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Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

Следствие считает его организатором убийства дальневосточного бизнесмена Валерия Пхиденко. В 2018 году Кан покинул Россию
Олег Кан (Фото: фонд «Родные Острова»)

Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство об аресте бизнесмена Олега Кана, в прошлом одного из крупнейших добытчиков краба в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на помощника судьи Виталия Шиловского. Адвокат Кана Валерий Фомин подтвердил РБК эту информацию.

«Комментировать решение я пока не могу, потому что я не знаю суть этого решения, мотивы, по которым оно принято», — сказал Фомин, пояснив, что защите огласили только резолютивную часть решения, а мотивировочную он еще не видел.

РБК направил запрос в СК России и Хабаровский краевой суд.

В январе СК вышел с ходатайством о заочном аресте Кана в рамках дела об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, в октябре 2010 года. По версии следствия, именно Кан был организатором преступления.

Пособником бизнесмена следствие считает Дмитрия Полякова, которого в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы. Кана еще тогда обвинили в организации убийства и объявили в розыск, однако после передачи материалов дела в региональное управление СК преследование было прекращено.

СМИ сообщили о бегстве «крабового короля» из России
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В декабре 2018 года делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил изъять материалы из сахалинского главка ведомства и провести служебную проверку в отношении сотрудников, которые принимали процессуальные решения.

Действия главы СК были вызваны выходом на «Первом канале» и «России 24» расследований о бизнесе Кана, в которых говорилось, что тот через подставных лиц управлял компанией, занимавшейся контрабандой дальневосточного краба. Оба телеканала называли бизнесмена «крабовым королем». По данным «Вестей», его дом штурмовал спецназ, но внутри оказались только охрана и гражданская жена Кана. Россию бинесмен покинул на личном самолете.

Авторы: Константин Нагаев, Екатерина Костина
Теги: Хабаровский край, заочный арест
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СМИ сообщили о бегстве «крабового короля» из России
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