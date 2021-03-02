Горбачев, Ельцин, Екатерина II и другие российские правители-долгожители

Борис Ельцин, прожил 76 лет

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Уральской (ныне Свердловской) области. Там началась его партийная карьера. В 1976 году он стал первым секретарем Свердловского обкома КПСС, ответственным за промышленное развитие области, а с приходом к власти Горбачева был переведен на работу в Москву. Во время работы в столице критиковал темпы перестройки, застой в партии. Отстранение от должности главы столичного горкома КПСС лишь увеличило популярность Ельцина, который стал одним из лидеров демократической оппозиции. В мае 1990 года Ельцин стал председателем Верховного совета РСФСР, а спустя год победил на выборах президента РСФСР. После развала СССР и отставки Горбачева в декабре 1991 года стал президентом Российской Федерации. За следующие девять лет в России при Ельцине была проведена экономическая реформа, принята Конституция 1993 года, возникло Федеральное собрание. В 1996 году Ельцин был избран на второй срок, а 31 декабря 1999 года в новогоднем телеобращении объявил о решении уйти в отставку и назначить своим преемником Владимира Путина. Умер Борис Ельцин 23 апреля 2007 года.