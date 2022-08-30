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10 событий из жизни Горбачева в цитатах мировых политиков

Умер первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. РБК собрал высказывания известных политиков о Михаиле Горбачеве и важнейших событиях, которые произошли за годы его руководства страной
Михаил Горбачев
Михаил Горбачев (Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Горбачев становится генсеком ЦК КПСС

(11 марта 1985 года)

Рональд Рейган, 40-й президент США:

«Был Арманд Хаммер... Виделся с Горбачевым с глазу на глаз. Убежден, что Горби совсем не то что прежние советские лидеры и что с ним можно иметь дело. Слишком я циничен, чтобы верить в такие вещи».

Горбачев объявляет о начале перестройки

(27 января 1987 года)

Джордж Буш-старший, 41-й президент США:

«Нужно признать, что президент Горбачев добился поразительных вещей и целями его политики гласности, перестройки и демократизации являются свобода, демократия и экономическая свобода».

Принят закон «О кооперации»

(26 мая 1988 года. Закон разрешил предпринимательскую и негосударственную банковскую деятельность, что стало одной из главных реформ перестройки.)

Генри Киссинджер, политолог, бывший госсекретарь США:

«Горбачев сделал фундаментом своей программы реформ два элемента: перестройку, чтобы добиться поддержки новых технократов, и гласность, с тем чтобы завербовать себе в сторонники долго терзаемую интеллигенцию. Но поскольку не существовало институтов свободного самовыражения и обеспечения подлинных общественных дебатов, гласность замкнулась сама на себя. А поскольку отсутствовали свободные ресурсы, за исключением зарезервированных на военные цели, условия жизни не улучшались никоим образом».

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Разрешены выборы на альтернативной основе

(1 декабря 1988 года)

Збигнев Бжезинский, политолог, бывший советник президента США по национальной безопасности:

«Сделав первым приоритетом демократизацию политической системы, Горбачев продемонстрировал понимание глубины кризиса в стране и собственную интеллектуальную смелость. Но одновременно — и, может быть, неосознанно — сделал первые шаги, которые, вполне возможно, ведут к полному распаду Советского Союза».

Падение Берлинской стены

(9 ноября 1989 года)

Гельмут Коль, канцлер ФРГ в 1982–1998 годах:

«От Горбачева останется то, что он ликвидировал коммунизм, частично против воли, но де-факто он его ликвидировал. Без насилия. Без кровопролития».

Горбачев стал президентом СССР

(15 марта 1990 года)

Егор Лигачев, секретарь ЦК КПСС в 1983–1990 годах:

«Он и сейчас ставит себе в заслугу то, что не воспользовался представленными ему особыми полномочиями как президент страны. И это притом что страна расстроена, жизнь людей стала крайне тяжелой, возникли районы, где идет самая настоящая братоубийственная война. Возможно, что особая забота о своем «историческом облике» и впрямь порой удерживала Горбачева от решительных, необходимых, но непопулярных мер. Это, как известно, оборачивалось большими бедами, нарастанием противоречий, что способствовало дальнейшему обострению ситуации».

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Фото:Mark Schiefelbein / AP

Объединение ФРГ и ГДР

(3 октября 1990 года)

Эрих Хонеккер, фактический руководитель ГДР в 1971–1989 годах:

«Придя к власти, он сначала капитулировал как генсек, а потом погубил и всю КПСС. Сейчас он живет на деньги своих кредиторов, доллар стал тяжелее рубля. Все сторонники холодной войны, от Рейгана до Буша, встают на его защиту. Горбачев, очевидно, и сам не заметил, как превратился в подлеца. Конфедерация с ФРГ во всяком случае была бы лучшим вариантом, чем эта «сделка» а-ля Коль».

Лотар де Мезьер, последний глава правительства ГДР:

«Горбачев отдал Германии то, что ей принадлежало. В том, что процессы общественной трансформации эпохального значения прошли мирно, значительная заслуга Михаила Горбачева. За это ему глубоко благодарны немцы единой Германии».

ГКЧП

(19–21 августа 1991 года)

Александр Яковлев, член ЦК КПСС в 1987–1990 годах, один из идеологов и «архитекторов» перестройки:

«Запад скорее губил Горбачева. Там Горбачев вызывал восторг — все, что бы он ни делал, принималось на ура. В результате он к 1991 году перестал чувствовать ситуацию. Ему казалось, что все идет как надо. Инерция — первый враг действующего политика».

Ельцин забирает у Горбачева часть союзных полномочий

(Август—декабрь 1991 года)

Борис Ельцин, первый президент России:

«Я уважаю и ценю все то, что он сделал. После путча, когда Горбачев понял, что коммунизм и рыночная экономика не могут сосуществовать, наши отношения улучшились, стали более тесными. Если бы так было с самого начала, все было бы гораздо проще».

СССР прекратил существование

(26 декабря 1991 года)

Владимир Путин, президент России:

«Его заслуга в том, что он почувствовал необходимость перемен и попытался менять саму систему — проблема заключалась в том, что она сама по себе была негодной. Самое главное заключается в том, что после развала Советского Союза 25 млн русских людей в одну ночь оказались за границей. И это реально одна из крупнейших катастроф XX века».

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Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Михаил Горбачев распад СССР Берлинская стена ГКЧП перестройка и ускорение
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