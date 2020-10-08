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Глава ГБУ «Ритуал» рассказал о свободных местах на кладбищах Москвы

По данным оператора московских кладбищ ГБУ «Ритуал», в столице нет проблем с местами под захоронения. Действующих мощностей шести открытых для новых захоронений кладбищ хватит на годы вперед, уверен глава компании Артем Екимов
Артем Екимов
Артем Екимов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Дефицита мест для захоронений на московских кладбищах нет, рассказал в интервью РБК директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

«Участки для свободного захоронения есть. Открыты Бутовское, Алабушевское, Ястребковское кладбища. Понятно, что Бутовское сейчас активно захоранивается и существующие 10 тыс. мест практически заполнены. Но есть 60 тыс. мест на Ястребковском кладбище, площади которого мы своими ремонтными силами поступательно благоустраиваем», — перечисляет глава крупнейшего оператора похоронных услуг. Есть места также на новом Хованском западном, Щербинском, новые территории Перепечинского кладбища.

Он напомнил, что Москва — один из немногих мегаполисов, который дает возможность выбора формы погребения — кремацию или захоронение в землю. Большинство же других мировых столиц, по его сведениям, пошли по пути вынужденной кремации.

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Артем Екимов

Сейчас, по данным ГБУ «Ритуал», московские кладбища занимают 2 тыс. га, на них уже есть 10–12 млн захоронений. Ежегодно из 100 тыс. погребаемых в Москве 48 тыс. захоранивается в землю и только 10 тыс. из них — на новых участках открытых кладбищ, остальные объемы захоронений закрываются существующими родственными могилами и ранее приобретенными семейными родовыми захоронениями.

Если текущие потребности в свободных участках сохранятся, только Ястребковского кладбища хватит на шесть лет, сказал директор ГБУ. При этом в работе находится проект по расширению Домодедовского кладбища потенциальной емкостью до 100 тыс. мест, добавил он.

Какие проекты есть у «Ритуала»

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Открывать дополнительные новые кладбища ГБУ «Ритуал» в ближайшее время не планирует. Проект одного из крупнейших в Европе (580 га) мемориальных комплексов на территории Новой Москвы, который московское правительство запланировало еще в 2017 году, — «Белые березки» — пока, по словам Екимова, находится в стадии проработки, к текущему моменту существуют только первичные проектные решения.

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Фото:Артур Новосильцев / ТАСС

«Это большой проект, и он нуждается не только в архитектурно-производственной, но и в социальной проработке. Пока мы вводим в эксплуатацию другие кладбища, так что проблем с захоронением в землю на данный момент нет, — объясняет он. — И говорить о каких-то сроках реализации этого проекта, наверное, преждевременно».

Но воплощение другой масштабной задумки — инвентаризации кладбищ при помощи оцифровки архивов захоронений — ГБУ «Ритуал» уже начал. По словам Екимова, у оператора несколько тысяч книг, которые содержат 10–12 млн записей. Некоторые из них датируются XVIII веком.

«Цифровизация будет пространством для внедрения новых клиентских сервисов, например самостоятельного поиска захоронений. Думаю, что в течение полугода мы весь этот объем оцифровки закроем», — прогнозирует он. Оцифровка обойдется компании ориентировочно в 70 млн руб.

Также Екимов рассказал, что на новых кладбищах действуют современные принципы благоустройства. К примеру, выкладываются дорожки внутри кварталов для обеспечения доступа к каждому захоронению с любой стороны. Формируются основные дороги от 3 до 6 м в ширину для передвижения транспорта.

«Конечно, мы бы хотели, чтобы архитектурно-ландшафтная среда кладбища исключала нагромождение оград. Но такой тип оформления места захоронения очень традиционен. Это тот самый социальный фактор, который нужно учитывать при внедрении каких-то новых форм», — поясняет Екимов. Старые московские некрополи с надмогильными сооружениями, формирующими облик кладбища, невозможно привести к единому стандарту — они «формировались максимально хаотично веками».

Авторы
Анна Левинская, Евгения Кузнецова
артем екимов похоронный бизнес кладбище
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