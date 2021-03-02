Горбачев, Ельцин, Екатерина II и другие российские правители-долгожители
Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Северо-Кавказского (ныне Ставропольского) края. 11 марта 1985 года он стал генеральным секретарем ЦК КПСС. Горбачев — инициатор перестройки, череды реформ, которые в итоге привели к полному изменению системы управления страной. Были разрешены частное предпринимательство, альтернативные выборы, отменена цензура. Одновременно улучшились отношения с Западом, что в итоге привело к окончанию холодной войны. Вместе с тем возникшие экономические проблемы, стремление местных элит к самостоятельности привели к кризису, итогом которого стал распад СССР и вынужденная отставка самого Горбачева в декабре 1991 года. В 1996 году Горбачев попытался вернуться в политику и принял участие в президентских выборах, но заручился поддержкой лишь 0,51% избирателей.
Александр Керенский родился 4 мая 1881 года в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье директора гимназии. После гимназии окончил юридический факультет Петербургского университета и стал адвокатом, а позже — депутатом Государственной думы. В 1917 году Керенский стал одним из инициаторов свержения императора Николая II, вошел во временное правительство, а в июле стал его руководителем. 26 октября 1917 года (по старому стилю) после захвата власти в Петрограде большевиками Керенский сбежал из города, а в мае 1918-го покинул страну на английском судне. В 1922–1939 годах Керенский жил во Франции, с началом Второй мировой войны переехал в Англию, в 1940 году — в США. Там же он и умер летом 1970 года.
Никита Сергеевич Хрущев с семьей.
Никита Хрущев родился в селе Калиновка Курской губернии 15 апреля 1894 года. В 1935 году он стал первым секретарем Московского областного комитета ВКП(б), а через три года стал первым секретарем ЦК Компартии Украины. После смерти Иосифа Сталина в результате партийной борьбы 7 сентября 1953 года стал первым секретарем ЦК. Время руководства Хрущева называлось оттепелью: были отпущены тысячи политзаключенных, колхозникам выдали паспорта, было развернуто массовое жилищное строительство, СССР начал освоение космоса. В 1956 году Хрущев выступил с резкой критикой культа личности Сталина. Со всех постов Хрущев был снят по решению пленума ЦК в октябре 1964 года. После этого вплоть до своей смерти 11 сентября 1971 года он был на пенсии.
Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Уральской (ныне Свердловской) области. Там началась его партийная карьера. В 1976 году он стал первым секретарем Свердловского обкома КПСС, ответственным за промышленное развитие области, а с приходом к власти Горбачева был переведен на работу в Москву. Во время работы в столице критиковал темпы перестройки, застой в партии. Отстранение от должности главы столичного горкома КПСС лишь увеличило популярность Ельцина, который стал одним из лидеров демократической оппозиции. В мае 1990 года Ельцин стал председателем Верховного совета РСФСР, а спустя год победил на выборах президента РСФСР. После развала СССР и отставки Горбачева в декабре 1991 года стал президентом Российской Федерации. За следующие девять лет в России при Ельцине была проведена экономическая реформа, принята Конституция 1993 года, возникло Федеральное собрание. В 1996 году Ельцин был избран на второй срок, а 31 декабря 1999 года в новогоднем телеобращении объявил о решении уйти в отставку и назначить своим преемником Владимира Путина. Умер Борис Ельцин 23 апреля 2007 года.
Брежнев родился 19 декабря 1906 года в селе Каменское на Украине. В годы войны Брежнев был политработником, участвовал в боях под Новороссийском. После войны стала стремительно развиваться его партийная карьера: в 1950 году он становится первым секретарем Компартии Молдавии, в 1957 году — членом президиума Верховного совета СССР, а с 1960 года он возглавляет Верховный совет. После внутриаппаратной борьбы и отстранения Хрущева в 1964 году стал первым секретарем ЦК КПСС и занимал эту должность до своей смерти 10 ноября 1982 года. Эпоху Брежнева в литературе часто называют застоем из-за стагнации в экономике, отсутствия реальных реформ. Во время его правления были введены войска в Чехословакию в 1968 году, а также в Афганистан в 1979 году.
Черненко родился 24 сентября 1911 года в крестьянской семье в сибирской деревне Большая Тесь. В годы Великой Отечественной войны занимал должность секретаря Красноярского крайкома ВКП(б) и окончил Высшую школу партийных организаторов при ЦК партии. С 1948 года он стал заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии Молдавии. Именно здесь в начале 1950-х годов Черненко познакомился с Брежневым, в то время первым секретарем ЦК Компартии Молдавии. Они сдружились, Брежнев помогал его карьерному росту на протяжении всей жизни. С конца 1970-х он считался одним из возможных преемников Брежнева, однако партийным руководителем стал уже после смерти Андропова 13 февраля 1984 года. К этому времени состояние здоровья Черненко сильно ухудшилось. Он умер 10 марта 1985 года.
Сталин родился 21 декабря 1879 года (по новому стилю) в городе Гори. Страну возглавил после смерти Владимира Ленина в 1924 году. 1930-е годы остались в памяти многих временем репрессий, когда были арестованы и расстреляны миллионы людей. При нем были проведены индустриализация и коллективизация, в 1920–1930-е годы в стране были разрушены сотни церквей. При Сталине были расширены границы страны: были присоединены страны Прибалтики, Молдавия, западные области Украины и Белоруссии. В 1941–1945 годах Сталин был верховным главнокомандующим во время Великой Отечественной войны, лично участвуя в подготовке крупных военных операций. После победы СССР значительно усилил свое влияние в мире, коммунистические режимы были установлены в Восточной Европе, в Северной Корее. Массовые репрессии против населения СССР продолжались до смерти Сталина в 1953 году.
Андропов родился в семье железнодорожного служащего 2 июня 1914 года на территории Ставропольского края (станция Нагутская). В 1940 году был избран первым секретарем ЦК ЛКСМ Карело-Финской ССР, после войны курировал работу партийных организаций Прибалтики. После работы в МИДе был отправлен в 1953 году на работу в качестве посла в Венгрию. Именно при нем там произошло антисоветское восстание 1956 года, подавленное советскими войсками. После Венгрии он продолжил работу в ЦК КПСС. Больше всего Андропов проработал на посту главы КГБ (с 18 мая 1967 года по 26 мая 1982 года). Считается, что в это время произошло усиление роли КГБ: сотрудники спецслужбы курировали почти все организации и предприятия. После смерти Брежнева, 12 ноября 1982 года, решением внеочередного пленума ЦК КПСС Андропов был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. При нем были предприняты попытки борьбы с коррупцией, известность получили облавы в заведениях культуры с целью поимки нарушителей трудовой дисциплины. Умер Андропов 9 февраля 1984 года.
Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В 1975 году он окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). По распределению был направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1985–1990 годах работал в ГДР. После возвращения из Германии стал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам. В 1991 году, когда мэром Петербурга стал Анатолий Собчак, Путин стал председателем комитета по внешним связям мэрии. В 1996 году Собчак проиграл выборы главы города своему заместителю Владимиру Яковлеву, а Путин перебрался в Москву, где стал заместителем управляющего делами президента. В 1998 году его назначили на пост директора ФСБ. В августе 1999 года Путин стал председателем правительства, а с 31 декабря, когда Борис Ельцин подал в отставку, — и.о. президента России. С того момента он остается руководителем страны (с перерывом на президентство Дмитрия Медведева в 2008–2012 годах, когда Путин был премьером). В соответствии с поправками в Конституцию, принятыми в летом 2020 года, в 2024-м у Путина будет возможность вновь баллотироваться в президенты.
Будущая российская императрица Екатерина II родилась 2 мая 1729 года в немецком городе Штеттин (ныне Щецин, Польша). По происхождению она была немецкой принцессой Софьей Фредерикой Августой Ангальт-Цербстской. В 1745 году она вышла замуж за великого князя Петра Федоровича, будущего императора Петра III. Его Екатерина свергла с престола в 1762 году в результате дворцового переворота. Ей присягнули гвардейские части, а сам Петр III умер при загадочных обстоятельствах.
Проводившуюся Екатериной II политику историки определяют как просвещенный абсолютизм. При ней усилилось угнетение крестьянства, что привело к восстанию Емельяна Пугачева в 1773 году и двухлетней Крестьянской войне. Кроме того, при Екатерине II Россия окончательно закрепилась на Черном море, были присоединены Северное Причерноморье, Крым, Прикубанье. 5 ноября 1796 году в Зимнем дворце Петербурга у императрицы произошло кровоизлияние в мозг, на следующий день она умерла.