«Меня вдохновляет сам фильм»: каким был Эннио Морриконе

Свои первые пьесы для фильмов он написал в 1960-е. Всего на счету Морриконе музыка более чем к 450 лентам, в том числе «Красной палатке» Михаила Калатозова (1969) и «72 метрам» Владимира Хотиненко (2004). Морриконе работал с такими классиками, как Дарио Ардженто («Синдром Стендаля», 1996), Бернардо Бертолуччи («Двадцатый век», 1976), Роман Полански («Неукротимый», 1987), Терренс Малик «Дни жатвы», 1978).

Год назад вышла книга «Эннио Морриконе: по его собственным словам», основанная на интервью с композитором. Там он раскритиковал некоторых режиссеров, с которыми ему довелось работать, обвинив их в непонимании музыки: «Что больше всего мешает написать музыку, так это режиссеры, которым необходимо все знать и контролировать каждую деталь своей работы, и потому они не позволяют композиторам делать свою. За свою карьеру я встречал много таких. <…> Отношения должны быть основаны на доверии»