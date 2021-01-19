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«Рокетбанк» объявил об окончательном закрытии

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«Рокетбанк» объявил о прекращении существования. Соответствующая информация опубликована на официальной странице сервиса в Instagram.

«Мы делали все и немножко больше. И вот, мы закрываемся. Теперь окончательно. Спасибо, что поддерживали», — говорится в сообщении.

В платежной системе QIWI, которая является владельцем «Рокетбанка», сообщили TJ, что на момент закрытия оставались активными 43 тыс. счетов клиентов. Планируется, что их обслуживание прекратят к 1 апреля, а счета перенесут на баланс QIWI Банка.

Клиенты пожаловались на трудности с закрытием счетов в «Рокетбанке»
Финансы
Фото:Михаил Почуев / ТАСС

О закрытии «Рокетбанка» QIWI сообщила 24 марта 2020 года. Полное сворачивание деятельности планировалось завершить к концу 2020 года.

«Рокетбанк» был основан в 2013 году Виктором Лысенко, Олегом Козыревым, Алексеем Колесниковым и Михаилом Провизионом с партнерством банка «Интеркоммерц». В 2016 году, после отзыва лицензии у банка-партнера, «Рокет» был выкуплен банком «Открытие». В 2017 банк выкупила платежная система QIWI. В марте 2019 года его основатели Козырев, Колесников и Провизион покинули стартап по собственному желанию.

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