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«Сбер» не увидел в решении ЕС об отключении от SWIFT угроз для работы

В банке сообщили, что отключение от SWIFT, которое согласовал ЕС, не изменит текущую ситуацию в международных расчетах, а также не повлияет на внутрироссийские операции
Сбербанк SBER ₽120,67 -0,45% Купить
Сбербанк SBERP ₽111,84 +0,23% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Отключение Сбербанка от международной межбанковской системы информации и совершения платежей SWIFT не повлияет на его работу, сообщили РБК в финансовой организации.

«Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — пояснили в Сбербанке.

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В банке также заверили, что работают в штатном режиме, и напомнили, что основные ограничения, введенные западными странами, уже действуют.

О том, что страны — члены ЕС договорились отключить Сбербанк от SWIFT, ранее сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Евросоюз согласовал отключение Сбербанка от SWIFT
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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Это решение обсуждалось в рамках введения шестого санкционного пакета уже давно. Как писал в конце апреля Bloomberg, в целесообразности введения такого ограничения сомневалась Германия: Берлин опасался, что санкции против Сбербанка помешают проводить платежи в энергетическом секторе. Однако в итоге страна нашла альтернативных поставщиков энергии и выразила готовность рассмотреть вопрос о санкциях, сообщало агентство.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая заявляла, что отключение Сбербанка «закрепит изоляцию российского финансового сектора от глобальной системы». Она также упоминала о возможном отключении от SWIFT ряда других российских крупных банков.

Politico со ссылкой на источники утверждала, что ЕК намерена предложить аналогичные меры в отношении Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка.

ЕC анонсировал отключение новых российских банков от SWIFT
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Против Сбербанка уже действуют блокирующие санкции США, а также британские санкции.

В марте от SWIFT отключили семь российских банков — ВТБ, «Россию», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Им запретили предоставлять «специализированные услуги по обмену финансовыми сообщениями, которые используются для обмена финансовыми данными».

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
SWIFT санкции Евросоюз санкции против России Сбербанк
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