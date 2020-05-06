Что случилось за день. Главные новости РБК

Как в России будут снимать ограничения, какие послабления дадут московские власти, почему не платят заемщики, куда переедет «Почта России», самоубийство миллиардера Босова; главные новости — в обзоре РБК

Решения о снятии ограничений будут принимать регионы

Ослаблять ограничения в связи с борьбой с коронавирусом регионы будут самостоятельно, основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора и исходя из обстановки на местах, заявил президент Владимир Путин.

По его словам, выход из карантина должен быть аккуратным и медленным. «Жизнь сложнее гораздо любых схем, и тем не менее важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны», — сказал глава государства.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения в три этапа: на первом разрешить занятия спортом на улице и открыть магазины ограниченной площади; на втором — прогулки семьям на воздухе, открыть заведения общепита и школ; на третьем — открыть все магазины, гостиницы, а также парки, скверы и места отдыха.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что пока рано говорить о выходе на плато заболеваемости. В среду, 6 мая, в России четвертый день подряд суточный прирост заболевших превысил 10 тыс. человек. При этом он отметил, что выход на плато может произойти в регионах в разное время.

Собянин отказался снимать режим самоизоляции после 12 мая

Режим самоизоляции в Москве будет продолжать действовать и после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин. При этом власти города позволят возобновить работу всем промышленным предприятиям и стройкам.