Путин указал на необходимость «аккуратного» снятия ограничений
Ослаблять карантинные меры в регионах аккуратно и постепенно, основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора, заявил президент Владимир Путин. Окончательное решение остается за главами субъектов Федерации, отметил президент
Решение о дальнейших действиях по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионах должны принять главы субъектов Федерации исходя из обстановки на местах и рекомендациях Роспотребнадзора. Об этом на совещании заявил президент Владимир Путин, трансляцию вел телеканал РБК.
Выход из ограничительных мер по борьбе с инфекцией должен быть аккуратным и медленным, отметил президент.
«Как вы знаете, к 5 мая просил разработать рекомендации по параметрам аккуратного, постепенного выхода из режимов вынужденных ограничений. Такая оценка правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета проведена», — отметил президент. «Также обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам, в свою очередь, опираясь на эти рекомендации, необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая», — сказал Путин.
«Жизнь сложнее гораздо любых схем, и тем не менее важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны», — добавил президент.
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Путин 28 апреля поручил правительству, Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая. Ослабление ограничительных мер в каждом регионе должно происходить в зависимости от эпидемиологической обстановки, уточнил тогда президент.
4 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если граждане будут нарушать введенные ограничения, то вместо их отмены власти могут, наоборот, усилить режим самоизоляции. По ее словам, для того чтобы режим можно было смягчить, необходимо соблюдать все ограничения, вопрос об ослаблении режима самоизоляции будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Самым последним ограничением, которое будет отменено, станет запрет на проведение массовых мероприятий. «Есть правило эпидемиологическое — мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты, это ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой», — пояснила глава Роспотребнадзора.
С 6 мая карантинные меры ослаблены в Псковской области. В регионе разрешили возобновить работу магазинов, которые реализуют товары, не указанные в перечне непродовольственных товаров первой необходимости и имеющие отдельный вход с улицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим всеобщей самоизоляции в Москве может быть ослаблен, когда у системы здравоохранения будет запас прочности для оказания качественной медпомощи больным COVID-19. По его словам, при нынешних нагрузках у медицинской системы есть запас прочности, но пока что больницы еще заполняются новыми пациентами, их общее число растет.
Президент объявил о дополнительных полномочиях для глав регионов 2 апреля. Именно они, по словам президента, должны решать, в каком объеме вводить ограничительные карантинные меры, исходя из ситуации в регионе.
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Источник: JHU,
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оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом