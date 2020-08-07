Что случилось за день. Главные новости РБК

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От COVID-19 за июнь умерли почти 12 тыс. человек

Общее число умерших с COVID-19 в июне, по данным Росстата, составило 11 917 человек, для 5488 из них коронавирус стал основной причиной смерти. Однако у оперативного штаба по борьбе с пандемией цифры в 2,5 раза меньше.

В том числе у 1589 человек вирус не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19. У 1399 человек COVID-19 не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. COVID-19 не является основной причиной смерти, не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания у 3481 человека.

Вместе с тем, согласно сведениям оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 на конец июня, от коронавируса умер 4681 человек, что в 2,5 раза меньше, чем по данным Росстата (11 917 умерших).

Расхождения в данных оперативного штаба и Росстата глава ведомства Павел Малков объяснял тем, что штаб дает оперативные данные, а Росстат получает данные из ЕГР ЗАГС.