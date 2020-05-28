Аналитики PwC спрогнозировали срыв сроков строительства офисов и ТЦ

Из-за спровоцированного пандемией экономического кризиса в ближайшие два года в Москве и Подмосковье, скорее всего, не будет сдано вовремя 1,2 млн кв. м ранее запланированной коммерческой недвижимости, прогнозирует PwC

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Аналитики PwC дали свою оценку, как будет развиваться рынок коммерческой недвижимости Москвы и Московской области до 2025 года, спрогнозировав, как могут измениться объемы ввода торговых и бизнес-центров, гостиниц и многофункциональных комплексов из-за текущей экономической ситуации, спровоцированной пандемией.

Проекты, заявленные к вводу в 2020 году, вероятно, будут реализованы вовремя, так как находятся на высокой стадии готовности, указывает PwC. В этом году должны открыться такие крупные объекты, как многофункциональные комплексы Neva Towers (357 тыс. кв. м), Kvartal West (136 тыс. кв. м) и «Парк Хуамин» (100 тыс. кв. м).

Из-за ухудшения экономической ситуации строительная активность в 2021–2022 годах может замедлиться, указывает руководитель практики стратегического консультирования в секторе недвижимости российского офиса PwC Анна Данченок. По ее оценке, это замедление приведет к тому, что застройщики перенесут ввод 1,8–2,9 млн кв. м коммерческой недвижимости, которые изначально планировалось завершить до 2023 года.

У аналитиков PwC есть три сценария развития рынка. Так, согласно базовому сценарию, все существующие ограничения будут сняты только в конце третьего квартала этого года. В таком случае восстановление экономики начнется в 2021-м и 1,2 млн кв. м, которые планировалось построить в следующем году, будут перенесены на 2022-й.