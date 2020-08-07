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Общество ,  
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Что случилось за день. Главные новости РБК

В России от коронавируса за месяц умерли почти 12 тыс. человек, в Индии упал самолет, какую сумму конфискуют у Абызова, спор Дерипаски и Авена о ЦБ продолжается, у Лукашенко обнаружили «заскоки»; главные новости — в обзоре РБК

От COVID-19 за июнь умерли почти 12 тыс. человек

Общее число умерших с COVID-19 в июне, по данным Росстата, составило 11 917 человек, для 5488 из них коронавирус стал основной причиной смерти. Однако у оперативного штаба по борьбе с пандемией цифры в 2,5 раза меньше.

  • В том числе у 1589 человек вирус не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19. У 1399 человек COVID-19 не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. COVID-19 не является основной причиной смерти, не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания у 3481 человека.
  • Вместе с тем, согласно сведениям оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 на конец июня, от коронавируса умер 4681 человек, что в 2,5 раза меньше, чем по данным Росстата (11 917 умерших).
  • Расхождения в данных оперативного штаба и Росстата глава ведомства Павел Малков объяснял тем, что штаб дает оперативные данные, а Росстат получает данные из ЕГР ЗАГС.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В Индии пассажирский самолет разрушился при посадке

По данным Reuters, при приземлении в аэропорту города Кожикоде в штате Керала самолет авиакомпании Air India Express выкатился за пределы посадочной полосы и развалился на две части.

  • Как сообщает телеканал NDTV, лайнер летел из Дубая, на его борту находился 191 человек. По данным Times of India — 184. По предварительной информации, по меньшей мере два человека погибли, в том числе один пилот. 35 человек ранены, пишет Reuters.
  • Согласно данным сервиса Flightpedia, рейс выполнялся лайнером Boeing 737. По информации NDTV, в парке Air India Express есть только этот тип самолетов.
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У Абызова потребовали конфисковать ₽32 млрд

Прокуратура нашла нарушения бывшим министром Михаилом Абызовым законов о борьбе с коррупцией, в том числе незадекларированные офшоры и совмещение бизнеса с госслужбой.

  • Так, при поступлении на службу он, по версии прокуратуры, скрыл сведения о своем реальном имущественном положении — владении не менее чем пятью зарегистрированными на Кипре офшорными компаниями.
  • Размер суммы конфискации прокуроры обосновали объемом сделки по продаже акций Сибирской энергетической компании (СИБЭКО), после которой на счета подконтрольных Абызову компаний поступили 32,5 млрд руб. При этом, по материалам проверки, он лично участвовал в сделке, «используя свой должностной статус и авторитет министра».
  • Абызова и сотрудников связанных с ним компаний задержали в марте 2019 года по обвинению в причастности к созданию преступного сообщества и хищении в 2014 году средств компаний СИБЭКО и РЭС.

Ремонт машин подержанными запчастями не запретят

Правительство прислушалось к советам экспертов, которые предупреждали, что из-за такого запрета автосервисы могут «уйти в гаражи» и продолжат устанавливать подержанные запчасти без уведомления государства.

  • «Возможность установки гражданами на транспортные средства бывших в употреблении компонентов, в том числе восстановленных, при проведении ремонтных работ будет сохранена», — сообщили РБК в Минпромторге. Однако отметили, что этот вопрос пока еще обсуждается в странах ЕАЭС и может быть скорректирован.
  • В конце июля «Коммерсантъ» сообщил, что в техрегламент Таможенного союза о безопасности транспортных средств планируют внести поправки, согласно которым на автомобили запретят устанавливать бывшие в употреблении подушки и ремни безопасности, компоненты рулевой системы и тормозов и т.д.
  • Эксперты скептически оценили предложение. В частности, координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов не исключил, что автосервисы, где ставят бывшие в употреблении запчасти, уйдут «в гаражи». Кроме того, по его мнению, среднестатистический россиянин не сможет платить по 50–60 тыс. руб. за ремонт и автовладельцы продолжат устанавливать подержанные запчасти без уведомления государства.

Дерипаска поспорил с Авеном об экзотичных претензиях к ЦБ

Миллиардер Олег Дерипаска настаивает на том, что его предложение о передаче ЦБ под контроль правительства может принести пользу экономике и не является экзотичным, как назвал его председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.

  • «То, что 30 лет назад казалось экзотикой, сейчас часто является обыденностью. Все дело в пользе. И в данном случае — в пользе для экономики», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале. По его словам, ЦБ перекладывает ответственность за создание условий для экономического роста на правительство, вынуждая его обеспечивать приемлемые ставки по кредитам для предприятий и по ипотечным займам, а также заниматься финансированием через свои фонды.
  • «Нужно искать выход из сложившегося тупика. Если ЦБ отказывается, формально прикрываясь своим мандатом, как фиговым листком, значит, нужно изменить его. Мандат ЦБ должен в явном виде быть нацелен на экономический рост и создание рабочих мест», — уверен Дерипаска.
  • В интервью РБК Петр Авен высказал противоположную точку зрения, заявив, что независимость регулятора — важнейшее условие нормального экономического развития.

Экс-глава протокола Ельцина ответил на слова Лукашенко о Путине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что первый президент России сожалел о выборе Владимира Путина в качестве своего преемника. РБК попросил соратников Бориса Ельцина прокомментировать это.

  • «То, что он [Ельцин] сокрушался и жалел [о том, что выбрал преемником Путина], — так я у него часто бывал. Это было очень часто, я его пытался успокоить», — сказал Лукашенко во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
  • «Не было никаких посылов, даже не слышал намеков на это [что Ельцин сожалел]», — заявил РБК бывший управделами президента и бывший госсекретарь Союзного государства Павел Бородин.
  • «То, что Лукашенко часто бывал у Бориса Николаевича, — его временами заносит, он неплохой человек, я к нему всегда относился с большим уважением, но у него бывают такие заскоки, что он раз, и говорит, что он был чуть ли не постоянно у Бориса Николаевича», — сказал экс-руководитель служб протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко.

«Лукашенко никуда не побежит»: цитаты из интервью президента Белоруссии
Политика
Дмитрий Гордон и Александр Лукашенко

Автор: Сергей Саркисян
Теги: последние новости, главные новости
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