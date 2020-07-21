Россиянам запретят ставить на машины подержанные тормоза и глушители
На автомобили в странах Таможенного союза (ТС) запретят устанавливать некоторые виды бывших в употреблении запчастей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки в технический регламент ТС. Издание уточняет, что изменения вступят в силу не ранее 2022 года.
Речь идет о запчастях, которые считаются критическими для обеспечения безопасности, их нужно будет менять только на новые. В список вошли:
- подушки и ремни безопасности;
- сиденья со встроенными креплениями ремней и подушек безопасности;
- компоненты рулевой системы и тормозов;
- противоугонные системы;
- катализаторы и сажевые фильтры;
- глушители.
«Эти компоненты являются критичными для обеспечения безопасной езды. Их демонтируют с выведенных из эксплуатации транспортных средств, которые либо исчерпали свой ресурс, либо были повреждены при ДТП. Гарантировать отсутствие скрытых повреждений компонентов, а также наличие усталостных разрушений невозможно», — пояснил изданию заместитель гендиректора по техническому регулированию ФГУП «НАМИ» Сергей Аникеев.