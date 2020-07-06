«Меня вдохновляет сам фильм»: каким был Эннио Морриконе
В Риме на 92-м году жизни умер итальянский композитор Эннио Морриконе. Он написал музыку к сотням фильмов, в том числе Серджо Леоне, Квентина Тарантино и Романа Полански. Каким был Морриконе — в материале РБК
Эннио Морриконе родился в 1928 году в Риме в семье джазового музыканта (отец играл на трубе). В 18 лет получил диплом по классу игры на трубе, затем еще один — по классу композиции (молодой человек окончил Консерваторию Санта-Чечилия). В 1940-е он пошел по стопам отца и играл в джаз-бэндах в ночных клубах. Позднее Морриконе занялся аранжировками для радио и начал писать музыку к спектаклям. «[Я] делал аранжировки и оркестровки народной музыки, писал для радио и телевидения, а также театральную музыку, кантаты и оратории, вокальные и камерные произведения. Так что в кино я пришел уже сложившимся композитором с довольно обширным опытом», — рассказывал композитор
Свои первые пьесы для фильмов он написал в 1960-е. Всего на счету Морриконе музыка более чем к 450 лентам, в том числе «Красной палатке» Михаила Калатозова (1969) и «72 метрам» Владимира Хотиненко (2004). Морриконе работал с такими классиками, как Дарио Ардженто («Синдром Стендаля», 1996), Бернардо Бертолуччи («Двадцатый век», 1976), Роман Полански («Неукротимый», 1987), Терренс Малик «Дни жатвы», 1978).
Год назад вышла книга «Эннио Морриконе: по его собственным словам», основанная на интервью с композитором. Там он раскритиковал некоторых режиссеров, с которыми ему довелось работать, обвинив их в непонимании музыки: «Что больше всего мешает написать музыку, так это режиссеры, которым необходимо все знать и контролировать каждую деталь своей работы, и потому они не позволяют композиторам делать свою. За свою карьеру я встречал много таких. <…> Отношения должны быть основаны на доверии»
Маэстро тепло отзывался о Серджо Леоне (на фото справа), он написал музыку почти ко всем фильмам режиссера. Популярность пришла к Морриконе после его первого совместного с Леоне фильма «За пригоршню долларов» (1964). Леоне сравнивал их сотрудничество с «браком, в который вступали католики до бракоразводных законов». Сам композитор так говорил о своей славе автора музыки к «спагетти-вестернам»: «Я не писал музыку для вестернов. Я писал для фильмов Серджо Леоне, шедевров, которые использовали новый художественный язык как по отношению к американским, так и к итальянским вестернам»
К совместной работе его приглашал Квентин Тарантино, но Морриконе взялся писать музыку только к фильму «Омерзительная восьмерка» 2015 года. До этого он критиковал манеру Тарантино работать с музыкой, и режиссеру лишь разрешалось использовать ранее написанные им композиции.
На фото: Тарантино (слева) и Морриконе на церемонии открытия именной звезды композитора на голливудской Алее славы
Композитор стал обладателем многих наград как в области кино, так и в музыке. За саундтрек к «Омерзительной восьмерке» Тарантино он получил «Оскар», у него есть почетная награда Американской киноакадемии и венецианский «Золотой лев» за вклад в кинематограф. Морриконе неоднократно становился лауреатом «Золотого глобуса», а в 2014 получил Grammy за вклад в развитие музыки.
На фото: актер и режиссер Клинт Иствуд (справа) вручает Эннио Морриконе почетный «Оскар», 2007 год
Морриконе выступал с мировыми турне как дирижер, давал концерты в том числе в России.
«Это великий музыкант и великолепный композитор. Я считаю, что он и Нино Рота (итальянский композитор, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», автор музыки к фильму «Крестный отец». — РБК) в кино создали очень много шедевров как мелодисты. <…> На их композициях можно было учиться, как надо писать музыку, найти так называемую тему основную, которая сразу настраивает зрителя на просмотр», — поделился с РБК своим мнением о Морриконе композитор Раймонд Паулс.
На фото: Эннио Морриконе дирижирует оркестром, исполняющим его композицию Voices from Silence, посвященную памяти жертв терактов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Жена Морриконе Мария Травиа писала стихи на его музыку. Они были вместе с 1956 года. У супругов четверо детей: три сына и дочь.В интервью он говорил о поддержке со стороны жены: «К работе отношусь без лишних иллюзий: не верю в приступы вдохновения и все такое. Меня вдохновляет сам фильм, а помогает не муза, но накопленный опыт. Помогает и моя жена, которая создает мне условия для работы, и мы отлично понимаем друг друга. А вдохновение — это выдумка романтиков, которые верят, что творческие идеи художнику диктует едва ли не сам господь бог. На самом деле все строится на моем жизненном опыте и опыте, накопленном таким древним искусством, как музыка. Здесь я реалист»
Эннио Морриконе умер в Риме 6 июля. Ему был 91 год