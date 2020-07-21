Россиянам запретят ставить на машины подержанные тормоза и глушители

Поправки в технический регламент стран Таможенного союза разработаны во ФГУП «НАМИ»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

На автомобили в странах Таможенного союза (ТС) запретят устанавливать некоторые виды бывших в употреблении запчастей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки в технический регламент ТС. Издание уточняет, что изменения вступят в силу не ранее 2022 года.

Речь идет о запчастях, которые считаются критическими для обеспечения безопасности, их нужно будет менять только на новые. В список вошли:

подушки и ремни безопасности;

сиденья со встроенными креплениями ремней и подушек безопасности;

компоненты рулевой системы и тормозов;

противоугонные системы;

катализаторы и сажевые фильтры;

глушители.

«Эти компоненты являются критичными для обеспечения безопасной езды. Их демонтируют с выведенных из эксплуатации транспортных средств, которые либо исчерпали свой ресурс, либо были повреждены при ДТП. Гарантировать отсутствие скрытых повреждений компонентов, а также наличие усталостных разрушений невозможно», — пояснил изданию заместитель гендиректора по техническому регулированию ФГУП «НАМИ» Сергей Аникеев.