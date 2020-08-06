Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,28 (-0,1) Инвестиции, 05 авг, 15:29
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,12) Инвестиции, 05 авг, 15:29
Глава «Билайна» — РБК: «Компания потеряла связь с клиентом» Технологии и медиа, 08:30 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:26 Аппетит на карантине: как изменились вкусы потребителей — Bloomberg Pro, 08:25 Фигурист сборной России сдал ЕГЭ на 97 баллов Спорт, 08:21 Лукашенко рассказал Гордону об оппозиционных настроениях сына Политика, 08:14 «Норникель» указал на неточности при расчете рекордного штрафа за аварию Бизнес, 08:05 Житель Приамурья с COVID-19 получил условный срок за побег из больницы Общество, 07:53 В Бейрут вылетел четвертый самолет МЧС России Общество, 07:06 Часть независимых АЗС Дальнего Востока перестали продавать АИ-95 и АИ-98 Бизнес, 07:00 Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на $700 млн Бизнес, 07:00 СМИ сообщили о проникновении троих подростков с АК-47 в поместье Трампа Общество, 06:36 Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока Общество, 06:00 Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде» Политика, 05:52 «Роскосмос» в 1,7 раза увеличил финансирование ракеты-носителя «Ангара» Технологии и медиа, 05:47
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Лукашенко намерен выдать задержанных россиян Украине и России; попытка захвата офиса ОНК в Москве; как Госдеп США видит российскую пропаганду; риски задержки ввода новостроек; главные новости — в обзоре РБК

Гордон заявил об обещании Лукашенко выдать «боевиков» России и Украине

После интервью с Александром Лукашенко украинский журналист Дмитрий Гордон, заявил, что Минск намерен экстрадировать задержанных в Белоруссии «боевиков» ЧВК Вагнера на Украину и в Россию, сообщает «Радио Свобода».

  • По словам Гордона, Лукашенко пообещал «зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Белоруссии, которые в соответствии с законодательством «сделают все необходимое для передачи преступников» как в Россию, так и на Украину. Гордон также выразил надежду, что все оказавшиеся в Белоруссии лица, причастные «к преступлениям против Украины», будут в конечном итоге переданы Киеву.
  • 29 июля белорусский КГБ сообщил, что задержал 33 россиян из ЧВК Вагнера, которые готовили массовые беспорядки «для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами 9 августа». Российский консул Кирилл Плетнев заявил, что россияне являются сотрудниками охранной компании, которые через Минск и Турцию направлялись в одну из стран Латинской Америки, где должны были заниматься охраной объектов энергетической инфраструктуры.
  • На Украине девятерых из задержанных подозреваютв участии в боях на Донбассе и намерены требовать их выдачи. 5 августа президенты двух стран Владимир Зеленский и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, после которых пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что правоохранительные органы страны намерены сотрудничать по делу о задержанных бойцах и с Россией, и Украиной.
     

В ОНК сообщили о попытке захвата офиса в Москве

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников сообщил ТАСС, что здание захватили «люди крепкого телосложения», которые представились новыми арендаторами. Владелец здания отрицает наличие нового договора аренды. Полиция вмешаться отказалась.

  • По словам Мельникова, неизвестные лица заблокировали вход в здание в Крапивенском переулке столицы и не пускают в него представителей ОНК. Они утверждают, что имеют правоустанавливающие документы на здание, и уже сменили замки на дверях в здании. «С нами стоит гендиректор компании, владеющей зданием, и подтверждает, что договоров с иными лицами не заключалось», — сказал секретарь ОНК.
  • Вызванная на место полиция отказалась вмешиваться в ситуацию, сочтя ее гражданско-правовым спором. По словам Мельникова, «ситуация похожа на попытку рейдерского захвата». «Средь бела дня в центре города Москвы захватить, так скажем, объект — достаточно ситуация неоднозначная. Я на своей памяти такого не помню, такое ощущение, что мы возвращаемся в 90-е», — добавил он. Секретарь ОНК заявил, что в ближайшее время обратиться за защитой в столичную прокуратуру.
  • Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) — правозащитная организация, которая занимается обеспечением прав заключенных в местах принудительного содержания: в отделах полиции, СИЗО, спецприемниках, исправительных колониях и тюрьмах.

Госдепартамент США систематизировал «российскую пропаганду»

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

В докладе Госдепа говорится, что Россия использует финансируемые государством СМИ, аккаунты в соцсетях, глобальную торговлю для создания «вредоносного контента» и «иллюзии доверия».

  • Авторы доклада выделили пять «опор российской пропаганды»: официальные правительственные коммуникации (сообщения Кремля, МИДа, официальные правительственные аккаунты в соцсетях), глобальное вещание, финансируемое государством, использование подручных ресурсов (ориентированная на Россию глобальная торговля, языковые центры, распространение нарративной информации), а также дезинформация в социальных сетях и киберпространстве.
  • В документе описываются схемы взаимодействия этих типов пропаганды для повышения «вредоносного контента» и создания «иллюзии доверия». В качестве примеров, в частности, приводятся заголовки российских СМИ. В докладе Россия называется «главной угрозой» с точки зрения зарубежной пропаганды. На Кремль авторы документа возлагают «прямую ответственность за культивирование» системы пропаганды и дезинформации.
  • Посольство России в США назвало доклад попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества с Вашингтоном в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира. Кроме того, в дипмиссии отметили, что Госдепу США «крайне не нравится существование альтернативных источников информации», и поэтому «любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется «дезинформацией» на службе «Кремля» и российских спецслужб».

Большинство девелоперов собираются перенести ввод недвижимости

На фоне падения выручки и прибыли из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более половины опрошенных PwC девелоперов могут задержать сроки ввода строящихся объектов или отказаться от запланированных инвестиций.

  • По данным PwC, 77% опрошенных в июне—июле девелоперов прогнозируют снижение выручки и прибыли своих компаний по результатам этого года. Только 6% ожидают увеличения выручки и прибыли, несмотря на последствия пандемии.
  • Для сохранения финансовой устойчивости 68% опрошенных планируют или уже начали урезать расходы, в частности сокращать персонал, заработную плату и переводить сотрудников на удаленную работу, 52% девелоперов планируют перенести сроки ввода объектов недвижимости или отказаться от планируемых инвестиций.
  • Аналитики PwC еще в мае прогнозировали срыв сроков строительства торговых и офисных центров в Москве. Основное замедление девелоперской активности, по подсчетам PwC, отразится на проектах, запланированных к открытию на 2021–2022 годы. Вместе с тем, по мнению главного аналитика группы АЛОР Алексея Антонова, готовность девелоперов перенести сроки реализации проектов или отказаться от планируемых инвестиций — лишь попытка занять выжидательную позицию.
Автор: Сергей Саркисян
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter