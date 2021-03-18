Путин ответил Байдену, риски летнего отдыха в Европе. Главное за день

Что Путин ответил на слова Байдена об «убийце», Европе грозят проблемы из-за срыва нового туристического сезона, чеченский спецназ с оружием в руках потребовал остановить «Новую газету» — главные новости в обзоре РБК

Ответ Путина на обвинения Байдена

«Кто так обзывается, тот так и называется», — отреагировал Владимир Путин на слова президента США Джозефа Байдена, который накануне в интервью признал, что считает российского коллегу «убийцей».

Путин вспомнил детскую присказку и заявил, что в ней есть «глубокий психологический смысл». «Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. Исходя из этого, оцениваем его (Байдена. — РБК) действия», — сказал президент. Во время видеоконференции с жителями Крыма и Севастополя Путин также заявил, что, несмотря на «все санкции и оскорбления», Вашингтону все же придется считаться с интересами России. А вечером президент сказал, что готов провести разговор с Байденом в ближайшие дни.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что во время их личных встреч Байден «производил адекватное впечатление», но, «судя по всему, время его не пощадило». А глава думской фракции единороссов Сергей Неверов назвал высказывания Байдена о Путине проявлением «маразма и сумасшествия» и заявил, что у американского лидера «у самого руки по локоть в крови».

В Кремле подобрали ответ Байдену на слова про Путина Политика

Риски для экономики Европы из-за новых штаммов коронавируса

Из-за новых штаммов коронавируса и медленной вакцинации населения летний отдых в Европе находится под угрозой, а значит, могут пострадать и экономики тех стран, для которых туризм — важная отрасль, считают аналитики финансового конгломерата Morgan Stanley.