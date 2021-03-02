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Новые санкции ЕС и США, рекорд Горбачева. Главное за день

Новые санкции против российских чиновников по делу Навального, Горбачев стал рекордсменом по долгожительству среди лидеров России, на Челябинский трубопрокатный завод нашелся покупатель — главные новости РБК

Евросоюз и США ввели санкции из-за дела Навального

Брюссель опубликовал новый санкционный лист, куда попали россияне, причастные к предполагаемому отравлению и аресту Алексея Навального. В Москве неоднократно отрицали причастность к отравлению оппозиционера.

  • В него попали генпрокурор Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСИН Александр Калашников. Ограничения были введены по новому глобальному санкционному режиму за нарушение прав человека, который в ЕС утвердили в начале декабря. Его фигурантам запрещают въезд в Евросоюз и доступ к его финансовой системе, то есть европейские активы подлежат заморозке, а резиденты ЕС не могут предоставлять им никакие финансовые услуги.
  • США вслед за ЕС ввели санкции из-за Навального. Это первые санкции против России при Джо Байдене. По данным СМИ, под ограничения попадают семь высокопоставленных российских чиновников и 14 компаний. Помимо этого, вводятся ограничения на экспорт компонентов, которые могут быть использованы для производства биологического или химического оружия. Под санкции, в частности, попал исследовательский центр, в отношении которого вводил санкции ЕС в октябре прошлого года. Тогда в документах Евросоюза фигурировал расположенный в Москве Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

90 лет Горбачеву

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев сегодня официально стал самым долгоживущим главой государства в российской истории, обогнав главу Временного правительства Александра Керенского. 2 марта Горбачеву исполнилось 90 лет.

10 событий из жизни Горбачева в цитатах мировых политиков
Общество
Михаил Горбачев

  • С юбилеем Горбачева поздравили президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин. Из зарубежных лидеров поздравления направила канцлер Германии Ангела Меркель, отметившая его роль в воссоединении Германии в 1990 году, президент США Джо Байден, напомнивший о том, что Горбачев был причастен к процессу разоружения, и премьер Великобритании Борис Джонсон. «И я, и весь британский народ по-прежнему восхищаемся Вашим мужеством и высочайшими моральными качествами, которые Вы проявили, добившись мирного завершения Холодной войны», — написал Джонсон.
  • Согласно опросу ВЦИОМа, с 2019 года россияне стали немного лучше относиться к личности Михаила Горбачева. Доля людей, которые считают, что Горбачев принес стране больше вреда, чем пользы, снизилась с 54 до 51%. Больше половины опрошенных россиян считают, что Горбачев заботился в первую очередь о благе страны и людей, но совершил несколько просчетов, которые привели к потрясениям.
    Горбачев, Ельцин, Екатерина II и другие российские правители-долгожители
    Фотогалерея 
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Лукашенко о переговорах с Путиным и объединении с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере заявил, что большая часть сообщений о его встрече с президентом России в Сочи 22 февраля является выдумками. Он отметил, что во время переговоров в Сочи обсуждались и были «подвергнуты ревизии» практически все вопросы отношений между двумя странами.

  • По словам белорусского президента, вопреки сообщениям в некоторых ресурсах вопрос о предоставлении Россией кредита не обсуждался, не говорилось и о так называемом трансфере власти.
  • Также на совещании Лукашенко заговорил и о перспективах объединения Белоруссии и России: работу в этом направлении он назвал бессмысленной. «Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России, или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно».

Интервью Варданяна РБК

Экс-владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», миллиардер Рубен Варданян рассказал, кто эффективнее контролирует человека — государство или искусственный интеллект, как одиночество стало главной проблемой современности, о разочаровании в рыночной экономике и расслоении, а также какие новые профессии появятся в будущем.

Полный текст интервью читайте на сайте РБК.

Рубен Варданян — РБК: «Мы имеем революцию, о чем пока громко не говорим»
Бизнес
Рубен Варданян

Крупнейший производитель труб стал претендентом на покупку ЧТПЗ

Покупкой Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) заинтересовался новый претендент — ТМК Дмитрия Пумпянского. ТМК вместе с ЧТПЗ занимает крупную долю на рынке бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), применяемых в бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа.

  • Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов отметил, что их объединение создаст довольно мощного игрока на трубном рынке — совместная доля двух компаний на рынке труб составит 41%, а по OCTG — 79%.
  • Но есть опасения, что ФАС не будет рада появлению столь мощного игрока, который может представлять угрозу стабильности нефтегазового сектора страны, заметил эксперт.
Автор
Георгий Тадтаев
главные новости санкции Евросоюз Михаил Горбачев Александр Лукашенко ЧТПЗ
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