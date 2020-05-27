Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 71,14 (-0,46) Quote, 26 мая, 15:41
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 77,79 (-0,1) Quote, 26 мая, 15:41
«Добрый» Безос и гениальный брокер из Лондона: лучшие деловые книги мая Pro, 08:57 СМИ узнали о планах продлить мораторий на проверки бизнеса Бизнес, 08:43 Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 08:34 «Макдоналдс» объявил о повышении зарплат в России Бизнес, 08:32 Один из лучших фигуристов современности Сизерон совершил каминг-аут Спорт, 08:30 Байден назвал Трампа «полным дураком» Политика, 08:25 Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину Общество, 08:16 Продавцы одежды решили начать открытие магазинов с распродаж Бизнес, 08:03 Как продавцы одежды и обуви готовятся к возобновлению работы магазинов Pro, 08:00 РБК Pro: как выстроить систему KPI Pro, 08:00  Как Россия вышла на второе место среди автомобильных рынков Европы РБК и Авито Авто, 07:57 Как пандемия изменит отношения работников и работодателей — Bloomberg Pro, 07:53 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:51 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 мая Общество, 07:42
Общество ,  
0 

Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину

Бизнесмен утверждает, что уголовное дело против него связано с попыткой рейдерского захвата промысловых компаний на Дальнем Востоке
Олег Кан
Олег Кан (Фото: фонд «Родные Острова»)

Находящийся в розыске бизнесмен Олег Кан, который в прошлом был одним из крупнейших добытчиков краба в России, написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. В нем он утверждает, что не имеет отношения к контрабанде морепродуктов, в которой его подозревают правоохранительные органы, сообщает издание Forbes, ознакомившееся с текстом послания.

Кан утверждает, что не имеет отношение к компаниям, которые занижали таможенную стоимость краба при его реализации в Южную Корею и Японию. По его словам, сделать это невозможно, потому что «таможня полностью контролирует поставки краба».

Уголовное преследование бизнесмен объяснил попытками рейдерского захвата крабового бизнеса на Сахалине. По его мнению, «затягивание» в уголовное дело промысловых компаний приводит к тому, что их цена снижается и возникает возможность позже выкупить их за бесценок вместе с квотами. «Все очень подло, но грамотно организовано», — написал Кан.

Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе
Бизнес
Ксения Собчак

Также Кан заявил о своей непричастности к убийству в 2010 году бизнесмена Валерия Пхиденко, который также занимался добычей краба. По его словам, это преступление ему «приписали». При этом Кан пожаловался на то, что до сих пор не расследовано покушение, совершенное на него в 2005 году.

Forbes указывает, что в письме главе СК бизнесмен не называет конкретных виновных, хотя в интервью «Ведомостям», которое было опубликовано 25 мая, связал свои проблемы с зятем Геннадия Тимченко Глебом Франком — владельцем Русской рыбопромышленной компании. Представитель последнего, наоборот, заявил, что интерес к бизнесу Кана пропал после возбужденных уголовных дел.

В 2018 году на «Первом канале» и «Россия 24» вышли расследования о бизнесе Кана, в которых утверждалось, что тот через подставных лиц управлял компанией, занимавшейся контрабандой дальневосточного краба. Оба телеканала называли бизнесмена «крабовым королем».

Позже делом заинтересовался и Бастрыкин. Он поручил изъять материалы из сахалинского главка ведомства и провести служебную проверку в отношении сотрудников, которые принимали процессуальные решения о прекращении уголовного дело против Кана в 2011 году, когда он подозревался в организации убийства Пхиденко.

6 февраля этого года Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство об аресте Кана в рамках дела о смерти Пхиденко. Сам бизнесмен покинул Россию. По его словам, сейчас он находится в одной из стран Юго-Восточной Азии.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Александр Бастрыкин, СК
Материалы по теме
Связанная с Собчак крабовая компания исчезла из списка системообразующих
Бизнес
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Общество
Коронавирус обрушил в Китае спрос на крабов из России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter