Власти поспорили с Bloomberg о ценах, «Золотые глобусы». Главное за ночь

Минэкономики о росте цен на продукты в России; «Мир» запретит делать переводы на иностранные кошельки; дивиденды для причинивших вред экологии компаний не запретят; кто получил «Золотые глобусы» — в обзоре РБК

Минэкономики назвало спекулятивными выводы Bloomberg о ценах на продукты

Аналитика агентства Bloomberg, которое отнесло Россию к числу «горячих точек» по росту цен на продукты, носит спекулятивный характер, считает Минэкономразвития. Правительство следит за тем, как рост мировых цен на продукты сказывается на их стоимости в России, и принимает меры для снижения этого влияния и поддержки производителей в регионах, подчеркнули в ведомстве.

Bloomberg ранее проанализировал, в каких государствах максимальный за шесть лет рост цен на продукты вызовет наибольший резонанс. По данным агентства, это произойдет в крупнейших странах со средним уровнем дохода населения, жители которых тратят на еду большую часть потребительской корзины. В их число вошли Россия, Бразилия, Турция, Нигерия и Индия.

Минприроды исключило поправку о запрете дивидендов для вредящих экологии компаний

Минприроды после встречи с представителями бизнеса исключило из законопроекта, ужесточающего ответственность собственников промышленных предприятий за ущерб природе, ограничение на выплату дивидендов для тех компаний, которые этот вред причинили. Из законопроекта также исчезло положение о приоритете выплат на устранение экологического вреда над любыми другими платежами, включая выходные пособия сотрудников, при банкротстве предприятия.