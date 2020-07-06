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Что случилось за день. Главные новости РБК

Дания дала добро на достройку «Северного потока-2», Британия ввела антироссийские санкции, умер Эннио Морриконе, жалоба на распознавание лиц в Москве, приговор журналистке Прокопьевой; главные новости — в обзоре РБК.

Дания смягчила требования к достройке Nord Stream 2

Власти Дании ответили на просьбу Nord Stream 2 AG и смягчили требования к судам, задействованным в строительстве участка газопровода «Северный поток‑2», проходящего через акваторию этой страны.

  • Как говорится в сообщении Датского энергетического агентства, оставшаяся часть трубопровода будет построена вне территории, где использование судов с якорным позиционированием категорически запрещено из-за требований экологов.
  • Таким образом, в достройке проекта сможет принять участие баржа «Фортуна», которая имеет 12-точечную якорную систему позиционирования. Ранее это судно использовалось при строительстве «Северного потока-2» в российской акватории, однако в датских водах оно работать без разрешения не могло.
  • Также в достройке газопровода, как ожидается, примет участие трубоукладчик «Академик Черский», который прибыл в Балтийское море из порта Находка. «Мы продолжаем рассматривать различные варианты его (газопровода. — РБК) завершения и в должное время сообщим о своих планах», — заявили в Nord Stream 2 AG.

Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея
Фотогалерея 

Британия ввела санкции против Бастрыкина и других россиян

Великобритания после отделения от Евросоюза впервые самостоятельно ввела санкции против России. МИД страны опубликовал список граждан, в отношении которых вводятся ограничения в соответствии с «поправкой Магнитского».

  • В перечне — 25 российских граждан. Это те, кого Лондон считает причастными к смерти адвоката и аудитора Сергея Магнитского, который скончался в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
  • Среди фигурантов списка — глава СКР Александр Бастрыкин, следователь Олег Сильченко, занимавшийся делом Магнитского, начальник «Матросской Тишины» Фикрет Тагиев и другие сотрудники СКР, МВД и ФСИН.
  • Также Британия ввела санкции в отношении подданных Саудовской Аравии, которых Лондон считает причастными к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году, и граждан Мьянмы, которых считают причастными к преследованию этнической группы рохинджа.

Умер композитор Эннио Морриконе

Итальянский композитор Эннио Морриконе умер в одной из клиник Рима в возрасте 91 года. Несколько дней назад он упал и получил перелом.

  • До последнего момента Морриконе сохранял полную ясность ума и успел попрощаться с женой Марией, детьми и внуками, сообщил друг семьи Джорджо Ассумма.
  • Морриконе — обладатель двух премий «Оскар» за музыку к фильмам. Он стал автором саундтреков к сотням картин, среди которых «За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «Легенда о пианисте», «Профессионал», «Омерзительная восьмерка».
  • Композитор также является кавалером Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», французского ордена Почетного легиона. Он многократно становился лауреатом национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло», «Золотого глобуса» и BAFTA.

«Меня вдохновляет сам фильм»: каким был Эннио Морриконе
Фотогалерея 

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступила жалоба на применение технологии распознавания лиц во время митинга 29 сентября 2019 года в Москве. Это первая подобная жалоба в практике ЕСПЧ, сообщили РБК в международной правозащитной группе «Агора».

  • Авторы жалобы, политики Владимир Милов и Алена Попова, заметили, что при входе на территорию митинга, на площади Сахарова, на рамках металлоискателей на уровне человеческого роста были закреплены камеры видеонаблюдения.
  • В иске в адрес департамента информационных технологий мэрии Москвы, Роскомнадзора и столичного ГУ МВД они ссылались на конституционный запрет на вмешательство в личную жизнь и на закон о защите персональных данных. «Мы не даем разрешения на то, чтобы нас распознавали на городских камерах», — говорила Попова.
  • Савеловский и Тверской суды сочли использование распознавания лиц обоснованным и не нарушающим права граждан. Мосгорсуд утвердил эти решения. Власти Москвы впервые заявили, что начали применять технологии распознавания лиц, в 2017 году. По закону «О персональных данных» биометрические данные в России могут быть обработаны только в случае письменного согласия гражданина, но это не касается случаев, описанных в законах «Об обороне», «О безопасности», «О противодействии терроризму».

Журналистку Прокопьеву приговорили за «оправдание терроризма»

Второй Западный окружной военный суд приговорил журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву к штрафу 500 тыс. руб. по обвинению в «оправдании терроризма» (ст. 205.2 УК). Гособвинитель запрашивал для нее реальный тюремный срок — шесть лет колонии.

  • По версии следствия, в своей колонке от 2018 года Прокопьева связала теракт, совершенный подростком в здании УФСБ по Архангельской области, с «репрессивным» поведением государства по отношению к гражданам, со сфабрикованными уголовными делами и невозможностью россиян законно отстоять свои права.
  • Судья признал журналистку виновной, однако не ограничил ее свободу и не лишил возможности заниматься профессиональной деятельностью. Несмотря на это, защита Прокопьевой собирается обжаловать приговор. Сама журналистка отрицает вину. По ее словам, ее задачей было не оправдать терроризм, а предупредить государство об опасности произвола силовиков.
  • В поддержку осужденной высказались многочисленные российские журналисты и общественные деятели, в частности они провели серию одиночных пикетов.

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Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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