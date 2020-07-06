Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

Эннио Морриконе (Фото: Remo Casilli / Reuters)

В возрасте 91 года скончался итальянский композитор, обладатель двух премий «Оскар» за музыку к фильмам Эннио Морриконе. Как сообщает La Republica, он умер в одной из римских клиник.

Несколько дней назад Морриконе упал и получил перелом.

По словам друга семьи адвоката Джорджо Ассумма, Морриконе сохранил до последнего момента полную ясность ума. Композитор попрощался с женой Марией, «которая с преданностью сопровождала его в личной и профессиональной жизни и была рядом с ним до последнего момента, поблагодарил детей и внуков за любовь и заботу, которые они ему подарили».

Морриконе широко известен как автор музыки к фильмам. Он написал саундтреки к десяткам картин, среди которых «За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «Легенда о пианисте», «Профессионал», «Джанго освобожденный».

За музыку к «Омерзительной восьмерке» режиссера Квентина Тарантино композитор в 2016 году был удостоен премии «Оскар». А первый «Оскар» он получил в 2007 году за выдающиеся заслуги в кинематографе.