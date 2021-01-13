Сервис Сбербанка ограничил переводы россиян иностранным компаниям

Принадлежащий Сбербанку сервис «ЮMoney» столкнулся с той же проблемой, что QIWI в прошлом году: ЦБ запретил ему транзакции с участием компаний-нерезидентов

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Сервис денежных переводов Сбербанка «ЮMoney» (бывшие «Яндекс. Деньги») прекратил осуществлять переводы от россиян компаниям-нерезидентам и в обратную сторону. Причиной стало предписание Центробанка, сообщили РБК в компании.

«Введенные ограничения касаются только платежей физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежей от компаний-нерезидентов физлицам. Все компании, чью деятельность затронули ограничения, проинформированы индивидуально. Изменения затронули небольшое число компаний относительно общей базы», — сообщили в «ЮMoney». Внутри России сервис по-прежнему действует без ограничений.

Компании-нерезиденты — это компании, зарегистрированные за пределами России. В их числе, к примеру, есть иностранные интернет-магазины и некоторые компании российского происхождения, зарегистрированные за рубежом.

На проблемы с транзакциями уже пожаловались пользователи онлайн-игр, в частности, League of Legends и Valorant. Некоторые из них отметили, что у них получилось провести платеж через «Сбер» при использовании платежной системы Visa. В официальной группе ВК разработчики сообщили, что уже подключили альтернативный способ приема платежей. С аналогичной проблемой при покупке игр столкнулись пользователи Origin — магазина игр от производителя Electronic Arts. Они также указали, что при попытке оплаты игры у них возникает ошибка «ЮMoney».

РБК направил запросы ЦБ, Riot Games и Electronic Arts.