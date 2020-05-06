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Что случилось за день. Главные новости РБК

Как в России будут снимать ограничения, какие послабления дадут московские власти, почему не платят заемщики, куда переедет «Почта России», самоубийство миллиардера Босова; главные новости — в обзоре РБК

Решения о снятии ограничений будут принимать регионы

Ослаблять ограничения в связи с борьбой с коронавирусом регионы будут самостоятельно, основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора и исходя из обстановки на местах, заявил президент Владимир Путин.

  • По его словам, выход из карантина должен быть аккуратным и медленным. «Жизнь сложнее гораздо любых схем, и тем не менее важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны», — сказал глава государства.
  • В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения в три этапа: на первом разрешить занятия спортом на улице и открыть магазины ограниченной площади; на втором — прогулки семьям на воздухе, открыть заведения общепита и школ; на третьем — открыть все магазины, гостиницы, а также парки, скверы и места отдыха.
  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что пока рано говорить о выходе на плато заболеваемости. В среду, 6 мая, в России четвертый день подряд суточный прирост заболевших превысил 10 тыс. человек. При этом он отметил, что выход на плато может произойти в регионах в разное время.

Собянин отказался снимать режим самоизоляции после 12 мая

Режим самоизоляции в Москве будет продолжать действовать и после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин. При этом власти города позволят возобновить работу всем промышленным предприятиям и стройкам.

  • Однако эту меру не стоит воспринимать как сигнал к ослаблению ограничительных мер, предупредил Собянин. Сфера услуг (салоны красоты, парикмахерские) по-прежнему останется под жесткими ограничениями. Иначе это может спровоцировать новый рост заболеваемости COVID-19.
  • Кроме того, в Москве вслед за другими регионами может быть введен обязательный режим ношения медицинских масок и респираторов в общественных местах, узнал «Коммерсантъ». Масочный режим планируется ввести с 12 мая на два месяца. Однако окончательного решения пока нет.

Коронавирусом заразилась министр культуры Ольга Любимова

Глава Минкультуры Ольга Любимова перешла на удаленную работу из-за заражения коронавирусом.

  • Пресс-секретарь министра рассказала, что болезнь у Любимовой протекает в легкой форме, министр находится дома и проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, о ее госпитализации речи не идет.
  • Любимова стала третьим членом правительства с положительным тестом на SARS-CoV-2. Первым стал глава кабинета Михаил Мишустин, который 30 апреля в прямом эфире телевидения доложил президенту Владимиру Путину о своей болезни и уходе на самоизоляцию. Позже его пресс-секретарь сообщил, что Мишустин проходит лечение в одной из клиник Москвы.
  • Вторым стал глава Минстроя Владимир Якушев, о болезни которого стало известно 1 мая.

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрий Босов совершил самоубийство в ночь на 6 мая, рассказали РБК два его знакомых.

  • Источник в правоохранительных органах сообщил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен.
  • Босов занимал 86-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes. «Сибантрацит» — генеральный спонсор Ночной хоккейной лиги. Компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.


Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Платежеспособность заемщиков в Москве и других регионах значительно ухудшилась после месяца самоизоляции. Об этом РБК сообщили в крупных банках и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

  • Доля должников, которые отказываются платить из-за финансовых трудностей, выросла на 10 п.п., до 60%. Треть из них объясняют неплатежи потерей работы. Выросла и доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов (плюс 10 п.п., до 40%).
  • Однако в НАПКА считают, что лишь 1% неплательщиков действительно стали жертвами последствий пандемии.
  • Если в феврале уровень безработицы в России составлял 4,6% (3,4 млн человек), то в марте он вырос незначительно, до 4,7%, следует из данных Росстата.

Главный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

«Почта России» собирается арендовать у ВЭБа офисные площади стадиона футбольного клуба ЦСКА «ВЭБ Арена». Там расположится штаб-квартира компании, поскольку нынешний офис на Варшавском шоссе нуждается в ремонте.

  • Общая площадь офисов с учетом парковочных мест составит около 37 тыс. кв. м. Стоимость годовой аренды близка к 1,5 млрд руб., сообщил источник РБК.
  • В ВЭБе рассчитывают, что переезд «Почты России» создаст гарантированный денежный поток для ЦСКА, акционером которого является корпорация.
Автор: Сергей Витько
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