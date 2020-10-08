Рязанский губернатор оценил ситуацию с пожаром на складе боеприпасов
Ситуация с пожаром в селе Шелемишевские Хутора Скопинского района Рязанской области, в результате которого на складе боеприпасов в бывшей воинской части начались взрывы снарядов, находится под контролем. Об этом заявил губернатор региона Николай Любимов.
«Все самое страшное уже позади. Ситуация под контролем, в том числе в плане эвакуации населения», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства Рязанской области в Telegram-канале.
По словам Любимова, в результате произошедшего пострадали пять человек, погибших нет. «Все меры при эвакуации людей были приняты. МЧС и полиция работают очень оперативно. Если что-то будет нужно дополнительно, мы подключим силы», — отметил он.
Губернатор сообщил, что утром 8 октября в Рязанскую область прибудет усиление из других регионов. Такое распоряжение дал министр МЧС Евгений Зиничев, уточнил Любимов.