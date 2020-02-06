Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

Следствие считает его организатором убийства дальневосточного бизнесмена Валерия Пхиденко. В 2018 году Кан покинул Россию

Олег Кан (Фото: фонд «Родные Острова»)

Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство об аресте бизнесмена Олега Кана, в прошлом одного из крупнейших добытчиков краба в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на помощника судьи Виталия Шиловского. Адвокат Кана Валерий Фомин подтвердил РБК эту информацию.

«Комментировать решение я пока не могу, потому что я не знаю суть этого решения, мотивы, по которым оно принято», — сказал Фомин, пояснив, что защите огласили только резолютивную часть решения, а мотивировочную он еще не видел.

РБК направил запрос в СК России и Хабаровский краевой суд.

В январе СК вышел с ходатайством о заочном аресте Кана в рамках дела об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, в октябре 2010 года. По версии следствия, именно Кан был организатором преступления.

Пособником бизнесмена следствие считает Дмитрия Полякова, которого в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы. Кана еще тогда обвинили в организации убийства и объявили в розыск, однако после передачи материалов дела в региональное управление СК преследование было прекращено.