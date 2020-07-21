Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 71,96 (+0,25) Инвестиции, 20 июл, 13:09
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 82,39 (+0,71) Инвестиции, 20 июл, 13:09
Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи Общество, 02:44 В городе Нижние Серги на Урале ввели режим ЧС из-за паводка Общество, 02:18 ФАС завела дело против Simple из-за рекламы доставки алкоголя Бизнес, 02:18 В Qiwi сообщили о возвращении денежных переводов к докризисным уровням Экономика, 01:55 Канье Уэст предложил пост вице-президента США рэперу Jay-Z Политика, 01:21 ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Общество, 01:20 Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала Общество, 00:48 Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» Спорт, 00:48 Правительство предложило штрафовать коллекторов на ₽500 тыс. за угрозы Общество, 00:28 Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей в рейтинге Forbes Бизнес, 00:09 Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Общество, 00:06 Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су» Бизнес, 00:00 Российские компании в пандемию стали активно занимать за рубежом Финансы, 00:00 «Магнит» запустит новую сеть магазинов Бизнес, 00:00
Экономика ,  
0 

В Qiwi сообщили о возвращении денежных переводов к докризисным уровням

Объем денежных переводов по России и за рубеж восстановился к докризисным уровням. Об этом говорится в пресс-релизе группы компаний Qiwi, в которую входит платежная система Contact, передает ТАСС.

«В июне рынок денежных переводов восстановился после спада, вызванного пандемией, возвратившись к докризисным показателям», — сообщил руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров.

По его словам, позитивная динамика отмечается по всем направлениям, в том числе в денежных переводах внутри страны, а также в отправке средств из России в СНГ и страны дальнего зарубежья и обратно.

Кроме того, в сообщении говорится, что в период пандемии коронавируса средний чек по переводам внутри России вырос в сравнении со вторым кварталом 2019 года на 33% и составил 39 383 руб. Оборот онлайн-переводов через сайт и мобильное приложение вырос на 35% в сравнении с первым кварталом 2020 года.

Наибольший рост онлайн-оборота в этом году зафиксирован в июне, он составил 50% в сравнении с мартом 2020 года. В компании это объяснили снятием большинства карантинных ограничений в России и за рубежом.

Сбербанк назвал причины роста доходов от денежных переводов
Финансы
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Наибольший оборот средств по денежным переводам из России в страны СНГ во втором квартале этого года пришелся на Таджикистан, Узбекистан и Армению, а среди стран дальнего зарубежья по этому показателю лидировали Турция, Чехия и Германия. Средний чек на переводы из России снизился на 38% в сравнении со вторым кварталом прошлого года и составил 15 532 руб.

Ранее ЦБ сообщил, что в мае объем рынка трансграничных денежных переводов между физическими лицами начал восстанавливаться после падения в марте и апреле. По данным Центробанка, он почти вернулся к докризисным значениям, но все был ниже показателя мая прошлого года. Статистика ЦБ учитывала переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko и Почту России.

Теги: денежные переводы, Qiwi
Материалы по теме
ЦБ увидел восстановление объема переводов из России за рубеж
Финансы
Сбербанк назвал причины роста доходов от денежных переводов
Финансы
PayPal прекратит обслуживать переводы внутри России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter