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Власти поспорили с Bloomberg о ценах, «Золотые глобусы». Главное за ночь

Минэкономики о росте цен на продукты в России; «Мир» запретит делать переводы на иностранные кошельки; дивиденды для причинивших вред экологии компаний не запретят; кто получил «Золотые глобусы» — в обзоре РБК

Минэкономики назвало спекулятивными выводы Bloomberg о ценах на продукты

Аналитика агентства Bloomberg, которое отнесло Россию к числу «горячих точек» по росту цен на продукты, носит спекулятивный характер, считает Минэкономразвития. Правительство следит за тем, как рост мировых цен на продукты сказывается на их стоимости в России, и принимает меры для снижения этого влияния и поддержки производителей в регионах, подчеркнули в ведомстве.

  • Bloomberg ранее проанализировал, в каких государствах максимальный за шесть лет рост цен на продукты вызовет наибольший резонанс. По данным агентства, это произойдет в крупнейших странах со средним уровнем дохода населения, жители которых тратят на еду большую часть потребительской корзины. В их число вошли Россия, Бразилия, Турция, Нигерия и Индия.
Минприроды исключило поправку о запрете дивидендов для вредящих экологии компаний

Минприроды после встречи с представителями бизнеса исключило из законопроекта, ужесточающего ответственность собственников промышленных предприятий за ущерб природе, ограничение на выплату дивидендов для тех компаний, которые этот вред причинили. Из законопроекта также исчезло положение о приоритете выплат на устранение экологического вреда над любыми другими платежами, включая выходные пособия сотрудников, при банкротстве предприятия.

  • Ограничение на выплату дивидендов должно было фигурировать в проекте закона, который готовит Минприроды по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. В документе должны были предусмотреть «механизм ограничения на выплату дивидендов», если собственник предприятия не выполнял обязательства по соблюдению требований в области охраны окружающей среды. В Российском союзе промышленников и предпринимателей, представили которого входят в рабочую группу по подготовке поправок, сообщили РБК, что продолжат обсуждать необходимые изменения с Минприроды.

Сахалинского депутата-миллиардера Дмитрия Пашова арестовали

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В Хабаровске арестовали депутата Сахалинской областной думы и владельца рыбодобывающей компании «Монерон» Дмитрия Пашова, о задержании которого накануне писали местные СМИ. В 2019-м, по оценкам Forbes, Пашов занял первое место по доходам среди российских чиновников, тогда он официально заработал 6,2 млрд руб.

  • По данным прессы, Пашову предъявили обвинение по делам, по которым сейчас в международном розыске находится бизнесмен Олег Кан, известный ранее как один из крупнейших добытчиков краба в России. Сейчас Кан находится за границей, СК считает его организатором убийства и контрабандных поставок дальневосточного краба. Сам бизнесмен обвинения отрицает и связывает их с попыткой рейдерского захвата своего бизнеса.

В США вручили «Золотые глобусы»

В США прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом года признана работа Хлои Чжао «Земля кочевников» (Nomadland). Фильм рассказывает об американке, которая стала безработной из-за экономического кризиса, и вынуждена скитаться по стране.

  • Лучшим мультипликационным фильмом стала «Душа» режиссера Пита Доктера (студия Pixar), а лучшим фильмом на иностранном языке стала картина «Минари» режиссера Ли Айзека Чуна.
  • Лучшая актриса в драматическом фильме — Андра Дэй (за роль в картине «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Лучший актер в той же категории — Чедвик Боузман, награжденный посмертно за роль в «Ма Рейни: мать блюза».
  • Приз за лучший телевизионный драматический сериал взяла «Корона», которая выходит на Netflix, а лучшим мини-сериалом признали «Ход королевы» (также Netflix).

Какие фильмы и актеры получили «Золотые глобусы» в других категориях, читайте в материале РБК.

«Мир» будет отклонять переводы на иностранные электронные кошельки

Платежная система «Мир» с 27 апреля запретит денежные переводы на иностранные электронные кошельки, следует из сообщения системы банкам. Запрет введен для борьбы с сомнительными переводами и минимизации связанных с ними рисками, следует из объяснения системы.

  • Опрошенные РБК эксперты считают, что запрет на трансграничные операции по пополнению электронных кошельков может быть продолжением истории с платежными сервисами QIWI и ЮMoney, которым ЦБ ранее запретил проводить платежи из России в адрес иностранных интернет-магазинов. Так как карты «Мир» не принимают к оплате во многих зарубежных странах, электронный кошелек мог быть «мостиком» между покупателем и продавцом, однако вряд ли такие переводы занимали большую долю рынка, указывают эксперты.

За какими событиями следить сегодня:

  • В Париже начнется Неделя женской моды
  • В Дании и Швейцарии ослабляют коронавирусные ограничения: откроют магазины, разрешат заниматься спортом на улице и собираться небольшими группами на свежем воздухе.
  • В Лондоне на аукционе Christie's продадут единственную картину Черчилля военного времени, которая сейчас принадлежит Анджелине Джоли. Ожидаемый ценовой диапазон этого лота — £1,5–2,5 млн.
  • С 1 марта российские биржи меняют графики работы некоторых рынков. Мосбиржа будет запускать торги на срочном, валютном рынке и на рынке драгметаллов с 07:00, а Санкт-Петербургская биржа с 7:00 будет торговать некоторыми иностранными бумагами. Ранее это все можно было сделать только с 10 утра. О том, какие компании будут отчитываться сегодня о финансовых результатах и какие акции можно купить с дивидендами в последний день, — в подборке «РБК Инвестиции».
Автор
Наталья Демченко
главные новости Минприроды дивиденды ущерб
Материалы по теме
В США раздали «Золотые глобусы»
Общество
Минприроды отказалось от идеи заморозки дивидендов за ущерб природе
Бизнес
Минэкономики назвало спекулятивными выводы Bloomberg о ценах на продукты
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