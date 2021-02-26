СМИ узнали о задержании сахалинского депутата по делу «крабового короля»

В Хабаровске задержали сахалинского депутата и владельца компании «Монерон» Дмитрия Пашова. По информации СМИ, ему предъявили обвинение по делам против «крабового короля» Олега Кана

Дмитрий Пашов (Фото: Максим Григорьев / Росконгресс)

В Хабаровске задержали депутата Сахалинской областной думы и владельца рыбодобывающей компании «Монерон» Дмитрия Пашова, сообщили порталы Sakhalin.info и «Сахалин-Курилы» со ссылкой на источники, а также Telegram-канал Mash.

По информации Sakhalin.info, Пашова, который прилетел в Хабаровск в командировку, вызвали на допрос из-за видео с участием бизнесмена Олега Кана, который обвиняется в организации убийства предпринимателя. На видео один из друзей депутата вытаскивает из реки Самарга краснокнижную рыбу.

Sakhalin.info отметил, что «Пашова допрашивали про рыбу, а потом предъявили обвинение по делам, по которым сейчас в международном розыске находится Олег Кан». Информацию о задержании, допросе и обвинениях против Пашова подтвердил Mash.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО, краевое управление ФСБ и Сахалинскую областную думу.