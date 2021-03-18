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Путин потребовал от США считаться с интересами России

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

США придется считаться с тем, что Россия отстаивает свои интересы. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе видеоконференции с жителями Крыма и Севастополя. Трансляцию вел РБК.

Путин сказал, что у России есть собственные интересы. По его словам, российская сторона намерена сотрудничать в Соединенными Штатами в тех областях, в которых она заинтересована и на выгодных для себя условиях.

«И им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции и оскорбления — им придется с этим считаться», — сказал Путин.

17 марта президент США Джозеф Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC News о том, считает ли он Путина «убийцей». Пир этом он добавил, что можно сотрудничать с Россией в тех сферах, где совместная работа будет в интересах двух стран. В тот же день российские власти пригласили в Москву посла страны в США для проведения консультаций.

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Фото:Susan Walsh / AP

По словам официального представителя МИДа России Марии Захаровой, скоро приближается 100 дней с момента прихода к власти в Белом Доме новой администрации и есть повод «оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень». Захарова указала на необходимость выяснить, какие есть способы улучшить российско-американские отношения, которые находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, Министерство торговли США ввело санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Санкции предусматривают расширение экспортных ограничений в Россию.

Речь идет о товарах, которые связаны с национальной безопасностью. Будет также приостановлено действие лицензий на обслуживание поставленного ранее в Россию оборудования. Кроме того, США внесли Россию в список стран, которым полностью запрещен импорт или экспорт оружия.

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