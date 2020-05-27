Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину

Бизнесмен утверждает, что уголовное дело против него связано с попыткой рейдерского захвата промысловых компаний на Дальнем Востоке

Олег Кан (Фото: фонд «Родные Острова»)

Находящийся в розыске бизнесмен Олег Кан, который в прошлом был одним из крупнейших добытчиков краба в России, написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. В нем он утверждает, что не имеет отношения к контрабанде морепродуктов, в которой его подозревают правоохранительные органы, сообщает издание Forbes, ознакомившееся с текстом послания.

Кан утверждает, что не имеет отношение к компаниям, которые занижали таможенную стоимость краба при его реализации в Южную Корею и Японию. По его словам, сделать это невозможно, потому что «таможня полностью контролирует поставки краба».

Уголовное преследование бизнесмен объяснил попытками рейдерского захвата крабового бизнеса на Сахалине. По его мнению, «затягивание» в уголовное дело промысловых компаний приводит к тому, что их цена снижается и возникает возможность позже выкупить их за бесценок вместе с квотами. «Все очень подло, но грамотно организовано», — написал Кан.

Также Кан заявил о своей непричастности к убийству в 2010 году бизнесмена Валерия Пхиденко, который также занимался добычей краба. По его словам, это преступление ему «приписали». При этом Кан пожаловался на то, что до сих пор не расследовано покушение, совершенное на него в 2005 году.

Forbes указывает, что в письме главе СК бизнесмен не называет конкретных виновных, хотя в интервью «Ведомостям», которое было опубликовано 25 мая, связал свои проблемы с зятем Геннадия Тимченко Глебом Франком — владельцем Русской рыбопромышленной компании. Представитель последнего, наоборот, заявил, что интерес к бизнесу Кана пропал после возбужденных уголовных дел.

В 2018 году на «Первом канале» и «Россия 24» вышли расследования о бизнесе Кана, в которых утверждалось, что тот через подставных лиц управлял компанией, занимавшейся контрабандой дальневосточного краба. Оба телеканала называли бизнесмена «крабовым королем».

Позже делом заинтересовался и Бастрыкин. Он поручил изъять материалы из сахалинского главка ведомства и провести служебную проверку в отношении сотрудников, которые принимали процессуальные решения о прекращении уголовного дело против Кана в 2011 году, когда он подозревался в организации убийства Пхиденко.

6 февраля этого года Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство об аресте Кана в рамках дела о смерти Пхиденко. Сам бизнесмен покинул Россию. По его словам, сейчас он находится в одной из стран Юго-Восточной Азии.