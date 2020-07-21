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Эксперты оценили идею о запрете ставить на машины подержанные запчасти

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Поправки, которые российские власти планируют внести в техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, требуют уточнений. Об этом РБК заявил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«В документе нужно, исходя из реалий, прописать, что можно восстанавливать, как это делать, а что нельзя категорически и какой должен быть контроль. Например, подушку безопасности никак нельзя восстановить. А какие-то элементы рулевого управления — наверное, можно», — пояснил он.

Моржаретто отметил, что ставить бывшие в употреблении детали, отвечающие за безопасность автомобиля, нельзя, однако есть исключения. Он обратил внимание на то, что автомобильный парк в России очень старый. Так, в России средний возраст автомобилей — 14 лет, на Дальнем Востоке — 21 год. Причем в последнем случае речь идет о праворульных автомобилях, на которые найти новые автозапчасти невозможно.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Несмотря на то что техрегламент Таможенного союза носит обязательный характер для всех стран, каждое государство должно прописать новый запрет в своих национальных документах, добавил партнер «Автостата». Он выразил надежду, что если документ вступит в силу в 2022 году, то к тому моменту, когда поправку внесут в российский КоАП, власти разберутся со старым автопарком и укажут, как поддерживать его в рабочем состоянии.

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов допустил, что из-за нового запрета автосервисы, ставящие бывшие в употреблении запчасти, уйдут «в гаражи». По его словам, среднестатистический россиянин не сможет каждый раз платить по 50–60 тыс. руб. за ремонт, а потому частные автовладельцы будут устанавливать подержанные запчасти без уведомления государства.

«Скорее всего, поправки коснутся государственных и окологосударственных структур, кто вынужден ремонтироваться официально. На первых порах там будет увеличение расходов. Но и официалы тоже найдут способ вернуться к старым практикам — например, начнут отдавать автомобили на аутсорсинг, будут брать их в аренду», — полагает Шкуматов.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Он также подчеркнул, что власти пока не предоставили статистику, которая показывала бы, что ремонт с использованием б/у запчастей привел хоть к одному ДТП.

Председатель Общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с РБК предположил, что после принятия поправок стоимость полисов ОСАГО вырастет.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что в техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств планируют внести поправки, согласно которым в автомобили запретят устанавливать бывшие в употреблении подушки и ремни безопасности, сиденья со встроенными креплениями ремней и подушек безопасности, компоненты рулевой системы и тормозов, противоугонные системы, катализаторы и сажевые фильтры, а также глушители.

Теги: эксперты, автомобили, запрет, автозапчасти, новости
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