаб по противодействию коронавирусу во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой. «Вы знаете, что и в регионах ведется работа, принимаются соответствующие меры», — сказал он.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

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По данным оперативного штаба, число заразившихся COVID-19 в России достигло 1 248 619 человек, из которых выздоровели более 995 тыс. Жертвами коронавируса стали 21 920 человек. При этом, согласно данным Росстата за апрель—август, в России скончались более 45 тыс. человек с COVID-19. Разница между данными Росстата и оперативного штаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 Анна Попова
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