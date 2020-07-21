Эксперты оценили идею о запрете ставить на машины подержанные запчасти

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Поправки, которые российские власти планируют внести в техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, требуют уточнений. Об этом РБК заявил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«В документе нужно, исходя из реалий, прописать, что можно восстанавливать, как это делать, а что нельзя категорически и какой должен быть контроль. Например, подушку безопасности никак нельзя восстановить. А какие-то элементы рулевого управления — наверное, можно», — пояснил он.

Моржаретто отметил, что ставить бывшие в употреблении детали, отвечающие за безопасность автомобиля, нельзя, однако есть исключения. Он обратил внимание на то, что автомобильный парк в России очень старый. Так, в России средний возраст автомобилей — 14 лет, на Дальнем Востоке — 21 год. Причем в последнем случае речь идет о праворульных автомобилях, на которые найти новые автозапчасти невозможно.

Несмотря на то что техрегламент Таможенного союза носит обязательный характер для всех стран, каждое государство должно прописать новый запрет в своих национальных документах, добавил партнер «Автостата». Он выразил надежду, что если документ вступит в силу в 2022 году, то к тому моменту, когда поправку внесут в российский КоАП, власти разберутся со старым автопарком и укажут, как поддерживать его в рабочем состоянии.