Путин указал на необходимость «аккуратного» снятия ограничений

Ослаблять карантинные меры в регионах аккуратно и постепенно, основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора, заявил президент Владимир Путин. Окончательное решение остается за главами субъектов Федерации, отметил президент

Решение о дальнейших действиях по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионах должны принять главы субъектов Федерации исходя из обстановки на местах и рекомендациях Роспотребнадзора. Об этом на совещании заявил президент Владимир Путин, трансляцию вел телеканал РБК.

Выход из ограничительных мер по борьбе с инфекцией должен быть аккуратным и медленным, отметил президент.

«Как вы знаете, к 5 мая просил разработать рекомендации по параметрам аккуратного, постепенного выхода из режимов вынужденных ограничений. Такая оценка правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета проведена», — отметил президент. «Также обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам, в свою очередь, опираясь на эти рекомендации, необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая», — сказал Путин.

«Жизнь сложнее гораздо любых схем, и тем не менее важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны», — добавил президент.