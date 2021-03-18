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Путин ответил Байдену, риски летнего отдыха в Европе. Главное за день

Что Путин ответил на слова Байдена об «убийце», Европе грозят проблемы из-за срыва нового туристического сезона, чеченский спецназ с оружием в руках потребовал остановить «Новую газету» — главные новости в обзоре РБК

Ответ Путина на обвинения Байдена

«Кто так обзывается, тот так и называется», — отреагировал Владимир Путин на слова президента США Джозефа Байдена, который накануне в интервью признал, что считает российского коллегу «убийцей».

  • Путин вспомнил детскую присказку и заявил, что в ней есть «глубокий психологический смысл». «Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. Исходя из этого, оцениваем его (Байдена. — РБК) действия», — сказал президент. Во время видеоконференции с жителями Крыма и Севастополя Путин также заявил, что, несмотря на «все санкции и оскорбления», Вашингтону все же придется считаться с интересами России. А вечером президент сказал, что готов провести разговор с Байденом в ближайшие дни.
  • Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что во время их личных встреч Байден «производил адекватное впечатление», но, «судя по всему, время его не пощадило». А глава думской фракции единороссов Сергей Неверов назвал высказывания Байдена о Путине проявлением «маразма и сумасшествия» и заявил, что у американского лидера «у самого руки по локоть в крови».
    В Кремле подобрали ответ Байдену на слова про Путина
    Политика
    Джо Байден

Риски для экономики Европы из-за новых штаммов коронавируса

Из-за новых штаммов коронавируса и медленной вакцинации населения летний отдых в Европе находится под угрозой, а значит, могут пострадать и экономики тех стран, для которых туризм — важная отрасль, считают аналитики финансового конгломерата Morgan Stanley.

  • В прошлом году Европа смогла частично сохранить летний туристический сезон благодаря ограничениям и снижению заболеваемости. Но теперь по Европе распространяются британский и другие, более заразные, новые штаммы коронавируса. Из-за этого серьезный ущерб могут понести экономики Италии, Испании, Португалии и Греции.
  • Вопрос о смягчении правил въездного туризма, вероятно, будет обсуждаться на саммите ЕС в конце марта. Еврокомиссия подготовила проект «ковид-паспортов», которые позволят путешествовать тем, кто уже переболел или вакцинировался. Но некоторые страны — члены Союза уже готовятся в одностороннем порядке открыть свои границы, например Греция.
    В Morgan Stanley заявили об опасности для летнего отдыха в Европе
    Общество
    Фото:Manuel Silvestri / Reuters

    Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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    Источник: JHU
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Чеченский спецназ пожаловался на «Новую газету»

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Накануне закрыть издание потребовал министр печати Чечни, помощник главы республики Ахмед Дудаев, а сегодня видеообращение к Путину с обвинениями в адрес «Новой» записали бойцы полка имени Ахмата Кадырова при управлении МВД по Чечне. Фоном для выступления стал строй бойцов полка с оружием в руках.

Video

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выступление чеченских спецназовцев, заявил, что в Кремле не смотрели это обращение, поскольку оно было «не по адресу». «Нужно исходить из юридических понятий. Такого термина, как информационная война, не существует, но есть такие понятия, как клевета, и существуют возможности судебного опротестования информации, которая публикуется в СМИ», — объяснил он.

В Чечне задержали родственников рассказавшего о казнях экс-полицейского
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Глава «Ленты» — о новой стратегии, госрегулировании цен и о том, почему рано хоронить гипермаркеты

Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин, выходец из «Магнита» и X5 Retail Group, рассказал в интервью РБК о новой стратегии компании. В 2021 году она начнет открывать магазины в формате «у дома».

Полную версию интервью читайте здесь.

Глава «Ленты» — РБК: «Знаю, как плановая экономика выглядит в реальности»
Бизнес
Владимир Сорокин

Альфа-банк назначил награду за мошенников

За информацию о телефонных мошенниках Альфа-банк готов платить клиентам 1 млн руб., рассказал РБК представитель кредитной организации. Но деньги выплатят, только если информация действительно поможет их поймать.

  • Всего банк рассчитывает потратить на эти цели 5 млн руб., но готов увеличить финансирование, если получит много полезных данных. Принимаются такие данные, как номер, с которого звонили мошенники, запись разговора (не менее 30 секунд), контакты черных call-центров, данные их руководителей, рассказ о том, кто и почему подозревается в мошенничестве.
  • Другие банки денежные вознаграждения в качестве меры борьбы с социальной инженерией пока не практикуют. Банкиры и эксперты считают, что это едва ли поможет бороться с мошенниками: руководители преступных call-центров имеют куда более высокие доходы, а рядовые сотрудники побоятся рисковать.
Автор
Георгий Тадтаев
Владимир Путин Джо Байден коронавирус COVID-19 Чечня Альфа-банк «Новая газета» «Лента»
РБК
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