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Рязанский губернатор оценил ситуацию с пожаром на складе боеприпасов

По словам Николая Любимова, «все самое страшное уже позади». К утру 8 октября в область прибудет подкрепление из других регионов, сообщил он
Николай Любимов
Николай Любимов (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Ситуация с пожаром в селе Шелемишевские Хутора Скопинского района Рязанской области, в результате которого на складе боеприпасов в бывшей воинской части начались взрывы снарядов, находится под контролем. Об этом заявил губернатор региона Николай Любимов.

«Все самое страшное уже позади. Ситуация под контролем, в том числе в плане эвакуации населения», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства Рязанской области в Telegram-канале.

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Фото:62info / VK

По словам Любимова, в результате произошедшего пострадали пять человек, погибших нет. «Все меры при эвакуации людей были приняты. МЧС и полиция работают очень оперативно. Если что-то будет нужно дополнительно, мы подключим силы», — отметил он.

Губернатор сообщил, что утром 8 октября в Рязанскую область прибудет усиление из других регионов. Такое распоряжение дал министр МЧС Евгений Зиничев, уточнил Любимов.

Очевидцы рассказали о взрывах на складе боеприпасов в Рязанской области
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Фото:Елена Скобельцына / Шелемишево и его общество / VK

Взрывы боеприпасов на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа начались днем 7 октября. По предварительным данным, причиной стала загоревшаяся трава, огонь от которой перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Как заявили «РИА Новости» в экстренных службах, на складе находилось не менее 75 тыс. тонн артиллерийского вооружения, а максимальный разлет осколков от взрывов ракет и боеприпасов достигает почти 20 км.

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В целях безопасности власти перекрыли движение по федеральной трассе «Каспий», которая проходит вблизи складов. По предварительной информации, из 14 близлежащих населенных пунктов эвакуировали 1600 человек.

По данному факту военным следственным отделом Следственного комитета по Рязанскому гарнизону возбуждено уголовное дело по ст. 349 УК России (Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Пожар на складе боеприпасов под Рязанью. Фоторепортаж
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Автор
Михаил Юшков
Рязанская область Николай Любимов пожар взрыв боеприпасы
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