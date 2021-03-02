Новые санкции ЕС и США, рекорд Горбачева. Главное за день

Новые санкции против российских чиновников по делу Навального, Горбачев стал рекордсменом по долгожительству среди лидеров России, на Челябинский трубопрокатный завод нашелся покупатель — главные новости РБК

Евросоюз и США ввели санкции из-за дела Навального

Брюссель опубликовал новый санкционный лист, куда попали россияне, причастные к предполагаемому отравлению и аресту Алексея Навального. В Москве неоднократно отрицали причастность к отравлению оппозиционера.

В него попали генпрокурор Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСИН Александр Калашников. Ограничения были введены по новому глобальному санкционному режиму за нарушение прав человека, который в ЕС утвердили в начале декабря. Его фигурантам запрещают въезд в Евросоюз и доступ к его финансовой системе, то есть европейские активы подлежат заморозке, а резиденты ЕС не могут предоставлять им никакие финансовые услуги.

США вслед за ЕС ввели санкции из-за Навального. Это первые санкции против России при Джо Байдене. По данным СМИ, под ограничения попадают семь высокопоставленных российских чиновников и 14 компаний. Помимо этого, вводятся ограничения на экспорт компонентов, которые могут быть использованы для производства биологического или химического оружия. Под санкции, в частности, попал исследовательский центр, в отношении которого вводил санкции ЕС в октябре прошлого года. Тогда в документах Евросоюза фигурировал расположенный в Москве Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

90 лет Горбачеву

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев сегодня официально стал самым долгоживущим главой государства в российской истории, обогнав главу Временного правительства Александра Керенского. 2 марта Горбачеву исполнилось 90 лет.