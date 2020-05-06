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Главный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

В «Почте России» заявили, что нынешняя штаб-квартира компании нуждается в ремонте. Стоимость годовой аренды близка к ₽1,5 млрд, говорит источник РБК. Переезд «Почты» создаст гарантированный денежный поток для ЦСКА, считают в ВЭБе
ВЭБ-Арена
ВЭБ-Арена (Фото: pfc-cska.com)

Совет директоров «Почты России» на заседании 28 апреля 2020 года одобрил проект сделки с ВЭБом, согласно которым компания арендует офисные площади на площадке «ВЭБ Арены» — стадиона футбольного клуба ЦСКА.

Как сообщил РБК источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки, стоимость годовой аренды близка к 1,5 млрд руб. При этом в 2020 году будет вноситься лишь обеспечительный платеж за два месяца.

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Фото: пресс-служба ВЭБа

В «Почте России» сообщили, что общая площадь арендуемых площадей с учетом парковочных мест составит порядка 37 тыс. кв. м. В компании рассчитывают, что объединение на одной площадке сотрудников, которые сейчас распределены по четырем офисным зданиям, «ускорит коммуникацию и облегчит цифровизацию бизнес-процессов».

По словам генерального директора «Почты России» Максима Акимова, создание цифровой среды и конкурентоспособных условий труда «невозможно в здании на Варшавском шоссе, где ремонта не было с момента постройки в 1979 году».

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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В свою очередь председатель ВЭБа Игорь Шувалов отметил, что развитие футбольного ЦСКА, акционером которого является корпорация, предусматривает привлечение существенного денежного потока (до 70%) от сдачи в аренду помещений офисного здания на стадионе «ВЭБ Арена». «Мы достигли принципиальной договоренности, что «Почта России» станет якорным арендатором бизнес-центра, что позволит создать гарантированный денежный поток для клуба», — приводятся слова Шувалова в сообщении «Почты России».

22 апреля стало известно о том, что корпорация «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.

Стадион «ВЭБ Арена» был построен на кредит в размере $240 млн, взятый у ВЭБа в 2013 году. Комплекс включает как футбольную арену, так и стеклянную башню, в которой изначально планировалось разместить деловой центр и гостиницу.

Авторы: Петр Канаев, Артем Филипенок
Теги: ВЭБ, ЦСКА, стадион, Почта России
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