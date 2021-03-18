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Медведев напомнил о цитате Фрейда из-за слов Байдена

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина, вспомнив цитату из Зигмунда Фрейда.

«Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость», — сказал Медведев (цитата по ТАСС) в ответ на просьбу журналистов прокомментировать недавние слова Байдена.

Медведев уточнил, что несколько раз встречался с Байденом в рамках международных мероприятий. Тот, по словам зампреда Совбеза, «производил адекватное впечатление». «Но судя по всему, время его не пощадило», — добавил он.

Путин ответил на слова Байдена фразой «тот сам так называется»
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В интервью телекомпании ABC американский лидер утвердительно ответил на вопрос журналистов, считает ли он Путина «убийцей». Кроме того, Байден сказал, что Россия «заплатит» за вмешательство в президентские выборы, в случае если это подтвердится. Он также добавил, что предупреждал Путина о последствиях таких действий.

Путин, комментируя слова Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детскую поговорку: «Кто так обзывается, тот так и называется». Российский лидер пояснил, что в этих словах заложен глубокий психологический смысл. «Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. Исходя из этого оцениваем его действия», — сказал Путин.

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