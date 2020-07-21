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Россиянам запретят ставить на машины подержанные тормоза и глушители

Поправки в технический регламент стран Таможенного союза разработаны во ФГУП «НАМИ»
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

На автомобили в странах Таможенного союза (ТС) запретят устанавливать некоторые виды бывших в употреблении запчастей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки в технический регламент ТС. Издание уточняет, что изменения вступят в силу не ранее 2022 года.

Речь идет о запчастях, которые считаются критическими для обеспечения безопасности, их нужно будет менять только на новые. В список вошли:

  • подушки и ремни безопасности;
  • сиденья со встроенными креплениями ремней и подушек безопасности;
  • компоненты рулевой системы и тормозов;
  • противоугонные системы;
  • катализаторы и сажевые фильтры;
  • глушители.

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«Эти компоненты являются критичными для обеспечения безопасной езды. Их демонтируют с выведенных из эксплуатации транспортных средств, которые либо исчерпали свой ресурс, либо были повреждены при ДТП. Гарантировать отсутствие скрытых повреждений компонентов, а также наличие усталостных разрушений невозможно», — пояснил изданию заместитель гендиректора по техническому регулированию ФГУП «НАМИ» Сергей Аникеев.

Замглавы НАМИ предупредил, что запчасти часто восстанавливают в гаражных условиях и никто не проверяет их характеристики и безопасность.

В то же время вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил изданию, что «ни один мастер не сможет понять, заводской стоит на машине катализатор или подушка или замененный на подержанный». Гендиректор компании «Услугиавто» Юрий Пархоменко отметил, что попавшие в запретный перечень запчасти активно используются повторно, в том числе при тюнинге и индивидуальном творчестве.

Как пояснили источники издания, нормативные акты, определяющие наказание за нарушение этих правил, и способы контроля будут приниматься уже после того, как в регламент будут внесены изменения и он вступит в силу.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: автозапчасти, Таможенный союз, регламент
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