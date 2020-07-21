В Qiwi сообщили о возвращении денежных переводов к докризисным уровням

Объем денежных переводов по России и за рубеж восстановился к докризисным уровням. Об этом говорится в пресс-релизе группы компаний Qiwi, в которую входит платежная система Contact, передает ТАСС.

«В июне рынок денежных переводов восстановился после спада, вызванного пандемией, возвратившись к докризисным показателям», — сообщил руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров.

По его словам, позитивная динамика отмечается по всем направлениям, в том числе в денежных переводах внутри страны, а также в отправке средств из России в СНГ и страны дальнего зарубежья и обратно.

Кроме того, в сообщении говорится, что в период пандемии коронавируса средний чек по переводам внутри России вырос в сравнении со вторым кварталом 2019 года на 33% и составил 39 383 руб. Оборот онлайн-переводов через сайт и мобильное приложение вырос на 35% в сравнении с первым кварталом 2020 года.

Наибольший рост онлайн-оборота в этом году зафиксирован в июне, он составил 50% в сравнении с мартом 2020 года. В компании это объяснили снятием большинства карантинных ограничений в России и за рубежом.