Путин потребовал от США считаться с интересами России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

США придется считаться с тем, что Россия отстаивает свои интересы. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе видеоконференции с жителями Крыма и Севастополя. Трансляцию вел РБК.

Путин сказал, что у России есть собственные интересы. По его словам, российская сторона намерена сотрудничать в Соединенными Штатами в тех областях, в которых она заинтересована и на выгодных для себя условиях.

«И им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции и оскорбления — им придется с этим считаться», — сказал Путин.

17 марта президент США Джозеф Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC News о том, считает ли он Путина «убийцей». Пир этом он добавил, что можно сотрудничать с Россией в тех сферах, где совместная работа будет в интересах двух стран. В тот же день российские власти пригласили в Москву посла страны в США для проведения консультаций.