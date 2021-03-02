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Политика ,  
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Россияне стали лучше относиться к Горбачеву

За последние годы немного снизилось число граждан, считающих, что первый и последний президент СССР принес стране больше вреда, чем пользы. Количество позитивно оценивающих вклад Горбачева выросло на 1%
Михаил Горбачев
Михаил Горбачев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

За последние годы отношение к личности первого президента СССР Михаила Горбачева и его деятельности на посту главы государства немного улучшилось. Об этом свидетельствуют опрос, проведенный ВЦИОМом по телефону среди 1600 россиян.

В частности, уменьшилось число людей, которые считают, что Горбачев принес стране больше вреда, чем пользы. В 2019 году так думали 54% респондентов, в 2021-м — 51%. На один п.п. увеличилась доля респондентов, считающих, что экс-президент принес больше пользы (7% в 2021 году).

Количество россиян, уверенных, что вред и польза от деятельности Горбачева были примерно равные, за два года не изменилось, так думают 32%. 51% опрошенных считают, что Горбачев заботился в первую очередь о благе страны и людей, но совершил несколько просчетов, которые привели к потрясениям (в 2019 году таких было 50%). Снизилось число граждан, уверенных, что экс-президент — преступник, сознательно разваливший державу: 26% в 2019 году, 22% в 2021-м.

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Общество
Михаил Горбачев

11% респондентов заявили, что Горбачев — смелый человек, который не побоялся взять на себя ответственность за необходимые стране реформы. Двумя годами ранее так думали 10%.

Главными достижениями Горбачева россияне признали гласность и свободу слова (9%), перестройку (4%) и развитие международных отношений (3%). В качестве главных провалов политики Горбачева жители назвали распад СССР (36%), действия в интересах Запада (7%), упадок экономики (7%).

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2 марта Михаил Горбачев отмечает 90-летие. С юбилеем его поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. Путин назвал Горбачева выдающимся политическим деятелем, изменившим ход мировой истории.

Свои поздравления экс-президенту СССР направили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Глава немецкого правительства поблагодарила Горбачева за вклад в прекращение холодной войны и в объединение Германии.

Автор
Михаил Котляр
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