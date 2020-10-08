Глава ГБУ «Ритуал» рассказал о свободных местах на кладбищах Москвы

По данным оператора московских кладбищ ГБУ «Ритуал», в столице нет проблем с местами под захоронения. Действующих мощностей шести открытых для новых захоронений кладбищ хватит на годы вперед, уверен глава компании Артем Екимов

Артем Екимов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Дефицита мест для захоронений на московских кладбищах нет, рассказал в интервью РБК директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

«Участки для свободного захоронения есть. Открыты Бутовское, Алабушевское, Ястребковское кладбища. Понятно, что Бутовское сейчас активно захоранивается и существующие 10 тыс. мест практически заполнены. Но есть 60 тыс. мест на Ястребковском кладбище, площади которого мы своими ремонтными силами поступательно благоустраиваем», — перечисляет глава крупнейшего оператора похоронных услуг. Есть места также на новом Хованском западном, Щербинском, новые территории Перепечинского кладбища.

Он напомнил, что Москва — один из немногих мегаполисов, который дает возможность выбора формы погребения — кремацию или захоронение в землю. Большинство же других мировых столиц, по его сведениям, пошли по пути вынужденной кремации.

Сейчас, по данным ГБУ «Ритуал», московские кладбища занимают 2 тыс. га, на них уже есть 10–12 млн захоронений. Ежегодно из 100 тыс. погребаемых в Москве 48 тыс. захоранивается в землю и только 10 тыс. из них — на новых участках открытых кладбищ, остальные объемы захоронений закрываются существующими родственными могилами и ранее приобретенными семейными родовыми захоронениями.