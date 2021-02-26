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СМИ узнали о задержании сахалинского депутата по делу «крабового короля»

В Хабаровске задержали сахалинского депутата и владельца компании «Монерон» Дмитрия Пашова. По информации СМИ, ему предъявили обвинение по делам против «крабового короля» Олега Кана
Дмитрий Пашов
Дмитрий Пашов (Фото: Максим Григорьев / Росконгресс)

В Хабаровске задержали депутата Сахалинской областной думы и владельца рыбодобывающей компании «Монерон» Дмитрия Пашова, сообщили порталы Sakhalin.info и «Сахалин-Курилы» со ссылкой на источники, а также Telegram-канал Mash.

По информации Sakhalin.info, Пашова, который прилетел в Хабаровск в командировку, вызвали на допрос из-за видео с участием бизнесмена Олега Кана, который обвиняется в организации убийства предпринимателя. На видео один из друзей депутата вытаскивает из реки Самарга краснокнижную рыбу.

Sakhalin.info отметил, что «Пашова допрашивали про рыбу, а потом предъявили обвинение по делам, по которым сейчас в международном розыске находится Олег Кан». Информацию о задержании, допросе и обвинениях против Пашова подтвердил Mash.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО, краевое управление ФСБ и Сахалинскую областную думу.

Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса
Бизнес
Ксения Собчак

По данным системы СПАРК, Пашов — гендиректор и владелец компании «Монерон». Ранее СМИ связывали одноименную компанию с Каном. Речь идет о расследованиях, которые в конце 2018 года выпустили два федеральных канала — «Россия 24» и «Первый канал». В них говорилось, что Кан через подставных лиц управлял компанией, занимавшейся контрабандой дальневосточного краба. Оба телеканала называли бизнесмена «крабовым королем». В расследованиях упоминалась и компания «Монерон».

После выхода расследований делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. У Кана прошли обыски, однако он успел покинуть страну. После этого у Пашова, которого в расследовании «России 24» связывали с бизнесом «крабового короля», также прошли обыски. Сам он связывал дело против Кана с «переделом рынка водных биологических ресурсов».

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По итогам 2019 года Пашов по доходам обогнал всех российских чиновников и депутатов, сообщал Forbes. По информации издания, в 2019 году официальный доход Пашова составил 6,2 млрд руб. Выручка компании «Монерон» за тот год, по данным системы СПАРК, составила 7,97 млрд руб., чистая прибыль — 4,84 млрд руб.

Компания также известна тем, что в сентябре 2020 года от покупки доли в ней отказалась телеведущая Ксения Собчак, которая сослалась на трудности в вопросе регистрации «Монерона». Имущество компании было арестовано в рамках уголовного дела против Кана. 

Автор
Виктория Полякова
При участии
Евгения Лебедева
депутат Сахалинская область крабы
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Собчак отказалась от сделки по покупке крабового бизнеса
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Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину
Общество
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Общество
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