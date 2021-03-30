Сооснователь QIWI Борис Ким уйдет с поста главы компании

Действующий CEO QIWI Борис Ким, в начале 2020 года сменивший на этом посту Сергея Солонина, покинет компанию. За последнее время QIWI избавилась от «Рокетбанка» и карты рассрочки «Совесть», а также столкнулась с ограничениями ЦБ

Борис Ким (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Действующий главный исполнительный директор платежной группы QIWI Борис Ким покинет компанию после годового общего собрания акционеров, которое, как ожидается, состоится в июне 2021 года. Об этом говорится в сообщении QIWI, поступившем в РБК.

Группу возглавит Андрей Протопопов, которого рекомендовал на эту должность совет директоров компании. Протопопов является членом управленческой команды QIWI с 2013 года и сейчас руководит платежным сегментом группы. «Эта рекомендация поступила по результатам процесса планирования преемственности, начатого в момент отставки предыдущего CEO группы QIWI, основателя и мажоритарного акционера QIWI Сергея Солонина», — говорится в сообщении.

В экосистему QIWI входят QIWI Банк, платежные системы CONTACT и Rapida, QIWI-кошелек, сеть платежных терминалов, банк «Точка», сервис «Рокетбанка» для самозанятых, QIWI Blockchain Technologies (технологическая компания, специализирующаяся на разработке блокчейн-решений) и т.д. Ким с 2013 года возглавлял совет директоров QIWI, а с 15 января 2020 года занимает пост CEO группы. До этого компанией семь лет руководил Сергей Солонин, который в конце 2019 года решил сложить свои полномочия и поменяться с Кимом местами, став исполнительным председателем совета директоров. Ким и Солонин — сооснователи QIWI. На начало 2020 года у Сергея Солонина было 65,7% голосующих акций, у банка «Открытие» — 13,1%, у Кима — 3,3%. В июле 2020 года компания отказалась проводить вторичное размещение акций (SPO), в ходе которого предполагалось продать до 12,5% акций Солонина, Кима и «Открытия».

После назначения нового CEO Борис Ким завершит работу и займется собственными проектами. При этом он готов оказывать помощь компании, рассказала директор по коммуникациям группы QIWI Анастасия Журавлева.