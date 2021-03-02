Россияне стали лучше относиться к Горбачеву

За последние годы немного снизилось число граждан, считающих, что первый и последний президент СССР принес стране больше вреда, чем пользы. Количество позитивно оценивающих вклад Горбачева выросло на 1%

Михаил Горбачев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

За последние годы отношение к личности первого президента СССР Михаила Горбачева и его деятельности на посту главы государства немного улучшилось. Об этом свидетельствуют опрос, проведенный ВЦИОМом по телефону среди 1600 россиян.

В частности, уменьшилось число людей, которые считают, что Горбачев принес стране больше вреда, чем пользы. В 2019 году так думали 54% респондентов, в 2021-м — 51%. На один п.п. увеличилась доля респондентов, считающих, что экс-президент принес больше пользы (7% в 2021 году).

Количество россиян, уверенных, что вред и польза от деятельности Горбачева были примерно равные, за два года не изменилось, так думают 32%. 51% опрошенных считают, что Горбачев заботился в первую очередь о благе страны и людей, но совершил несколько просчетов, которые привели к потрясениям (в 2019 году таких было 50%). Снизилось число граждан, уверенных, что экс-президент — преступник, сознательно разваливший державу: 26% в 2019 году, 22% в 2021-м.

11% респондентов заявили, что Горбачев — смелый человек, который не побоялся взять на себя ответственность за необходимые стране реформы. Двумя годами ранее так думали 10%.