Главный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

В «Почте России» заявили, что нынешняя штаб-квартира компании нуждается в ремонте. Стоимость годовой аренды близка к ₽1,5 млрд, говорит источник РБК. Переезд «Почты» создаст гарантированный денежный поток для ЦСКА, считают в ВЭБе

ВЭБ-Арена (Фото: pfc-cska.com)

Совет директоров «Почты России» на заседании 28 апреля 2020 года одобрил проект сделки с ВЭБом, согласно которым компания арендует офисные площади на площадке «ВЭБ Арены» — стадиона футбольного клуба ЦСКА.

Как сообщил РБК источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки, стоимость годовой аренды близка к 1,5 млрд руб. При этом в 2020 году будет вноситься лишь обеспечительный платеж за два месяца.

В «Почте России» сообщили, что общая площадь арендуемых площадей с учетом парковочных мест составит порядка 37 тыс. кв. м. В компании рассчитывают, что объединение на одной площадке сотрудников, которые сейчас распределены по четырем офисным зданиям, «ускорит коммуникацию и облегчит цифровизацию бизнес-процессов».

По словам генерального директора «Почты России» Максима Акимова, создание цифровой среды и конкурентоспособных условий труда «невозможно в здании на Варшавском шоссе, где ремонта не было с момента постройки в 1979 году».