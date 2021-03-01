В Лос-Анджелесе раздали «Золотые глобусы»

Приз за лучшую драму выиграла картина «Земля кочевников». Лучшим телевизионным сериалом признана «Корона», выходящая на Netflix

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В США состоялась 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом года признана работа Хлои Чжао «Земля кочевников» (Nomadland), рассказывающая об американке, которая стала безработной из-за экономического кризиса и вынуждена скитаться по стране.

Чжао получила за свой фильм отдельную награду в номинации «Лучшая режиссура».

«Золотой глобус» в номинации «Лучший комедийный фильм или мюзикл» получил «Борат-2» Джейсона Уолинера. Лучшим актером комедии стал главный герой фильма Саша Барон Коэн. Как лучшая актриса в той же категории «Золотой глобус» выиграла Розамунд Пайк за картину «Аферистка».

Лучшим фильмом на иностранном языке признана картина «Минари» режиссера Ли Айзека Чуна.