В Лос-Анджелесе раздали «Золотые глобусы»
В США состоялась 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом года признана работа Хлои Чжао «Земля кочевников» (Nomadland), рассказывающая об американке, которая стала безработной из-за экономического кризиса и вынуждена скитаться по стране.
Чжао получила за свой фильм отдельную награду в номинации «Лучшая режиссура».
«Золотой глобус» в номинации «Лучший комедийный фильм или мюзикл» получил «Борат-2» Джейсона Уолинера. Лучшим актером комедии стал главный герой фильма Саша Барон Коэн. Как лучшая актриса в той же категории «Золотой глобус» выиграла Розамунд Пайк за картину «Аферистка».
Лучшим фильмом на иностранном языке признана картина «Минари» режиссера Ли Айзека Чуна.