Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Лукашенко намерен выдать задержанных россиян Украине и России; попытка захвата офиса ОНК в Москве; как Госдеп США видит российскую пропаганду; риски задержки ввода новостроек; главные новости — в обзоре РБК

Гордон заявил об обещании Лукашенко выдать «боевиков» России и Украине

После интервью с Александром Лукашенко украинский журналист Дмитрий Гордон, заявил, что Минск намерен экстрадировать задержанных в Белоруссии «боевиков» ЧВК Вагнера на Украину и в Россию, сообщает «Радио Свобода».

По словам Гордона, Лукашенко пообещал «зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Белоруссии, которые в соответствии с законодательством «сделают все необходимое для передачи преступников» как в Россию, так и на Украину. Гордон также выразил надежду, что все оказавшиеся в Белоруссии лица, причастные «к преступлениям против Украины», будут в конечном итоге переданы Киеву.

29 июля белорусский КГБ сообщил, что задержал 33 россиян из ЧВК Вагнера, которые готовили массовые беспорядки «для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами 9 августа». Российский консул Кирилл Плетнев заявил, что россияне являются сотрудниками охранной компании, которые через Минск и Турцию направлялись в одну из стран Латинской Америки, где должны были заниматься охраной объектов энергетической инфраструктуры.

На Украине девятерых из задержанных подозреваютв участии в боях на Донбассе и намерены требовать их выдачи. 5 августа президенты двух стран Владимир Зеленский и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, после которых пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что правоохранительные органы страны намерены сотрудничать по делу о задержанных бойцах и с Россией, и Украиной.



В ОНК сообщили о попытке захвата офиса в Москве

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников сообщил ТАСС, что здание захватили «люди крепкого телосложения», которые представились новыми арендаторами. Владелец здания отрицает наличие нового договора аренды. Полиция вмешаться отказалась.