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Финансы ,  
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Сооснователь QIWI Борис Ким уйдет с поста главы компании

Действующий CEO QIWI Борис Ким, в начале 2020 года сменивший на этом посту Сергея Солонина, покинет компанию. За последнее время QIWI избавилась от «Рокетбанка» и карты рассрочки «Совесть», а также столкнулась с ограничениями ЦБ
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Борис Ким
Борис Ким (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Действующий главный исполнительный директор платежной группы QIWI Борис Ким покинет компанию после годового общего собрания акционеров, которое, как ожидается, состоится в июне 2021 года. Об этом говорится в сообщении QIWI, поступившем в РБК.

Группу возглавит Андрей Протопопов, которого рекомендовал на эту должность совет директоров компании. Протопопов является членом управленческой команды QIWI с 2013 года и сейчас руководит платежным сегментом группы. «Эта рекомендация поступила по результатам процесса планирования преемственности, начатого в момент отставки предыдущего CEO группы QIWI, основателя и мажоритарного акционера QIWI Сергея Солонина», — говорится в сообщении.

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Финансы
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В экосистему QIWI входят QIWI Банк, платежные системы CONTACT и Rapida, QIWI-кошелек, сеть платежных терминалов, банк «Точка», сервис «Рокетбанка» для самозанятых, QIWI Blockchain Technologies (технологическая компания, специализирующаяся на разработке блокчейн-решений) и т.д. Ким с 2013 года возглавлял совет директоров QIWI, а с 15 января 2020 года занимает пост CEO группы. До этого компанией семь лет руководил Сергей Солонин, который в конце 2019 года решил сложить свои полномочия и поменяться с Кимом местами, став исполнительным председателем совета директоров. Ким и Солонин — сооснователи QIWI. На начало 2020 года у Сергея Солонина было 65,7% голосующих акций, у банка «Открытие» — 13,1%, у Кима — 3,3%. В июле 2020 года компания отказалась проводить вторичное размещение акций (SPO), в ходе которого предполагалось продать до 12,5% акций Солонина, Кима и «Открытия».

После назначения нового CEO Борис Ким завершит работу и займется собственными проектами. При этом он готов оказывать помощь компании, рассказала директор по коммуникациям группы QIWI Анастасия Журавлева.

«Основными задачами, которые ставил перед собой в должности CEO группы QIWI Борис Ким, являлись оптимизация бизнес-процессов, повышение эффективности группы, пересмотр стратегии в связи с изменениями в структуре, а также поиск и подготовка преемника», — отметила Журавлева. По ее словам, задачи выполнены: были закрыты убыточные проекты, налажено взаимодействие между компаниями в контуре группы, а также подготовлена обновленная стратегия, которую презентует новый CEO летом этого года.

Что происходило с QIWI под руководством Кима

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В марте 2020 года QIWI объявила о постепенном сворачивании работы «Рокетбанка» (сервиса по выпуску и обслуживанию банковских карт для населения), так как не смогла найти покупателей на этот бизнес. Окончательно сервис закрылся в начале 2021 года. По ожиданиям QIWI, чистые потери от «Рокетбанка» в 2020 году не должны были превысить 1,5 млрд руб.

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Экономика
Фото:Владимир Трефилов / РИА Новости

Летом 2020 года QIWI продала Совкомбанку другой неприбыльный проект — карту рассрочки «Совесть». За него компания получила 5,8 млрд руб. Во время объявления сделки Борис Ким отмечал, что продажа «Совести» позволит сконцентрироваться на «обслуживании ключевых клиентских ниш и развитии синергетических продуктов экосистемы» QIWI.

В конце 2020 года QIWI столкнулась с проблемами: ЦБ запретил компании проводить большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и осуществлять переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов, компания также была оштрафована на 11 млн руб. Запрет мог быть связан с борьбой регулятора с незаконными онлайн-казино, букмекерами и другими игроками серого рынка, говорили участники платежного рынка. Аналогичное предписание получила и другая платежная компания — «дочка» Сбербанка ЮMoney.

По оценке QIWI, если бы эти ограничения действовали в течение девяти месяцев 2020 года, то это негативно бы затронуло примерно от 33 до 40% чистой выручки сегмента платежных сервисов, но так как запрет начал действовать только с 7 декабря, то на результаты 2020 года введенные ограничения не повлияли. Новость о штрафе и запрете привела к обвалу акций группы, которые подешевели более чем на 20%. За день группа потеряла $176 млн стоимости, или пятую часть: ее капитализация снизилась с $852,27 млн до $681,7 млн.

Впрочем, 2020 год остался для группы прибыльным: чистая прибыль QIWI выросла на 54%, до 10,3 млрд руб., следует из ее отчетности, опубликованной 30 марта. Чистая прибыль в сегменте платежных сервисов увеличилась на 4%, до 12,6 млрд руб. В четвертом квартале, когда были введены ограничения ЦБ, чистая выручка в сегменте платежных сервисов выросла на 6%, до 5,8 млрд руб. В QIWI считают, что влияние ограничений на этот показатель составило от 500 млн до 600 млн руб. Всего за 2020 год чистая выручка платежного сегмента выросла на 8%, до 22,7 млрд руб.

QIWI лишилась 4% кошельков из-за ограничений для анонимов
Финансы
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Число электронных кошельков за год сократилось на 20%, до 18,1 млн. «Данное снижение явилось главным образом результатом введения новых ограничений на использование анонимных кошельков и последующей оптимизации определенных транзакционных процессов, продления периода неактивности с шести до 12 месяцев и усложнения процедуры идентификации клиента и проверки его соответствия нормативным требованиям», — объяснили в QIWI, добавив, что это не оказало существенного влияния на финансовые или операционные показатели группы.

Автор
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
При участии
Павел Казарновский
платежи QIWI
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